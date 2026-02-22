Stop Killing Games: Η καμπάνια γίνεται ΜΚΟ σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Σύνοψη

Η παγκόσμια εκστρατεία Stop Killing Games, η οποία ξεκίνησε με αφορμή το κλείσιμο των servers του The Crew, προχωρά στην ίδρυση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (NGO) σε ΕΕ και ΗΠΑ, με σκοπό την προστασία των ψηφιακών αγαθών και την πίεση για νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η πρακτική του να πληρώνεις 60 ή 70 ευρώ για ένα βιντεοπαιχνίδι, το οποίο μερικά χρόνια αργότερα μετατρέπεται σε ψηφιακό... σκουπίδι επειδή ο publisher αποφάσισε να κλείσει τους servers, έχει προκαλέσει την οργή της gaming κοινότητας. Το κίνημα Stop Killing Games, του οποίου ηγείται ο YouTuber Ross Scott (Accursed Farms), περνά πλέον στην επίσημη νομική αντεπίθεση.

Ποιος είναι ο στόχος των νέων ΜΚΟ της καμπάνιας Stop Killing Games;

Ο στόχος της ίδρυσης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (NGO) σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ είναι η δημιουργία νομικών οντοτήτων ικανών να συγκεντρώσουν πόρους (δωρεές), να εκπροσωπήσουν νομικά τους gamers και να ασκήσουν άμεση πίεση στους νομοθέτες. Οι οργανώσεις αυτές επιδιώκουν τη θέσπιση νόμων που θα επιβάλλουν στους εκδότες να παρέχουν τα εργαλεία (π.χ. dedicated servers, offline modes) ώστε τα αγορασμένα παιχνίδια να παραμένουν λειτουργικά (playable) μετά τη λήξη της επίσημης υποστήριξης.

Η μετάβαση από μια online διαμαρτυρία σε επίσημες ΜΚΟ είναι ένα κρίσιμο βήμα. Επιτρέπει την πρόσληψη εξειδικευμένων νομικών στην προστασία του καταναλωτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται το πιο πρόσφορο έδαφος, καθώς διαθέτει ήδη ισχυρούς νόμους για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η καμπάνια απαιτεί, πολύ απλά, να σχεδιάζονται τα παιχνίδια εξ αρχής με ένα "End of Life" (EoL) σχέδιο. Όταν η εταιρεία αποφασίσει ότι δεν την συμφέρει να συντηρεί τους servers, οφείλει με ένα τελικό patch να παραδώσει το παιχνίδι στην κοινότητα, επιτρέποντας το hosting σε ιδιωτικούς servers ή offline play.

Η άποψη του Techgear

Στην Ελλάδα έχουμε μάθει, δυστυχώς, να θεωρούμε δεδομένο ότι οι ψηφιακές αγορές είναι ενοικιάσεις με ημερομηνία λήξης. Το Stop Killing Games είναι ίσως η σημαντικότερη καταναλωτική δράση στην ιστορία του μέσου. Αν η νομοθεσία περάσει από την ΕΕ (εδώ βοηθάει και το ECI initiative που τρέχει), η εφαρμογή θα είναι καθολική και στη χώρα μας, τερματίζοντας την ασυδοσία της πρακτικής Games as a Service.