Stranger Things: Tales from '85 – Νέο trailer, ημερομηνία πρεμιέρας και το ανανεωμένο cast στο Netflix

Σύνοψη

Πρεμιέρα στις 23 Απριλίου 2026 αποκλειστικά στο Netflix για τη νέα animated σειρά 10 επεισοδίων.

Η πλοκή τοποθετείται τον χειμώνα του 1985, καλύπτοντας το κενό μεταξύ της 2ης και της 3ης σεζόν της αρχικής σειράς.

Νέο voice cast αναλαμβάνει τους αγαπημένους χαρακτήρες, με την προσθήκη νέων προσώπων όπως η Nikki Baxter (Odessa A'zion) και ο Cosmo (Robert Englund).

Το animation studio Flying Bark Productions συνδυάζει σύγχρονο 3D CG με 2D αισθητική, αντλώντας έμπνευση από κλασικά 80s cartoons και σύγχρονες παραγωγές όπως το Arcane.

Το Stranger Things: Tales from '85 κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 23 Απριλίου 2026. Πρόκειται για μια νέα animated σειρά 10 επεισοδίων (διάρκειας 30 λεπτών το καθένα) που δημιουργήθηκε από τον Eric Robles και τα αδέρφια Duffer, καλύπτοντας το χρονικό κενό μεταξύ της 2ης και 3ης σεζόν της αρχικής live-action σειράς.

Επιστροφή στο Hawkins με 80s Animated Αισθητική

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer του Stranger Things: Tales from '85, επιβεβαιώνοντας πως το επιτυχημένο franchise επεκτείνεται πλέον και στον χώρο του animation. Το νέο οπτικοακουστικό υλικό αποκαλύπτει μια οπτική προσέγγιση που διαφέρει ριζικά από τη live-action σειρά. Το studio παραγωγής Flying Bark Productions έχει επιλέξει ένα υβριδικό στυλ animation που συνδυάζει την ποιότητα του σύγχρονου CG με μια 2D painterly τεχνοτροπία.

Η συγκεκριμένη επιλογή θυμίζει έντονα τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν στα Spider-Man: Into the Spider-Verse και Arcane, ενώ παράλληλα διατηρεί τον νοσταλγικό πυρήνα της δεκαετίας του 1980, αντλώντας έμπνευση από σειρές όπως το The Real Ghostbusters. Το νέο trailer αποπνέει, μάλιστα, έντονα vibes από τα live-action φιλμ του Scooby-Doo (όπως το Monsters Unleashed), προσφέροντας μια ιδανική ισορροπία μεταξύ μυστηρίου, ελαφρού τρόμου και εφηβικής περιπέτειας.

Η πλοκή τοποθετείται τον χειμώνα του 1985. Μετά το κλείσιμο της πύλης από την Eleven στο φινάλε της 2ης σεζόν, η πόλη του Hawkins έχει καλυφθεί από χιόνι. Η γνώριμη παρέα θεωρεί πως ο εφιάλτης του Upside Down ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Η καθημερινότητα τους περιλαμβάνει και πάλι πολύωρα sessions Dungeons & Dragons και χιονοπόλεμο. Ωστόσο, μια νέα σειρά υπερφυσικών γεγονότων έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Το trailer αποκαλύπτει νέα, τρομακτικά πλάσματα — συμπεριλαμβανομένων παραλλαγών Demogorgon με κεφάλια που θυμίζουν κολοκύθες και όντα που μοιάζουν με ζωντανά αγκάθια.

Νέο voice cast και προσθήκες χαρακτήρων

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο Tales from '85 αφορά το cast. Οι ηθοποιοί της αρχικής σειράς δεν επιστρέφουν για να δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες τους. Αντιθέτως, το Netflix προχώρησε σε ένα εκτεταμένο recasting, επιλέγοντας νεαρούς ηθοποιούς που ταιριάζουν στις ηλικίες των πρωταγωνιστών το 1985.

Συγκεκριμένα, η Brooklyn Davey Norstedt αναλαμβάνει τον ρόλο της Eleven, ο Luca Diaz είναι ο νέος Mike, ο Benjamin Plessala υποδύεται τον Will, ο Braxton Quinney αναλαμβάνει τον Dustin, ο Elisha "EJ" Williams δίνει φωνή στον Lucas και η Jolie Hoang-Rappaport ακούγεται ως Max. Τον Hopper υποδύεται πλέον ο Brett Gipson, ενώ τον Steve ο Jeremy Jordan.

Πέρα από τους βασικούς χαρακτήρες, το σενάριο εισάγει νέα πρόσωπα. Η σημαντικότερη προσθήκη είναι η Nikki Baxter, την οποία υποδύεται η Odessa A'zion. Η Nikki περιγράφεται ως μια νεαρή εφευρέτρια που εντάσσεται στην ομάδα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της νέας απειλής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή του θρύλου του τρόμου Robert Englund (ο οποίος είχε υποδυθεί τον Victor Creel στην 4η σεζόν), ο οποίος επιστρέφει στο σύμπαν του Stranger Things για να δανείσει τη φωνή του σε έναν νέο χαρακτήρα με το όνομα Cosmo. Το cast συμπληρώνουν ονόματα όπως η Janeane Garofalo και ο Lou Diamond Phillips.