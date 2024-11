Star Wars: Skeleton Crew, ανακοινώθηκε η ημερομηνία πρεμιέρας στο Disney+

Το Disney+ ανακοινώνει νέα ημερομηνία πρεμιέρας για την πρωτότυπη σειρά της Lucasfilm, Star Wars: Skeleton Crew. Η πρεμιέρα της νέας σειράς περιπέτειας, με πρωταγωνιστή τον Jude Law, έρχεται νωρίτερα, με τα δύο πρώτα επεισόδια να είναι διαθέσιμα, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, ενώ τα υπόλοιπα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Τρίτη, αποκλειστικά στο Disney+. Επιπλέον, σήμερα, αποκαλύφθηκε ένα νέο πόστερ, για να γιορτάσει το νέο γαλαξιακό δώρο της Lucasfilm.

Η σειρά Star Wars: Skeleton Crew, ακολουθεί το ταξίδι τεσσάρων παιδιών που κάνουν μια μυστηριώδη ανακάλυψη στον φαινομενικά ασφαλή πλανήτη τους και καταλήγουν να χάνονται σε ένα παράξενο και επικίνδυνο γαλαξία. Αναζητώντας τον δρόμο της επιστροφής, συναντούν απρόσμενους συμμάχους και εχθρούς και η περιπέτεια τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon και Nick Frost. Τα επεισόδια σκηνοθετούν οι Jon Watts, David Lowery, the Daniels (Daniel Kwan και Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard και Lee Isaac Chung. Οι Jon Watts και Christopher Ford είναι οι επικεφαλής σεναριογράφοι και εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τους Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy και Colin Wilson. Οι Chris Buongiorno, Karen Gilchrist και Carrie Beck είναι οι συν-εκτελεστικοί παραγωγοί και οι Susan McNamara και John Bartnicki είναι οι παραγωγοί της σειράς.

