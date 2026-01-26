Star Wars: Maul - Shadow Lord, δείτε το πρώτο trailer για τη νέα animated σειρά

Η Disney και η Lucasfilm έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για τη νέα animated σειρά Star Wars: Maul - Shadow Lord, επιβεβαιώνοντας πως ο πιο εμβληματικός Ζμπρακ του γαλαξία αποκτά επιτέλους τη δική του, αυτόνομη σκηνή.

Αν κρίνουμε από τα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν, δεν μιλάμε απλώς για μια ακόμα προσθήκη στον κατάλογο του Disney+, αλλά για μια παραγωγή που φιλοδοξεί να καλύψει τα κενά ανάμεσα στο The Clone Wars και το Rebels, προσφέροντας μια βίαιη, ωμή και βαθιά προσωπική ματιά στην άνοδο του εγκληματικού συνδικάτου Crimson Dawn.

Ένας αντι-ήρωας εναντίον του Γαλαξία

Το trailer ξεκινά χτίζοντας μια ατμόσφαιρα απόλυτης απειλής. Δεν βλέπουμε τον Maul ως τον αλαζόνα μαθητευόμενο του The Phantom Menace, ούτε ως τον τρελαμένο επιζήσαντα των σκουπιδότοπων. Εδώ συναντάμε τον Shadow Lord: έναν στρατηγικό εγκέφαλο, πληγωμένο αλλά θανάσιμο, που προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν γαλαξία που πλέον ελέγχεται από την Αυτοκρατορία.

Το σενάριο τοποθετείται χρονικά περίπου ένα έτος μετά τα γεγονότα του Clone Wars. Ο Maul είναι φυγάς. Η Αυτοκρατορία τον θέλει νεκρό, και το trailer μας δίνει μια γεύση από το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύουν εναντίον του οι Inquisitors, με τον μυστηριώδη Marrok να φαίνεται πως θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς του διώκτες.

Η επιστροφή του Sam Witwer και η νέα μαθητευόμενη

Ίσως η σημαντικότερη είδηση για τους μυημένους είναι η επιστροφή του Sam Witwer. Ο ηθοποιός που χάρισε τη φωνή και την ψυχή του στον χαρακτήρα στις σειρές Clone Wars και Rebels (αλλά και στο Solo: A Star Wars Story) επιστρέφει στον ρόλο που τον καθιέρωσε. Η ερμηνεία του στο trailer ακούγεται πιο ώριμη και «κουρασμένη», προσθέτοντας βαρύτητα σε κάθε λέξη. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, ο στόχος είναι να εξερευνηθεί η ψυχοσύνθεση ενός πλάσματος που εκπαιδεύτηκε μόνο για να μισεί, σε έναν κόσμο όπου οι ορκισμένοι εχθροί του (οι Jedi) έχουν πλέον εξαφανιστεί.

Παράλληλα, το trailer αποκαλύπτει μια νέα δυναμική: ο Maul αναζητά διάδοχο. Μια νεαρή Twi'lek φαίνεται να μπαίνει στο στόχαστρό του ως πιθανή μαθητευόμενη, δημιουργώντας ερωτηματικά για το αν θα δούμε μια διαστρεβλωμένη εκδοχή της σχέσης δασκάλου-μαθητή, μακριά από τα δόγματα των Jedi.

Εικαστική προσέγγιση: Επιστροφή στις ρίζες

Αυτό που εντυπωσιάζει τεχνικά στο Shadow Lord είναι η αισθητική του τόλμη. Η Lucasfilm Animation φαίνεται να πειραματίζεται, παντρεύοντας την ψηφιακή τεχνολογία με παραδοσιακές τεχνικές. Αναφορές μιλούν για χρήση τεχνικών matte painting παρόμοιων με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική τριλογία του 1977. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που μοιάζει ταυτόχρονα ρετρό και μοντέρνα. Οι γραμμές είναι πιο αιχμηρές, οι σκιές πιο έντονες και η χρωματική παλέτα κυριαρχείται από το βυσσινί και το μαύρο, αντικατοπτρίζοντας τον ψυχισμό του πρωταγωνιστή. Δεν είναι απλώς καρτούν, αλλά ένα animated noir φιλμ επιστημονικής φαντασίας.

Με ημερομηνία πρεμιέρας την 6η Απριλίου 2026, το Star Wars: Maul - Shadow Lord δείχνει να είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα του franchise.