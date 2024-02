Η Aspyr ανακοινώνει ότι με αφορμή τον εορτασμό της 20ής επετείου της αγαπημένης σειράς Star Wars Battlefront, το PlayStation 4 και το PlayStation 5 θα μπορούν σύντομα να παίξουν τα κλασικά παιχνίδια Star Wars Battlefront online και offline σε μια ολοκληρωμένη συλλογή. Στις 14 Μαρτίου, οι παίκτες του PlayStation μπορούν να επιστρέψουν στο διαδίκτυο και να πολεμήσουν σε εμβληματικές μάχες από όλο τον γαλαξία του Star Wars.

Κλασικά παιχνίδια, περιεχόμενο μπόνους και πολλά άλλα

Τι περιλαμβάνεται; Ας ρίξουμε μια ματιά:

Star Wars Battlefront (Classic)

Περιλαμβάνει χάρτη μπόνους: Jabba's Palace

Star Wars Battlefront II

Περιλαμβάνει χάρτες μπόνους: Battle Battlestar Battle Battle (Battlestar Battle): Battlestar Battle (Battlestar Battle) Bespin: Rhen Var: Pinpin: Cloud City, Rhen Var: Var: Harbor, Rhen Var: Yavin 4: Arena

Περιλαμβάνει ήρωες μπόνους: Asajj Ventress & Kit Fisto

Καλωσορίζουμε τον Jedi General από τους Πολέμους των Κλώνων και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Jedi, Kit Fisto, ως playable ήρωα. Οι ειδικές ικανότητες του Kit είναι το Saber Throw και η Force Orb, καθιστώντας τον έναν σκληρό αντίπαλο στο Hero Assault για τους υβριδικούς παίκτες εξ αποστάσεως/μέσης δράσης.



Οι φίλοι των κακών, μην αισθάνεστε παραμελημένοι. Έφεραν επίσης τη δολοφόνο Sith με το Linksaber, Asajj Ventress. Οι ειδικές ικανότητες της Asajj είναι οι Star Blades και η Force push, καθιστώντας την εξαιρετική επιλογή για κοντινές αναμετρήσεις και γρήγορες αποδράσεις.



Με όλους τους πρωτότυπους χάρτες και τους νέους χάρτες μπόνους, είμαστε γεμάτοι με τους αγαπημένους πλανήτες των fans από όλο το σύμπαν του Star Wars.

Battlefront Classic : 17 συνολικά χάρτες

: 17 συνολικά χάρτες Battlefront II: 22 χάρτες εδάφους, 6 διαστημικοί χάρτες και 9 ακόμη διαστημικοί χάρτες αποκλειστικά για την εκστρατεία ενός παίκτη και τη γαλαξιακή κατάκτηση

Το online multiplayer (έως) 64 παικτών επιστρέφει

Υποστηρίζεται cross-gen multiplayer, οπότε είτε παίζετε στο PlayStation 4 είτε στο PlaySation 5, ετοιμαστείτε να μπείτε στο παιχνίδι.

Conquest : Καταλάβετε σημεία ελέγχου και εξαντλήστε τους πόρους του εχθρού

: Καταλάβετε σημεία ελέγχου και εξαντλήστε τους πόρους του εχθρού Capture the Flag (CTF) : Παίξτε με 1 ή 2 σημαίες, στο έδαφος ή στο διάστημα

: Παίξτε με 1 ή 2 σημαίες, στο έδαφος ή στο διάστημα Hunt : Εκκαθαρίστε το πεδίο της μάχης ως στρατιώτες ή υπερασπιστείτε τον πλανήτη σας ως ιθαγενές είδος (ναι, μπορείτε να παίξετε ως Ewok).

: Εκκαθαρίστε το πεδίο της μάχης ως στρατιώτες ή υπερασπιστείτε τον πλανήτη σας ως ιθαγενές είδος (ναι, μπορείτε να παίξετε ως Ewok). Assault (Space) : Πιλοτάρετε θρυλικά διαστημόπλοια: TIE fighters, X-wings και άλλα σε διαστημικές και εναέριες μάχες.

: Πιλοτάρετε θρυλικά διαστημόπλοια: TIE fighters, X-wings και άλλα σε διαστημικές και εναέριες μάχες. Hero Assault: Αρχικά διαθέσιμο μόνο στον Tatooine, το Hero Assault φέρνει αντιμέτωπους ήρωες και κακούς σε μια μάχη αρένας για το υψηλότερο σκορ. Το Hero Assault επεκτείνεται ώστε να μπορεί να παιχτεί σε όλους τους χάρτες εδάφους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να αναμετρηθείτε στο Death Star, στο Kamino, στο Naboo και σε πολλές άλλες τοποθεσίες.

Ψάχνετε για μια Offline Solo εμπειρία;

Η λειτουργία XL κάνει πρεμιέρα στο PlayStation

Εισβάλλετε στις αμμώδεις παραλίες του Kashyyyk, επιβιώστε στους σκονισμένους αμμόλοφους του Geonosis ή ζήστε ξανά την εμβληματική μάχη στο Hoth, με AT-AT, ελεύθερους σκοπευτές, τοποθετημένα όπλα, snowspeeders και καλώδια ρυμούλκησης.

Η επιστροφή του Galactic Conquest

Δημιουργήστε τη δική σας ιστορία Star Wars στο Galactic Conquest. Σχεδιάστε τη στρατηγική σας, επιστρατεύστε τα στρατεύματά σας και υλοποιήστε το τακτικό σας όραμα για την κατάκτηση του γαλαξία. Θα γονατίσει ο Luke Skywalker μπροστά στη δύναμη της Αυτοκρατορίας; Θα νικήσει ο Mace Windu τον Lord Sidius; Η μοίρα του γαλαξία είναι στα χέρια σας.

Και οι κλασικές single-player campaigns

Ξαναζήστε εμβληματικές μάχες από τα Star Wars Episode I: The Phantom Menace, Star Wars Episode II: Attack of the Clones, Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, Star Wars Episode IV: A New Hope, Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back και Star Wars Episode VI: Return of the Jedi στη λειτουργία campaign του Star Wars Battlefront I, όπου θα βρεθείτε στο επίκεντρο των γεγονότων που διαμορφώνουν τον γαλαξία.

PLUS

Ενταχθείτε στην επίλεκτη 501st Legion των Stormtroopers και ζήστε την άνοδο του Darth Vader στη λειτουργία campaign του Star Wars Battlefront II.