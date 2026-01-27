Στέλνεις φωτογραφίες από iPhone; Το νέο update του Gmail θα σου λύσει τα χέρια

Μια πολυαναμενόμενη αναβάθμιση έρχεται να αλλάξει την καθημερινότητα εκατομμυρίων χρηστών iPhone που βασίζονται στις υπηρεσίες της Google. Η εφαρμογή του Gmail για το iOS ενσωματώνει πλέον έναν νέο, ειδικό επιλογέα για το Google Photos, καταργώντας την ανάγκη για ενδιάμεσα βήματα κατά την επισύναψη αρχείων. Πρόκειται για μια κίνηση που φέρνει την εμπειρία χρήσης του iPhone ένα βήμα πιο κοντά στην ευκολία που απολαμβάνουν εδώ και καιρό οι χρήστες Android, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων.

Η νέα επιλογή στο μενού επισύναψης

Μέχρι πρότινος, η διαδικασία αποστολής μιας φωτογραφίας που ήταν αποθηκευμένη στο cloud της Google μέσω ενός iPhone αποτελούσε συχνά μια διαδικασία «δύο ταχυτήτων». Ο χρήστης έπρεπε είτε να έχει τη φωτογραφία αποθηκευμένη τοπικά στη συσκευή του (στο Apple Photos), είτε να πλοηγηθεί μέσω της εφαρμογής Google Photos, να κατεβάσει το αρχείο και στη συνέχεια να το επισυνάψει στο email του.

Με τη νέα server-side αναβάθμιση που ξεκίνησε να διαθέτει η Google, αυτό αλλάζει ριζικά. Όταν ένας χρήστης πατήσει το εικονίδιο του συνδετήρα (attachment) για να προσθέσει ένα αρχείο στο email που συντάσσει, θα βλέπει πλέον μια νέα, διακριτή επιλογή: «Google Photos». Αυτή η επιλογή προστίθεται δίπλα στις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες πρόσβασης στο Drive, τα Αρχεία (Files) και την Κάμερα, προσφέροντας άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλο το φωτογραφικό αρχείο που διατηρεί ο χρήστης στο cloud.

Πώς λειτουργεί και τι προσφέρει

Η υλοποίηση της νέας λειτουργίας έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ταχύτητα και την ευχρηστία. Ο νέος επιλογέας χρησιμοποιεί τον λογαριασμό Gmail με τον οποίο είναι ήδη συνδεδεμένος ο χρήστης, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον συνδέσεις ή εγκρίσεις.

Μπαίνοντας στο περιβάλλον του νέου picker, οι χρήστες δεν βλέπουν απλώς μια λίστα με πρόσφατες φωτογραφίες. Η Google έχει φροντίσει να μεταφέρει τη «νοημοσύνη» της υπηρεσίας της και εδώ. Συγκεκριμένα:

Έξυπνη Αναζήτηση: Διατίθεται μπάρα αναζήτησης που επιτρέπει τον εντοπισμό φωτογραφιών με βάση το περιεχόμενο ή ακόμα και τα ονόματα των άλμπουμ.

Διατίθεται μπάρα αναζήτησης που επιτρέπει τον εντοπισμό φωτογραφιών με βάση το περιεχόμενο ή ακόμα και τα ονόματα των άλμπουμ. Πρόσβαση σε Άλμπουμ: Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στα προσωπικά τους άλμπουμ, στις συλλογές, αλλά και στα κοινόχρηστα άλμπουμ που έχουν δημιουργήσει με φίλους ή οικογένεια.

Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στα προσωπικά τους άλμπουμ, στις συλλογές, αλλά και στα κοινόχρηστα άλμπουμ που έχουν δημιουργήσει με φίλους ή οικογένεια. Πολλαπλή Επιλογή: Υπάρχει η δυνατότητα μαζικής επιλογής φωτογραφιών και βίντεο, διευκολύνοντας την αποστολή μεγάλου όγκου υλικού με μία κίνηση.

Υπάρχει η δυνατότητα μαζικής επιλογής φωτογραφιών και βίντεο, διευκολύνοντας την αποστολή μεγάλου όγκου υλικού με μία κίνηση. Ιστορικό: Εμφανίζονται οι πρόσφατες αναζητήσεις για γρηγορότερη πρόσβαση σε υλικό που αναζητήθηκε στο παρελθόν.

Γιατί είναι σημαντικό για τους χρήστες iPhone

Για τον μέσο χρήστη που κινείται αποκλειστικά εντός του οικοσυστήματος της Apple, χρησιμοποιώντας το Apple Photos και το iCloud, η αλλαγή αυτή ίσως περάσει απαρατήρητη. Ωστόσο, για μια μεγάλη μερίδα χρηστών που προτιμούν το iPhone ως συσκευή αλλά εμπιστεύονται τη Google για την αποθήκευση των δεδομένων τους, η αναβάθμιση είναι λυτρωτική.

Πολλοί χρήστες επιλέγουν το Google Photos ως την κύρια μέθοδο backup, είτε λόγω της ευελιξίας που προσφέρει (πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή και web), είτε επειδή μεταπήδησαν πρόσφατα από Android. Για αυτούς, η αποστολή μιας παλιάς φωτογραφίας μέσω email ήταν συχνά πονοκέφαλος. Η νέα λειτουργία εξαλείφει την τριβή, κάνοντας το Google Photos να συμπεριφέρεται σχεδόν ως εγγενής εφαρμογή του συστήματος μέσα στο περιβάλλον του Gmail.

Είναι χαρακτηριστικό πως, ενώ άλλες εφαρμογές email όπως το Outlook της Microsoft προσέφεραν παρόμοιες διασυνδέσεις με υπηρεσίες cloud (όπως το OneDrive), η απουσία μιας τόσο άμεσης λύσης από την ίδια την εφαρμογή της Google στο iOS ήταν αισθητή. Η κίνηση αυτή έρχεται να διορθώσει αυτή την «ανορθογραφία», εναρμονίζοντας την εμπειρία χρήσης με αυτή που απολαμβάνουν οι χρήστες Android, όπου ο επιλογέας φωτογραφιών μπορεί να εμφανίζει συνδυαστικά τοπικές και cloud φωτογραφίες.

Διαθεσιμότητα και εγκατάσταση

Όπως συνηθίζει η Google, η διάθεση της νέας λειτουργίας γίνεται σταδιακά μέσω server-side update. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί απαραίτητα μόνο η ενημέρωση της εφαρμογής Gmail μέσω του App Store, αν και προτείνεται οι χρήστες να έχουν πάντα εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση. Η ενεργοποίηση γίνεται από τους servers της εταιρείας και ενδέχεται να χρειαστεί μερικές ημέρες ή εβδομάδες μέχρι να εμφανιστεί σε όλους τους λογαριασμούς.

Αν λοιπόν ανοίξετε την εφαρμογή Gmail στο iPhone ή το iPad σας και δεν δείτε ακόμη την επιλογή «Google Photos» στο μενού επισύναψης, δεν χρειάζεται ανησυχία. Η λειτουργία βρίσκεται καθ' οδόν.