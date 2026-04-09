Spotify: Τέλος στην αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο - Πώς λειτουργούν οι νέες ρυθμίσεις

Σύνοψη

Το Spotify κυκλοφορεί παγκοσμίως νέους διακόπτες για την πλήρη απενεργοποίηση κάθε μορφής βίντεο στην πλατφόρμα.

Οι νέες ρυθμίσεις καλύπτουν τα Canvas (τα σύντομα βίντεο λούπας), τα επίσημα μουσικά βίντεο και τα video podcasts.

Οι διαχειριστές του προγράμματος Premium Family αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τα βίντεο για οποιοδήποτε μέλος του προγράμματος.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη τόσο για τους Premium όσο και για τους χρήστες της δωρεάν έκδοσης, εφαρμόζεται σε κινητά, υπολογιστές και τηλεοράσεις.

Εξαίρεση αποτελούν οι διαφημίσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να προβάλλουν βίντεο και Canvas-like γραφικά στους χρήστες του δωρεάν πακέτου.

Η εξέλιξη του Spotify τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίστηκε από μια σταδιακή αλλά σαφή μετάβαση από μια αμιγώς ακουστική πλατφόρμα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε οπτικά ερεθίσματα. Από την εισαγωγή των Canvas το 2018, μέχρι την ενσωμάτωση πλήρων μουσικών βίντεο και την επιθετική προώθηση των video podcasts, η πλατφόρμα επιχείρησε να αυξήσει τον χρόνο παραμονής των χρηστών εντός της εφαρμογής, υιοθετώντας στοιχεία που θυμίζουν το TikTok ή το YouTube. Ωστόσο, η συγκεκριμένη στρατηγική δεν βρήκε σύμφωνο το σύνολο της βάσης των χρηστών. Μια μεγάλη μερίδα του κοινού αναζητούσε διαρκώς τρόπους να επιστρέψει στην απλότητα της αμιγώς ακουστικής εμπειρίας, χωρίς περιττή κατανάλωση δεδομένων και μπαταρίας.

Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, η σουηδική εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την παγκόσμια διάθεση νέων εργαλείων που επιτρέπουν την πλήρη απενεργοποίηση κάθε οπτικού περιεχομένου. Το συγκεκριμένο update, που ξεκίνησε να διατίθεται σταδιακά από τον Απρίλιο του 2026, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας, δίνοντας προτεραιότητα στον απόλυτο έλεγχο από πλευράς του χρήστη.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα βίντεο και τα Canvas στο Spotify

Για να απενεργοποιήσετε τα βίντεο στο Spotify, ανοίξτε την εφαρμογή και μεταβείτε στα Settings. Επιλέξτε την ενότητα Content and display στα κινητά ή Display στον υπολογιστή. Εκεί θα βρείτε τους νέους διακόπτες για να απενεργοποιήσετε τα Canvas, τα Music Videos και τα Other Videos (όπως τα video podcasts). Η αλλαγή εφαρμόζεται άμεσα σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές σας.

Μία από τις σημαντικότερες τεχνικές προσθήκες αυτής της ενημέρωσης αφορά τους διαχειριστές των λογαριασμών Premium Family. Μέχρι πρότινος, ο διαχειριστής του προγράμματος είχε τη δυνατότητα να απενεργοποιεί το περιεχόμενο βίντεο μόνο για τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς που αφορούσαν παιδιά κάτω των 13 ετών.

Με τη νέα αρχιτεκτονική του Spotify, το σύστημα επεκτείνεται. Πλέον, ο κεντρικός διαχειριστής ενός Family Plan αποκτά το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα βίντεο για οποιοδήποτε μέλος της συνδρομής, ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτό δίνει την ικανότητα στις οικογένειες να περιορίζουν τη χρήση δεδομένων κατά τη διάρκεια των διακοπών ή να δημιουργούν περιβάλλοντα με λιγότερους περισπασμούς για τα μέλη που χρησιμοποιούν την εφαρμογή κυρίως για μελέτη.

Η εξαίρεση των διαφημίσεων

Το Spotify ήταν σαφές ως προς τα όρια της νέας λειτουργίας. Η απενεργοποίηση αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο που επιλέγει ο χρήστης να καταναλώσει (τραγούδια, podcasts). Για τους χρήστες της δωρεάν έκδοσης της πλατφόρμας (Free Tier), οι νέοι διακόπτες δεν λειτουργούν ως ad-blockers οπτικού υλικού. Οι χρήστες θα συνεχίσουν να βλέπουν διαφημίσεις βίντεο, καθώς και οπτικά στοιχεία τύπου Canvas κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ηχητικών διαφημίσεων. Ο διακόπτης ελέγχει την εμπειρία περιεχομένου και όχι την εμπορική εμπειρία, η οποία παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας για τους μη συνδρομητές.