Συναισθησία: Κι όμως, τα νοητά χρώματα επηρεάζουν τη φυσιολογία των ματιών!

Σύνοψη

Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι τα άτομα με συναισθησία παρουσιάζουν αντανακλαστικές αλλαγές στο μέγεθος της κόρης του ματιού τους, ανάλογα με τα χρώματα που βλέπουν νοητά.

Η παρατήρηση γραμμάτων ή αριθμών που συνδέονται εγκεφαλικά με φωτεινά χρώματα προκαλεί συστολή της κόρης, ενώ τα σύμβολα που αντιστοιχούν σε σκούρα χρώματα προκαλούν διαστολή.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η συναισθησία είναι μια πραγματική, μετρήσιμη νευρολογική λειτουργία και όχι απλό αποκύημα της φαντασίας.

Η έρευνα ανοίγει νέους δρόμους στην «νοητική χρονομετρία», επιτρέποντας στους επιστήμονες να καταγράφουν την ακριβή στιγμή που αναδύεται μια συναισθητική εμπειρία στον εγκέφαλο.

Η συναισθησία αποτελεί μια από τις πλέον συναρπαστικές νευρολογικές ιδιαιτερότητες, επιτρέποντας στα άτομα που τη βιώνουν να συνδυάζουν ερεθίσματα από διαφορετικές αισθήσεις. Για παράδειγμα, το άκουσμα ενός συγκεκριμένου ήχου μπορεί να προκαλέσει την αντίληψη μιας συγκεκριμένης γεύσης ή, όπως συμβαίνει συχνότερα, η ανάγνωση μαύρων γραμμάτων και αριθμών σε λευκό φόντο να δημιουργεί την έντονη εντύπωση συγκεκριμένων χρωμάτων (γραφημική-χρωματική συναισθησία). Ιστορικά, η επιστημονική κοινότητα βασιζόταν στις υποκειμενικές περιγραφές των ατόμων για την κατανόηση του φαινομένου.

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο eLife Sciences έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, προσφέροντας αδιάσειστες φυσιολογικές αποδείξεις για την πραγματική, σωματική διάσταση της συναισθησίας.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε τις αντιδράσεις ατόμων με γραφημική-χρωματική συναισθησία. Ο βασικός στόχος ήταν να διαπιστωθεί εάν η εγκεφαλική, «νοητή» προβολή ενός χρώματος αρκεί για να προκαλέσει τις ίδιες οφθαλμικές αντιδράσεις που προκαλεί το φυσικό φως. Είναι γνωστό πως η κόρη του ανθρώπινου ματιού προσαρμόζεται αντανακλαστικά στον φωτισμό του περιβάλλοντος: συστέλλεται στο έντονο φως για να προστατεύσει τον αμφιβληστροειδή και διαστέλλεται στο σκοτάδι για να συλλέξει περισσότερη πληροφορία. Το ερώτημα ήταν εάν τα «χρώματα του μυαλού» μπορούν να ξεγελάσουν αυτή την αυτόνομη σωματική λειτουργία.

Τα αποτελέσματα υπήρξαν αποκαλυπτικά. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν εξοπλισμό παρακολούθησης οφθαλμών (eye-tracking) υψηλής ακρίβειας για να καταγράψουν τη διάμετρο της κόρης των συμμετεχόντων. Όταν τα άτομα με συναισθησία κοιτούσαν μονόχρωμους, μαύρους αριθμούς ή γράμματα τα οποία οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν εσωτερικά ως «φωτεινά» χρώματα (π.χ. κίτρινο ή λευκό), οι κόρες των ματιών τους παρουσίαζαν μετρήσιμη συστολή. Αντιστρόφως, η παρατήρηση συμβόλων που μεταφράζονταν γνωστικά σε σκούρα χρώματα (π.χ. μπλε ή μαύρο) προκαλούσε διαστολή της κόρης.

Η συγκεκριμένη φυσιολογική αντίδραση απουσίαζε παντελώς από την ομάδα ελέγχου, η οποία αποτελούνταν από άτομα χωρίς συναισθησία. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει περίτρανα ότι η συναισθητική αντίληψη δεν αποτελεί μια απλή ανάκληση μνήμης ή μεταφορική έκφραση, αλλά μια διαδικασία που εμπλέκει τα ίδια οπτικά νευρικά κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται τα πραγματικά ερεθίσματα φωτός από τον εξωτερικό κόσμο. Το μάτι, πρακτικά, αντιδρά σε ένα φως που δεν υπάρχει στο δωμάτιο, αλλά «λάμπει» αποκλειστικά μέσα στον εγκέφαλο του παρατηρητή.

