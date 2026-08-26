Τα 4 νέα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus για τον Σεπτέμβριο

Σύνοψη

Περίοδος διαθεσιμότητας: Οι νέοι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι προς λήψη από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.

Οι νέοι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι προς λήψη από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Sniper Elite: Resistance (PS4/PS5): Tactical stealth δράση με φόντο τη γαλλική αντίσταση και επιστροφή του αγαπημένου Axis Invasion mode.

Tactical stealth δράση με φόντο τη γαλλική αντίσταση και επιστροφή του αγαπημένου Axis Invasion mode. MLB The Show 26 (PS5): Το απόλυτο baseball simulator με νέες κάρτες Red Diamond και ένα αποκλειστικό Jump Start Bundle για τους συνδρομητές.

Το απόλυτο baseball simulator με νέες κάρτες Red Diamond και ένα αποκλειστικό Jump Start Bundle για τους συνδρομητές. Wobbly Life (PS4/PS5): Ένα άκρως διασκεδαστικό physics-based sandbox με έμφαση στο co-op και την επίλυση γρίφων.

Ένα άκρως διασκεδαστικό physics-based sandbox με έμφαση στο co-op και την επίλυση γρίφων. Chained Echoes (PS4): Ένα πολυβραβευμένο JRPG τεράστιας διάρκειας που τιμά τη 16-bit αισθητική και προσφέρει βαθύ σύστημα μάχης.

Ένα πολυβραβευμένο JRPG τεράστιας διάρκειας που τιμά τη 16-bit αισθητική και προσφέρει βαθύ σύστημα μάχης. Τελευταία ευκαιρία: Μέχρι τις 31 Αυγούστου παραμένουν διαθέσιμα τα Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk και Signalis.

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα τη νέα λίστα των δωρεάν παιχνιδιών που θα προστεθούν στην υπηρεσία PlayStation Plus για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2026, προσφέροντας στους συνδρομητές της μια ιδιαίτερα ποικιλόμορφη συλλογή που καλύπτει πολλαπλά είδη gaming.

Από την πρώτη ημέρα του μήνα, οι κάτοχοι των PlayStation 5 και PlayStation 4 θα έχουν την ευκαιρία να ενσωματώσουν στις ψηφιακές τους βιβλιοθήκες τέσσερις εντελώς διαφορετικούς τίτλους, οι οποίοι απευθύνονται τόσο στους λάτρεις της στρατηγικής και του αθλητισμού όσο και στους οπαδούς των παραδοσιακών παιχνιδιών ρόλων και των sandbox εμπειριών. Η διαδικασία εμπλουτισμού του καταλόγου συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, διατηρώντας το ενδιαφέρον της κοινότητας σε υψηλά επίπεδα και ενισχύοντας την αξία της μηνιαίας συνδρομής, καθώς οι παίκτες μπορούν να δοκιμάσουν νέες κυκλοφορίες και κλασικά διαμάντια χωρίς καμία απολύτως επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus για τον Σεπτέμβριο του 2026 είναι το Sniper Elite: Resistance (PS5, PS4), το MLB The Show 26 (PS5), το Wobbly Life (PS5, PS4) και το Chained Echoes (PS4). Οι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι για λήψη από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.



Sniper Elite: Resistance - Τακτική και stealth στην κατεχόμενη Γαλλία

Το Sniper Elite: Resistance μεταφέρει την προσοχή των παικτών μακριά από τα παραδοσιακά μέτωπα της μάχης, τοποθετώντας τη δράση στην καρδιά της κατεχόμενης Γαλλίας μέσω μιας ολοκαίνουργιας ιστορίας που εξελίσσεται παράλληλα με τα γεγονότα του Sniper Elite 5. Το παιχνίδι διατηρεί τους αναγνωρίσιμους μηχανισμούς στόχευσης που έκαναν τη σειρά διάσημη, απαιτώντας προσεκτικό σχεδιασμό, μελέτη του περιβάλλοντος και διαχείριση του θορύβου για την επιτυχή εξουδετέρωση των εχθρικών περιπόλων.

Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν ολόκληρο το campaign σε συνεργατικό mode (co-op), διευρύνοντας τις τακτικές επιλογές τους. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην επιστροφή του αγαπημένου Axis Invasion mode, όπου ο παίκτης μπορεί να εισβάλει στο παιχνίδι κάποιου άλλου χρήστη αναλαμβάνοντας τον ρόλο ενός ελεύθερου σκοπευτή του Άξονα, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά αγωνιώδες παιχνίδι γάτας και ποντικιού. Επιπλέον, το πακέτο ολοκληρώνεται με ένα ανταγωνιστικό multiplayer 16 παικτών και ένα ξεχωριστό Survival mode για ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

MLB The Show 26 - Η απόλυτη προσομοίωση του αθλήματος στο PlayStation 5

Η αθλητική προσθήκη του μήνα έρχεται με το MLB The Show 26, έναν τίτλο που σχεδιάστηκε με γνώμονα την τρέχουσα γενιά κονσολών και εκμεταλλεύεται τις τεχνικές προδιαγραφές του PlayStation 5 για να παραδώσει ρεαλιστικά physics, εξελιγμένα animations παικτών και εντυπωσιακά οπτικά εφέ στα γήπεδα. Στο εξαιρετικά δημοφιλές mode Road To The Show, οι παίκτες ξεκινούν την καριέρα τους από το MLB Draft Combine, έχοντας την ευκαιρία να προσελκύσουν το ενδιαφέρον 11 νέων κολεγιακών ομάδων προτού φτάσουν στα μεγάλα σαλόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, το Diamond Dynasty εμπλουτίζεται με τις νέες κάρτες σπανιότητας Red Diamond, οι οποίες αφορούν παίκτες από διάφορες ιστορικές περιόδους και διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του World Baseball Classic και του All-Star Game του 2026. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αποκλειστική προσφορά του Jump Start Bundle για τα μέλη του PlayStation Plus, το οποίο ξεκλειδώνει πέντε The Show Packs, ένα πακέτο εξοπλισμού και ένα Jumpstart Choice Pack, επιταχύνοντας δραματικά την εξέλιξη της ομάδας.

Wobbly Life - Ένα physics-based sandbox γεμάτο εκπλήξεις

Περνώντας σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, το Wobbly Life προσφέρει μια ανάλαφρη και εξαιρετικά διασκεδαστική open-world sandbox εμπειρία που θυμίζει έντονα τη λογική των παιχνιδιών που βασίζονται στην αλληλεπίδραση των φυσικών νόμων. Ο χάρτης του παιχνιδιού είναι γεμάτος από μυστικά, αποστολές ιστορίας και κρυμμένα αντικείμενα που περιμένουν να ανακαλυφθούν μέσα σε τροπικά νησιά και υποθαλάσσιες σπηλιές.

Το ισχυρότερο χαρτί του τίτλου είναι αδιαμφισβήτητα η υποστήριξη του συνεργατικού παιχνιδιού, επιτρέποντας σε έως και τέσσερις παίκτες να ενώσουν τις δυνάμεις τους είτε τοπικά μέσω split-screen είτε διαδικτυακά. Για εκείνους που αναζητούν μικρότερες δοκιμασίες, το νέο Arcade mode εισάγει εξειδικευμένα mini-games όπως το Trash Zone, το Hide & Seek και το Wobble Run, προσφέροντας παραμετροποιήσιμες ρυθμίσεις για ατελείωτες ώρες πειραματισμού.

Chained Echoes - Μια μοντέρνα ματιά στα κλασικά 16-bit RPGs

Η λίστα του Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών στον χώρο των ανεξάρτητων παραγωγών. Το Chained Echoes είναι ένα story-driven single-player JRPG που αφηγείται την προσπάθεια μιας ομάδας ηρώων να τερματίσει τον μακροχρόνιο πόλεμο μεταξύ των τριών βασιλείων της τεράστιας ηπείρου Valandis.

Διαθέτοντας μια πανέμορφη 16-bit αισθητική που παραπέμπει άμεσα στη χρυσή εποχή της κατηγορίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, το παιχνίδι ενσωματώνει απόλυτα σύγχρονους μηχανισμούς. Οι μάχες είναι turn-based και εξαιρετικά γρήγορες, εξαλείφοντας τις κουραστικές τυχαίες συναντήσεις, ενώ ο κόσμος συνδυάζει στοιχεία παραδοσιακής φαντασίας με την επιστημονική φαντασία, επιτρέποντας στους πρωταγωνιστές να χρησιμοποιούν σπαθιά, μαγικά ξόρκια και τεράστια πιλοταριζόμενα mechs για να αντιμετωπίσουν από απλούς στρατιώτες μέχρι πανίσχυρους δράκους.

Τελευταία ευκαιρία για τη βιβλιοθήκη του Αυγούστου

Οι συνδρομητές καλούνται να διευθετήσουν άμεσα τη διαχείριση του λογαριασμού τους, καθώς έχουν διορία μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου για να προσθέσουν τους τίτλους του προηγούμενου μήνα στην ψηφιακή τους συλλογή. Πρόκειται για το φιλόδοξο open-world action-RPG Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, το ξεχωριστό Big Walk και το ατμοσφαιρικό sci-fi survival horror Signalis.