Stranger Things: Το πρώτο trailer της 5ης σεζόν έρχεται στις 31 Μαΐου

Η Netflix ανακοίνωσε ότι το πρώτο επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things θα κυκλοφορήσει στις 31 Μαΐου, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους για μία από τις πιο εμβληματικές σειρές της τελευταίας δεκαετίας.

Μετά από έντεκα μήνες γυρισμάτων, που ολοκληρώθηκαν την 1η Οκτωβρίου, η παραγωγή πέρασε επιτυχώς στη φάση της μεταπαραγωγής. Η πορεία μέχρι εδώ δεν ήταν χωρίς εμπόδια, αφού η απεργία της Ένωσης Σεναριογράφων (WGA) και η μετέπειτα κινητοποίηση της SAG-AFTRA καθυστέρησαν σημαντικά την έναρξη των γυρισμάτων. Παρά τις αντιξοότητες, η ομάδα κατάφερε να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό εγχείρημα της σειράς μέχρι σήμερα.

Η τελευταία σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, μεγαλύτερης διάρκειας και υψηλότερης έντασης, σχεδιασμένα να ολοκληρώσουν την ιστορία του Hawkins με τον πιο επικό τρόπο.

Ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου θα είναι το «Chapter One: The Crawl», ενώ ήδη έχουν διαρρεύσει και άλλοι τίτλοι όπως «The Vanishing of Holly Wheeler» και «Escape from Camaztotz», οι οποίοι έχουν ανάψει τη φαντασία των fans και έχουν πυροδοτήσει έντονες θεωρίες για την εξέλιξη της πλοκής.

Στη σκηνοθεσία επιστρέφουν οι δημιουργοί της σειράς Matt και Ross Duffer, ενώ συμμετέχουν και γνωστά ονόματα όπως ο Shawn Levy, ο Dan Trattenberg και ο θρυλικός Frank Darabont. Ο Trattenberg, γνωστός από επεισόδια υψηλού επιπέδου, θα αναλάβει τουλάχιστον ένα καθοριστικό επεισόδιο της σεζόν.

Το αρχικό καστ επιστρέφει πλήρως: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, David Harbour και Winona Ryder, ενώ παρόντες θα είναι επίσης οι Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower, Charlie Heaton, Brett Gelman, Priah Ferguson, Cara Buono, Joe Chrest και Amybeth McNulty.

Η 31η Μαΐου είναι η ημερομηνία-κλειδί που όλοι οι φίλοι της σειράς περιμένουν με ανυπομονησία. Το ταξίδι στο Upside Down φτάνει στο τέλος του και οι αποκαλύψεις αναμένονται καταιγιστικές.