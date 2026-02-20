Αντισυνταγματικοί οι δασμοί του Trump! Τι σημαίνει η απόφαση για PS5, Xbox και PC

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Ιστορική Απόφαση: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε (με ψήφους 6-3) τους σαρωτικούς παγκόσμιους δασμούς του Donald Trump, κρίνοντας παράνομη τη χρήση του νόμου IEEPA.

Η απόφαση στερεί από την κυβέρνηση το βασικό της οικονομικό όπλο, αφήνοντας στον «αέρα» επιστροφές δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τεχνολογική Ανάσα: Η βιομηχανία του gaming (κονσόλες, hardware) γλιτώνει το υπέρογκο κόστος εισαγωγής, το οποίο είχε μετακυληθεί βίαια στους καταναλωτές.

Η βιομηχανία του gaming (κονσόλες, hardware) γλιτώνει το υπέρογκο κόστος εισαγωγής, το οποίο είχε μετακυληθεί βίαια στους καταναλωτές. Μην περιμένετε άμεση πτώση τιμών: Η αστείρευτη ζήτηση πόρων από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και η εταιρική απληστία κρατούν τις τιμές του hardware στα ύψη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μόλις έριξε μια νομική «βόμβα» μεγατόνων που αλλάζει άρδην τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά. Με μια ξεκάθαρη απόφαση 6-3, το δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικούς τους οριζόντιους δασμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Trump με προεδρικό διάταγμα, επικαλούμενη «εθνική ανάγκη» (μέσω του νόμου IEEPA του 1977).

Ο αρχιδικαστής John Roberts ήταν αφοπλιστικός, τονίζοντας ότι το Σύνταγμα δεν δίνει στον πρόεδρο τη δικαιοδοσία να φορολογεί μονομερώς άλλα κράτη εν καιρώ ειρήνης. Αλλά γιατί αυτή η γεωπολιτική είδηση μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας; Πολύ απλά, διότι η tech βιομηχανία και το gaming ήταν τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της εμπορικής πολιτικής.

Η επιβολή του οριζόντιου δασμού 10% (και των πολύ υψηλότερων «ανταποδοτικών» φόρων σε αγορές όπως η Κίνα) χτύπησε το hardware ακριβώς εκεί που πονάει: στην αλυσίδα εφοδιασμού. Το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής και συναρμολόγησης για το PlayStation 5, τα Xbox Series X/S, το Nintendo Switch και τα βασικά υποσυστήματα των PC λαμβάνει χώρα εκτός ΗΠΑ.

Όταν το κόστος εισαγωγής εκτοξεύτηκε, οι εταιρείες δεν το απορρόφησαν. Το μετακύλησαν άμεσα στους χρήστες. Είδαμε συνδρομές όπως το Xbox Game Pass Ultimate να αυξάνονται, ενώ οι τιμές στις κονσόλες, αντί να πέφτουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, παρέμειναν άκαμπτες. Η λογική λέει πως η κατάρρευση αυτών των δασμών δίνει επιτέλους το περιθώριο σε Sony, Microsoft και Nintendo να αναπροσαρμόσουν την τιμολογιακή τους πολιτική προς τα κάτω.

Η ανάλυση μας, ωστόσο, δείχνει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα για τον τελικό καταναλωτή. Οι τιμές στο hardware είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψουν στα προ-δασμών επίπεδα. Από τη μία πλευρά, η τεράστια ζήτηση για την AI (κολοσσοί που χτίζουν ακατάπαυστα νέα datacenters) έχει προκαλέσει ήδη ασφυξία στην αγορά των μνημών (RAM) και των NAND flash (SSDs), διατηρώντας το κατασκευαστικό κόστος σε δυσθεώρητα ύψη. Από την άλλη, οι καταναλωτές απέδειξαν ότι, έστω και με δυσφορία, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το «καπέλο» για την ψυχαγωγία τους. Όταν η αγορά αποδέχεται τη νέα, υψηλότερη τιμή, οι κατασκευαστές σπάνια μειώνουν το περιθώριο κέρδους τους από μόνοι τους.

Τι ισχύει και τι φημολογείται

Τι γνωρίζουμε επιβεβαιωμένα: Οι δασμοί που επιβλήθηκαν μέσω του νόμου IEEPA είναι οριστικά παρελθόν. Το Ανώτατο Δικαστήριο (με την κρίσιμη σύμπραξη συντηρητικών δικαστών όπως οι Gorsuch και Barrett με τους φιλελεύθερους) έκλεισε τη νομική πόρτα σε αυτή την πρακτική.

Οι πληροφορίες θέλουν τον Λευκό Οίκο να επεξεργάζεται ήδη ένα εναλλακτικό "Plan B", αναζητώντας άλλες νομοθετικές οδούς (εκτός IEEPA) για να επαναφέρει στοχευμένους δασμούς. Το μεγάλο ερωτηματικό: Όπως εύστοχα σημείωσε ο δικαστής Kavanaugh διαφωνώντας, η διαδικασία επιστροφής των περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν ήδη εισπραχθεί, θα εξελιχθεί σε ένα απόλυτο νομικό «χάος». Κανείς δεν ξέρει ποιοι εισαγωγείς θα αποζημιωθούν.

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι ένα ξεκάθαρο φρένο στην αυθαίρετη εργαλειοποίηση της οικονομίας που διέλυσε τις αλυσίδες τροφοδοσίας του tech sector τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, μην περιμένετε να δείτε φθηνότερες κονσόλες ή GPU στα ράφια των καταστημάτων αύριο το πρωί. Η αγορά της τεχνολογίας έχει ήδη εθιστεί στα νέα τιμολογιακά δεδομένα και η αδηφάγα δίψα της Τεχνητής Νοημοσύνης για hardware δεν αφήνει περιθώρια για ουσιαστικές εκπτώσεις. Το gaming, δυστυχώς, έχει μετατραπεί σε ένα πολύ ακριβό χόμπι, και κανένα δικαστήριο δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη.