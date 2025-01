Steam: Αυτά είναι τα κορυφαία games της χρονιάς

Η ψηφοφορία δημοτικότητας που διοργανώνει κάθε χρόνο η Valve για τα PC games που κυκλοφορούν στο κατάστημα Steam ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών εκπτώσεων τον Νοέμβριο. Μετά από αυτή την προκαταρκτική φάση των υποψηφιοτήτων, η οποία τροφοδοτήθηκε από την κοινότητα, ξεκίνησε μια τελική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του Winter Sale, και από αυτήν, έχουμε τελικά τους νικητές.

Το κορυφαίο βραβείο κατέκτησε το Black Myth: Wukong, επικρατώντας των Warhammer 40,000: Space Marine 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl και Balatro. Ο τίτλος που αναπτύχθηκε από την Game Science πήρε επίσης τα βραβεία Best Game You Suck At και Outstanding Story-Rich Game από τη λίστα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα βραβεία, τα God of War: Ragnarok και Helldivers 2 πήραν τα βραβεία Best Game on Steam Deck και Better With Friends αντίστοιχα, αμφότερα από το στρατόπεδο της Sony.

Ένας από τους ενδιαφέροντες νικητές είναι το Liar's Bar, το οποίο πήρε φέτος το βραβείο του πιο καινοτόμου παιχνιδιού. Η κοινότητα του Steam επέλεξε επίσης την πρόσφατη έκδοση του Red Dead Redemption για PC ως το παιχνίδι με το καλύτερο soundtrack.

Ακολουθούν όλα τα βραβεία και οι νικητές τους:

Game of the Year: Black Myth: Wukong

VR Game of the Year: Metro Awakening VR

Labor of Love: Elden Ring

Best Game on Steam Deck: God of War: Ragnarok

Better With Friends: Helldivers 2

Outstanding Visual Style: Silent Hill 2

Most Innovative Gameplay: Liar's Bar

Best Game You Suck At: Black Myth: Wukong

Best Soundtrack: Red Dead Redemption

Outstanding Story-Rich Game: Black Myth: Wukong

Sit Back and Relax: Farming Simulator 25

