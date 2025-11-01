Τα iPhone πιο επιρρεπή σε απάτες μέσω κλήσεων και μηνυμάτων από τα Android

Η Google δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση που αναδεικνύει σημαντικές διαφορές στην προστασία των χρηστών από απάτες μεταξύ Android και iPhone, τονίζοντας ότι οι συσκευές της Apple είναι πιο επιρρεπείς σε scam κλήσεις και μηνύματα σε σχέση με τα Android smartphones. Η ανακοίνωση ήρθε την Πέμπτη, σηματοδοτώντας το τέλος του Cybersecurity Awareness Month, και συνοδεύτηκε από στοιχεία τόσο από εσωτερικές έρευνες της Google όσο και από μελέτες τρίτων εταιρειών.

Σύμφωνα με την Google, οι χρήστες Android, και ειδικά όσοι διαθέτουν Pixel, απολαμβάνουν καλύτερη προστασία απέναντι σε απάτες. Η εταιρεία επισημαίνει ότι, ενώ τα μέτρα ασφαλείας υπάρχουν και στις δύο πλατφόρμες, οι απατεώνες γίνονται ολοένα και πιο πειστικοί. Μόνο μέσα στο 2025, πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν κλαπεί παγκοσμίως μέσω scam κλήσεων και μηνυμάτων, με μόλις περίπου 4% των θυμάτων να καταφέρνει να ανακτήσει τα χρήματά του. Το στοιχείο αυτό υπογραμμίζει πόσο επικίνδυνο είναι να απαντά κανείς σε μηνύματα ή κλήσεις από απατεώνες.

Η Google τονίζει ότι το Android «βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά των απατεώνων εδώ και χρόνια». Χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να προβλέπει και να μπλοκάρει απόπειρες απάτης πριν φτάσουν στους χρήστες. Τα ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας της πλατφόρμας καταγράφουν και αποκλείουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ύποπτες κλήσεις και μηνύματα κάθε μήνα. Επιπλέον, το σύστημα RCS messaging του Android διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου που εμποδίζουν αριθμούς που θεωρούνται κακόβουλοι να χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Τον περασμένο μήνα, η Google απέκλεισε πάνω από 100 εκατομμύρια αριθμούς από το RCS, προλαμβάνοντας scams πριν καν ξεκινήσουν.

Για να διερευνήσει κατά πόσο το Android είναι πραγματικά πιο ασφαλές από το iPhone, η Google συνεργάστηκε με την YouGov σε έρευνα που κάλυψε περισσότερους από 5.000 χρήστες smartphone στις ΗΠΑ, την Ινδία και τη Βραζιλία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι χρήστες Android λαμβάνουν λιγότερα scam μηνύματα και αισθάνονται πιο ασφαλείς. Οι χρήστες Android ήταν 58% πιο πιθανό να δηλώσουν ότι δεν είχαν λάβει scam μήνυμα την εβδομάδα πριν από την έρευνα, ενώ για τους χρήστες Pixel το ποσοστό αυτό έφτανε το 96%. Αντίθετα, οι χρήστες iPhone ήταν 65% πιο πιθανό να έχουν λάβει τρία ή περισσότερα scam μηνύματα σε μια εβδομάδα, ενώ συγκριτικά με τα Pixel, οι χρήστες iPhone ήταν 136% πιο πιθανό να δεχθούν scam μηνύματα.

Η Google αναφέρει επίσης ότι οι χρήστες Android ήταν 20% πιο πιθανό να χαρακτηρίσουν τα ενσωματωμένα συστήματα προστασίας ως «πολύ αποτελεσματικά» ή «εξαιρετικά αποτελεσματικά». Σε σύγκριση με τα Pixel, οι χρήστες iPhone ήταν 150% πιο πιθανό να θεωρήσουν τη συσκευή τους αναποτελεσματική στην αντιμετώπιση scams.

Παράλληλα, η Google επικαλέστηκε έρευνες τρίτων. Η Counterpoint Research συνέκρινε τα νεότερα μοντέλα Pixel, Samsung, Motorola και iPhone, καταλήγοντας ότι το Android προσφέρει προστασίες σε εννέα βασικούς τομείς, όπως email, πλοήγηση στο διαδίκτυο, κλήσεις, μηνύματα, malware εφαρμογών και προστασία κατά κλοπής. Αντίθετα, το iPhone παρέχει προστασία μόνο για μηνύματα και malware εφαρμογών.

Η Leviathan Security Group εξέτασε τέσσερα συγκεκριμένα μοντέλα, μεταξύ των οποίων τα iPhone 17 Pro, Moto Razr+ 2025, Pixel 10 Pro και Samsung Galaxy Z Fold 7. Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας κατέληξαν ότι τα Android προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο προεγκατεστημένης προστασίας από scams και απάτες, σύμφωνα με την Google. Η ομάδα της Leviathan τόνισε ως βασικούς παράγοντες διαφοροποίησης τις δυνατότητες screening κλήσεων, ανίχνευσης απάτης και επαλήθευσης σε πραγματικό χρόνο για απάτες. Από τα 32 χαρακτηριστικά ασφαλείας που αξιολογήθηκαν, το Pixel 10 Pro κάλυπτε 30, ενώ το iPhone 17 Pro μόλις 21,5, το Galaxy Z Fold 7 25,5 και το Moto Razr+ 2025 26,5.

[source]