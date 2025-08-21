Μια νέα υπόθεση γύρω από την ασφάλεια των δεδομένων φέρνει στο προσκήνιο το Grok, το chatbot που ανέπτυξε η xAI του Elon Musk. Σύμφωνα με έρευνα του Forbes, εκατοντάδες χιλιάδες συνομιλίες χρηστών με το Grok είναι πλέον προσβάσιμες μέσω μηχανών αναζήτησης, όπως το Google, το Bing και το DuckDuckGo, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για την ιδιωτικότητα και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαρροή φαίνεται να προέρχεται από τη λειτουργία “share” που διαθέτει το Grok. Όταν ένας χρήστης πατήσει το συγκεκριμένο κουμπί, δημιουργείται ένας μοναδικός σύνδεσμος (URL) που μπορεί να κοινοποιηθεί σε email, μηνύματα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, αυτοί οι σύνδεσμοι δεν είναι ιδιωτικοί, αλλά ευρετηριάζονται από τις μηχανές αναζήτησης, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε να μπορεί να τους βρει πληκτρολογώντας σχετικές λέξεις-κλειδιά.

Η υπόθεση θυμίζει ανάλογα περιστατικά που σημειώθηκαν πρόσφατα με τα chatbots της Meta και της OpenAI. Και στις δύο περιπτώσεις, συνομιλίες χρηστών έγιναν δημόσιες χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, τα δημοσιοποιημένα chats με το Grok αποκαλύπτουν ένα μάλλον σκοτεινό πρόσωπο της ανθρώπινης περιέργειας: ερωτήσεις για το πώς μπορεί κανείς να χακάρει ψηφιακά πορτοφόλια, αιτήματα για ακατάλληλες συνομιλίες με εικονικές προσωπικότητες, ακόμα και οδηγίες για παρασκευή ναρκωτικών ουσιών όπως η μεθαμφεταμίνη.

Η xAI είχε διακηρύξει από την αρχή ότι η χρήση του Grok υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η αξιοποίηση του bot για δραστηριότητες που συνδέονται με βιολογικά ή χημικά όπλα, με όπλα μαζικής καταστροφής ή με πράξεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Παρόλα αυτά, οι συνομιλίες που έγιναν δημόσιες δείχνουν ότι αρκετοί χρήστες αγνόησαν τους κανόνες και δοκίμασαν να εκμεταλλευτούν το σύστημα για επικίνδυνους σκοπούς.

Συγκεκριμένα, μέσα από τα ευρετηριασμένα chats, το Grok φαίνεται να παρείχε οδηγίες για την παραγωγή φαιντανύλης, να παρέθεσε μεθόδους αυτοκτονίας, να έδωσε συμβουλές για την κατασκευή βομβών, ακόμα και να ανέλυσε ένα σχέδιο δολοφονίας με στόχο τον ίδιο τον Elon Musk. Αν και δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό το chatbot παρείχε πραγματικά λειτουργικές οδηγίες, η ύπαρξη τέτοιου περιεχομένου αρκεί για να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τα όρια και τις ευθύνες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η xAI μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει επίσημα στα αιτήματα σχολιασμού για το περιστατικό, ούτε έχει διευκρινίσει από πότε οι συνομιλίες του Grok άρχισαν να ευρετηριάζονται από τις μηχανές αναζήτησης. Η σιωπή αυτή δημιουργεί ακόμα περισσότερες ανησυχίες, καθώς δείχνει πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική αντιμετώπισης του ζητήματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέμα της ιδιωτικότητας στις συνομιλίες με chatbots έρχεται στην επικαιρότητα. Μόλις τον περασμένο μήνα, χρήστες του ChatGPT εντόπισαν ότι οι δικές τους συνομιλίες εμφανίζονταν στο Google, γεγονός που ανάγκασε την OpenAI να παραδεχθεί ότι επρόκειτο για ένα «σύντομο πείραμα». Μάλιστα, το ίδιο το Grok είχε τότε σχολιάσει, μέσω λογαριασμού του στο X, ότι δεν διαθέτει τέτοιο χαρακτηριστικό κοινοποίησης και ότι δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. Ο Musk μάλιστα είχε αναπαραγάγει το σχετικό post με τη φράση “Grok ftw”, δηλώνοντας την ικανοποίησή του...