Η σημασία της νοητικής χρονομετρίας

Πέρα από την επιβεβαίωση της σωματικής επίδρασης, η μελέτη εισάγει μια κρίσιμη μέθοδο στην οπτική νευρολογία: τη νοητική χρονομετρία της συναισθησίας. Η καταγραφή των αντανακλαστικών της κόρης προσφέρει έναν εξαιρετικά ακριβή δείκτη μέτρησης του χρόνου που απαιτείται για την επεξεργασία του ερεθίσματος.

Μέσω της παρακολούθησης, οι ερευνητές μπορούν πλέον να εντοπίσουν το ακριβές χιλιοστό του δευτερολέπτου που ένα οπτικό σχήμα (ένας αριθμός) μετασχηματίζεται σε χρωματική εμπειρία. Διαπίστωσαν ότι η αντίδραση της κόρης στο νοητό χρώμα δεν είναι ακαριαία, αλλά παρουσιάζει μια μικρή χρονική υστέρηση σε σχέση με την αντίδραση σε ένα πραγματικό χρωματικό ερέθισμα. Αυτή η καθυστέρηση αποκαλύπτει τον χρόνο που χρειάζεται ο εγκέφαλος για να αποκωδικοποιήσει το σύμβολο, να ανατρέψει τη συμβατική ροή πληροφορίας και να ενεργοποιήσει τον οπτικό φλοιό προκειμένου να παράγει την αίσθηση του χρώματος.

Η αντικειμενική μέτρηση εξαλείφει την ανάγκη βασισμού στις αναφορές των ίδιων των υποκειμένων, οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν αποκλίσεις λόγω των αντανακλαστικών ή της ικανότητας έκφρασης. Πλέον, τα δεδομένα εξάγονται απευθείας από την αυτόνομη λειτουργία του οργανισμού.

Επεκτάσεις και εφαρμογές στην τεχνολογία και την έρευνα

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προσφέρουν μια στέρεη βάση για περαιτέρω εξερεύνηση του πώς ο εγκέφαλος κατασκευάζει την πραγματικότητα μας. Η κατανόηση του μηχανισμού με τον οποίο εσωτερικές, γνωστικές διεργασίες μπορούν να ελέγχουν αυτόνομες φυσιολογικές λειτουργίες παρουσιάζει τεράστιο επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον.

Στο πεδίο της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (HCI) και της εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR), η γνώση ότι οι νοητικές εικόνες μπορούν να μεταβάλουν άμεσα τις οφθαλμικές λειτουργίες δημιουργεί νέες προοπτικές. Τα συστήματα eye-tracking της επόμενης γενιάς, τα οποία ήδη ενσωματώνονται σε headsets όπως το Apple Vision Pro ή το Meta Quest, θα μπορούσαν μελλοντικά να αποκωδικοποιούν όχι μόνο το πού κοιτάζει ο χρήστης, αλλά και το πώς ο εγκέφαλος του μεταφράζει και επεξεργάζεται αισθητηριακά τα δεδομένα της οθόνης. Η σύνδεση της νοητικής αντίληψης με βιομετρικά δεδομένα αποτελεί τον πυρήνα για την ανάπτυξη διεπαφών που θα προσαρμόζονται στον γνωστικό φόρτο και τις ιδιαιτερότητες του κάθε χρήστη.

Η συναισθησία αποδεικνύεται περίτρανα πως είναι ένα «παράθυρο» στον πολύπλοκο τρόπο καλωδίωσης του ανθρώπινου εγκεφάλου, παραδίδοντας πλέον απτά, μετρήσιμα και πλήρως επιστημονικά δεδομένα.

Με τη ματιά του Techgear

Η μελέτη αποτελεί ορόσημο για τον τομέα της νευρολογίας. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ υποκειμενικής εμπειρίας και αντικειμενικής, βιολογικής μέτρησης εξυψώνει την έρευνα γύρω από τη συναισθησία σε νέα επίπεδα αυστηρότητας.

Η δυνατότητα καταγραφής των γνωστικών λειτουργιών μέσω αυτόνομων σωματικών αντιδράσεων (όπως το μέγεθος της κόρης) αποδεικνύει ότι η ανθρώπινη αντίληψη είναι μια ρευστή, δυναμική κατασκευή, συχνά ανεξάρτητη από την εξωτερική πραγματικότητα.

Για την τεχνολογική βιομηχανία, ιδιαίτερα για τους κλάδους ανάπτυξης συστημάτων παρακολούθησης βιομετρικών δεδομένων και μικτής πραγματικότητας, η έρευνα υποδεικνύει ότι οι αισθητήρες μας σύντομα δεν θα μετρούν απλώς το τι βλέπουμε, αλλά το πώς το μυαλό μας αποφασίζει να το ερμηνεύσει.