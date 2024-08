Star Wars: The Acolyte, ακυρώθηκε το project λίγες ημέρες μετά το φινάλε της 1ης σεζόν

Άσχημα τα νέα για όσους περίμεναν πως θα συνεχιστεί το Star Wars: The Acolyte. Όπως αναφέρει το Deadline, η Lucasfilm επέλεξε να μην προχωρήσει με τη δεύτερη σεζόν, με τη spin-off σειρά του Star Wars να ακυρώνεται μόλις ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης σεζόν.

Το The Acolyte είναι μια prequel σειρά, που διαδραματίζεται περίπου 100 χρόνια πριν από το Star Wars: Episode One - The Phantom Menace, ακολουθώντας έναν σεβαστό Jedi Master καθώς ερευνά ένα έγκλημα, συναντώντας μια πρώην Padawan και σκοτεινές δυνάμεις. Ένα θρίλερ μυστηρίου στο σύμπαν του Star Wars με έναν Jedi ντετέκτιβ φαινόταν ως ένα πολλά υποσχόμενο project, ωστόσο, αποδείχθηκε ότι το κοινό δεν το βρήκε ιδιαίτερα καλό για να δοθεί συνέχεια (βαθμολογία στο Rotten Tomatoes μόλις 18%).

Το Acolyte συγκέντρωσε σχεδόν 5 εκατομμύρια προβολές την πρώτη μέρα, κάνοντάς το το μεγαλύτερο λανσάρισμα του Disney+ για τη φετινή χρονιάς, και, τέσσερις ημέρες αργότερα, είχε φτάσει τις 11,1 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως. Κατατασσόμενο στην έκτη και την έβδομη θέση κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες του στο Top 10 Originals chart της Nielsen, χάθηκε από το κάδρο και δεν επανεμφανίστηκε μέχρι που το τελευταίο επεισόδιο το έσπρωξε στη 10η θέση σύμφωνα με το Deadline, με τη χαμηλότερη τηλεθέαση για φινάλε σειράς Star Wars.

Η πρώτη σεζόν, πάντως, και παρά τις αμφιλεγόμενες κριτικές, είχε κάποιες ενδιαφέρουσες πλοκές που θα μπορούσαν να συνεχιστούν, ενώ ολοκληρώθηκε με ένα τίμιο cliffhanger. Δυστυχώς, δεν θα μάθουμε ποτέ που ήθελαν να καταλήξουν οι δημιουργοί του The Acolyte.