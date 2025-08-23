Splinter Cell: Deathwatch, η μεγάλη επιστροφή ως... anime στο Netflix

Περισσότερο από δέκα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που ο Sam Fisher πρωταγωνίστησε σε ένα παιχνίδι Splinter Cell. Η αναμονή, όμως, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της, όχι μέσα από κονσόλες και χειριστήρια, αλλά από την οθόνη του Netflix. Η πλατφόρμα κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το Splinter Cell: Deathwatch, μια νέα animated σειρά βασισμένη στο σύμπαν του Tom Clancy, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 14 Οκτωβρίου.

Το trailer, αν και δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για την πλοκή, δίνει αρκετές εικόνες από τη δράση. Ο Sam εμφανίζεται και πάλι να κινείται στη σιωπή, εκτελώντας αποστολές με την κλασική του ψυχραιμία και την αδιαπραγμάτευτη αποφασιστικότητά του. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα είναι η εστίαση στον τάφο του Douglas Shetland, φίλου και συναδέλφου του Fisher, τον οποίο είχε αναγκαστεί να σκοτώσει όταν εκείνος στράφηκε εναντίον του. Το στοιχείο αυτό παραπέμπει χρονολογικά σε γεγονότα που τοποθετούνται ανάμεσα στις ιστορίες των παιχνιδιών Pandora Tomorrow και Chaos Theory, δίνοντας στους παλιούς fans μια αίσθηση οικειότητας και συνέχειας.

Η αλλαγή που σίγουρα θα συζητηθεί είναι αυτή του voice acting. Ο Michael Ironside, που χάρισε τη φωνή του στον Sam Fisher σε σχεδόν όλα τα Splinter Cell παιχνίδια, αυτή τη φορά παραδίδει τη σκυτάλη. Τον ρόλο αναλαμβάνει ο Liev Schreiber, γνωστός από τις επιβλητικές ερμηνείες του στη μεγάλη και μικρή οθόνη. Μαζί του θα βρεθεί ένα δυναμικό cast: η Janet Varney ως Anna "Grim" Grímsdóttir, η Kirby Howell-Baptiste στον ρόλο της Zinnia McKenna και ο Joel Oulette ως Thunder.

Η συγγραφική και παραγωγική επιμέλεια της σειράς ανήκει στον Derek Kolstad, συνδημιουργό του John Wick, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ένα αποτέλεσμα γεμάτο ένταση, ατμόσφαιρα και στιβαρή δράση. Στο κομμάτι του animation, την υπογραφή βάζουν τα στούντιο Sun Creature Studio και Fost, τα οποία φημίζονται για την ιδιαίτερη αισθητική και τη ρευστή κινηματογραφική κίνηση στις παραγωγές τους.

Το Splinter Cell: Deathwatch φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική ενεργή προσπάθεια για την αναβίωση του franchise εκτός gaming. Το πολυσυζητημένο live-action κινηματογραφικό project, που βρισκόταν υπό ανάπτυξη για αρκετά χρόνια, ακυρώθηκε οριστικά πέρσι, αφήνοντας απογοητευμένους όσους περίμεναν τον Sam Fisher να περάσει στη μεγάλη οθόνη.

Εξάλλου, η Ubisoft έχει ήδη ανακοινώσει από το 2022 ότι εργάζεται πάνω σε remake του πρώτου Splinter Cell, χωρίς όμως να έχει δώσει ακόμα σαφή ημερομηνία κυκλοφορίας. Επιπλέον, η εταιρεία επανέφερε στο προσκήνιο το Splinter Cell: Blacklist του 2013, προσθέτοντας πρόσφατα achievements στο Steam, μια κίνηση που δείχνει πως το ενδιαφέρον για το brand παραμένει ζωντανό και έντονο.