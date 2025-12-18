Νέα προγράμματα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX για επιχειρήσεις & επαγγελματίες

Μια νέα σειρά προγραμμάτων για επαγγελματίες κι επιχειρήσεις, τα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX, λανσάρει η COSMOTE TELEKOM. Με οχτώ νέα προγράμματα (COSMOTE BUSINESS GIGAMAX 3GB, 10GB, 20GB, 40GB, 80GB, Unlimited, Unlimited Prime, Unlimited Exclusive) που προσφέρουν νέες προηγμένες 5G+ υπηρεσίες, απεριόριστη ομιλία και ακόμα περισσότερα data, η COSMOTE TELEKOM απαντά στις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, δίνοντάς του όλα όσα χρειάζεται για να λειτουργεί με ευελιξία και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα.

Υπηρεσία COSMOTE 5G+ Priority Pass

Με την πρωτοποριακή υπηρεσία COSMOTE 5G+ Priority Pass, για πρώτη φορά οι επαγγελματίες μπορούν να απολαμβάνουν υψηλές ταχύτητες, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλης κίνησης του δικτύου, όπως πολυσύχναστα μέρη και μεγάλα events. Εφόσον ο συνδρομητής βρίσκεται σε περιοχή με κάλυψη COSMOTE 5G+ και διαθέτει πιστοποιημένη 5G+ συσκευή, ενεργοποιεί μέσα από το COSMOTE app, όταν το χρειάζεται, ένα ειδικό πάσο, και απολαμβάνει 3 συνεχόμενες ώρες πρόσβαση σε αποκλειστικό τμήμα (slice) του δικτύου 5G+ της COSMOTE TELEKOM.

Η υπηρεσία αξιοποιεί τη δυνατότητα του network slicing του δικτύου 5G+ (5G Stand Alone) που μόνο η COSMOTE TELEKOM διαθέτει εμπορικά στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη πάνω από 75%. Το COSMOTE 5G+ Priority Pass παρέχεται στα προγράμματα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX Unlimited Prime και Ultimate Exclusive.

Πρόσθετες υπηρεσίες

Με τα νέα COSMOTE BUSINESS GIGAMAX, οι επιχειρήσεις καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες τους, επιλέγοντας το πρόγραμμα που προσφέρει τις κατάλληλες γι’ αυτούς πρόσθετες υπηρεσίες και χρήσιμα εργαλεία, όπως: