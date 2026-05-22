Spotify Studio: Η νέα AI εφαρμογή που δημιουργεί προσωπικά podcast

Σύνοψη

Στο πλαίσιο του Investor Day 2026, το Spotify ανακοίνωσε το Studio by Spotify Labs και τη λειτουργία Personal Podcasts , φέρνοντας τη δημιουργική AI στην καθημερινή audio ενημέρωση.

και τη λειτουργία , φέρνοντας τη δημιουργική AI στην καθημερινή audio ενημέρωση. Οι χρήστες μπορούν πλέον μέσω απλών text prompts να δημιουργούν ιδιωτικά, προσαρμοσμένα podcast που συνδυάζουν τις ειδήσεις της ημέρας, τον καιρό, τοπικές συναυλίες και ανάλυση θεμάτων.

Η αυτόνομη desktop εφαρμογή Studio μπορεί, κατόπιν άδειας, να διαβάζει το ημερολόγιο, τα email, τα σημειωματάρια και τον browser του χρήστη για να συνθέτει ένα απόλυτα εξατομικευμένο ηχητικό πρόγραμμα.

Το Studio ξεκινά άμεσα ως "Research Preview" σε πάνω από 20 χώρες για ενήλικους χρήστες, ενώ τα Personal Podcasts θα ενσωματωθούν στο Premium πακέτο (αρχικά στις ΗΠΑ) με σύστημα μηνιαίων credits.

Η σουηδική πλατφόρμα streaming προχωρά στην πλήρη ενσωμάτωση παραγωγικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας μια σειρά από advanced AI features που μεταμορφώνουν την κατανάλωση περιεχομένου. Κατά τη διάρκεια του Investor Day 2026 στη Νέα Υόρκη, το Spotify αποκάλυψε το Studio by Spotify Labs, μια αυτόνομη desktop εφαρμογή, καθώς και τη λειτουργία Personal Podcasts, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να παράγουν αυτόματα το δικό τους, προσαρμοσμένο ηχητικό περιεχόμενο.

Η νέα στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στην παροχή χρησιμότητας μέσω AI, αφήνοντας πίσω τις παραδοσιακές, στατικές λίστες αναπαραγωγής και τα τυποποιημένα podcast. Με τα νέα εργαλεία, το Spotify επιχειρεί να γίνει ο απόλυτος ψηφιακός βοηθός ήχου για την καθημερινότητα, συνδέοντας τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη με την τεράστια βάση δεδομένων της πλατφόρμας.

Πώς λειτουργεί το Studio by Spotify Labs και τα Personal Podcasts

Το Studio λειτουργεί ως ένας εξελιγμένος AI audio agent, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδρά απευθείας με το τοπικό περιβάλλον του υπολογιστή σας. Με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, η εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο ψηφιακό ημερολόγιο, στα emails, στις προσωπικές σημειώσεις, ακόμη και στον browser. Στη συνέχεια, επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσει μια ηχητική σύνοψη της ημέρας.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να δώσει μια απλή εντολή κειμένου (prompt) όπως: "Δημιούργησε την πρωινή μου ενημέρωση, έλεγξε τις σημαντικές συναντήσεις της ημέρας, πρόσθεσε την πρόγνωση του καιρού και πρότεινέ μου ένα podcast για τη διαδρομή προς τη δουλειά". Η AI επεξεργάζεται το αίτημα και συνθέτει μια ιδιωτική ηχητική εκπομπή με φυσική φωνή, η οποία αποθηκεύεται απευθείας στη βιβλιοθήκη του χρήστη (Your Library) για αναπαραγωγή από οποιαδήποτε συσκευή.

Παράλληλα, η λειτουργία Personal Podcasts επιτρέπει τη βαθύτερη εξερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων. Αν επιθυμείτε να κατανοήσετε μια σύνθετη οικονομική θεωρία ή τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας μέσα σε πέντε λεπτά, η AI θα δημιουργήσει ένα αποκλειστικό, μίνι επεισόδιο. Το ενδιαφέρον στοιχείο της υλοποίησης είναι ότι το Spotify δεν αποκόπτει τους δημιουργούς περιεχομένου, καθώς το AI podcast περιλαμβάνει ενεργούς συνδέσμους (links) προς τα αυθεντικά επεισόδια και τους δημιουργούς που υπάρχουν στην πλατφόρμα, ενθαρρύνοντας την περαιτέρω αναζήτηση.

Δυνατότητες αλληλεπίδρασης και AI Chatbot στα Podcast

Πέρα από τη δημιουργία αυτόνομων εκπομπών, το Spotify αναβαθμίζει και την εμπειρία ακρόασης των ήδη υπαρχόντων podcast. Οι Premium συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε ένα διαδραστικό AI chatbot, το οποίο λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός επεισοδίου.

Οι ακροατές μπορούν να θέτουν ερωτήσεις στην AI σχετικά με όσα ακούγονται, να ζητούν επεξήγηση δύσκολων όρων, να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες για τον καλεσμένο ή να ζητούν προτάσεις για παρόμοιο περιεχόμενο. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι άμεσα διαθέσιμη στις mobile εφαρμογές για Premium χρήστες στις ΗΠΑ, τη Σουηδία και την Ιρλανδία.

Διεύρυνση της AI στρατηγικής: Μουσική και Audiobooks

Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται στον προφορικό λόγο. Το Spotify ανακοίνωσε μια σημαντική εμπορική συμφωνία με τη Universal Music Group (UMG), η οποία θα επιτρέπει στους Premium χρήστες να χρησιμοποιούν AI εργαλεία για τη δημιουργία remixes και covers των αγαπημένων τους τραγουδιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι καλλιτέχνες το επιτρέπουν. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι δημιουργοί και οι στιχουργοί θα αμείβονται κανονικά για τις AI παραλλαγές των έργων τους.

Επιπλέον, η λειτουργία Prompted Playlists, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία λιστών με βάση περιγραφές κειμένου, επεκτείνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στα Audiobooks (ακουστικά βιβλία). Οι χρήστες θα μπορούν να ζητήσουν AI-generated προτάσεις βιβλίων που ταιριάζουν με τη διάθεσή τους ή με συγκεκριμένες θεματικές τάσεις.

Διαθεσιμότητα και κόστος

Το Studio by Spotify Labs κυκλοφορεί αρχικά ως "Research Preview" για PC/Mac σε περισσότερες από 20 χώρες. Η λειτουργία Personal Podcasts θα γίνει διαθέσιμη τον επόμενο μήνα στους Premium συνδρομητές των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό μοντέλο, η δυνατότητα αυτή θα λειτουργεί με ένα σύστημα μηνιαίων credits που θα περιλαμβάνονται στην Premium συνδρομή, ενώ θα υπάρχει και η επιλογή αγοράς επιπλέον credits για τους χρήστες που επιθυμούν να παράγουν μεγάλο όγκο καθημερινών AI εκπομπών. Η επέκταση της υπηρεσίας στην ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, καθώς απαιτείται η βελτιστοποίηση των τοπικών γλωσσικών μοντέλων για τη σωστή απόδοση των ελληνικών ειδήσεων και της σωστής προφοράς των ελληνικών ονομάτων από τις AI φωνές.

