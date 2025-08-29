Τα λύματα στους υπονόμους ίσως μας γλιτώσουν από την επόμενη πανδημία

Η εμπειρία της πανδημίας COVID-19 έδειξε ότι η έγκαιρη ανίχνευση ιών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον περιορισμό της εξάπλωσής τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η UK Health Security Agency (UKHSA) προχωρά σε μια νέα πρωτοβουλία, επενδύοντας 1,3 εκατομμύρια λίρες σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να μετατρέψει τα αστικά λύματα σε εργαλείο παρακολούθησης επικίνδυνων παθογόνων.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Steven Riley, επικεφαλής δεδομένων της UKHSA, η παρακολούθηση λυμάτων μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στη δημόσια υγεία, αποτελώντας μια αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη μέθοδο για τον εντοπισμό αναδυόμενων απειλών.

Η ποικιλία των βιολογικών κινδύνων αυξάνεται παγκοσμίως και είναι κρίσιμο να αξιοποιούμε τις πιο προηγμένες τεχνολογίες για να τους εντοπίζουμε έγκαιρα.

Η ιδέα κάθε άλλο παρά καινούργια είναι. Η Βρετανία ήδη συλλέγει δείγματα λυμάτων για τον εντοπισμό του πολιοϊού σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας εξάλειψης της πολιομυελίτιδας (GPEI). Παρόμοιες μέθοδοι εφαρμόστηκαν και κατά τη διάρκεια των εξάρσεων του COVID-19, αν και η κυβέρνηση τερμάτισε το σχετικό πρόγραμμα τον Μάρτιο του 2022 με το σχέδιο «Living with COVID». Άλλες χώρες διατήρησαν τις δομές παρακολούθησης, όμως το Λονδίνο επέλεξε να εστιάσει αλλού.

Η νέα επένδυση δεν στοχεύει στην επιστροφή σε συστηματικούς ελέγχους για τον κορονοϊό, αλλά στην παρακολούθηση άλλων επικίνδυνων ασθενειών που παραμένουν ενδημικές και δεν έχουν εξελιχθεί σε πανδημία. Στη λίστα περιλαμβάνονται ο αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας-Κονγκό, το Mpox, ο ιός του Δυτικού Νείλου και ο Lassa. Με την ανάλυση των λυμάτων, η UKHSA φιλοδοξεί να έχει μια εικόνα της παρουσίας τους στον πληθυσμό προτού υπάρξουν μαζικά κρούσματα.

Ο Dr Nick Watkins, επικεφαλής επιστήμονας δεδομένων της υπηρεσίας, εξήγησε ότι η στρατηγική θα εξετάσει διαφορετικές τεχνικές. Ανάμεσά τους η στοχευμένη ποσοτική ανάλυση μέσω qPCR, οι μέθοδοι αλληλούχησης όπως το στοχευμένος εμπλουτισμός και το μεταγονιδιωματική αλληλούχιση, καθώς και η τεχνολογία ARTIC Method, ειδικά σχεδιασμένη για την αλληλούχηση ιών.

Με την παράλληλη δοκιμή αυτών των προσεγγίσεων. χτίζουμε μια ισχυρή βάση δεδομένων που θα καθοδηγήσει τις μελλοντικές μας αποφάσεις.

Στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας, δεν λείπουν οι καινοτομίες. Πέρυσι δημοσιεύτηκε μελέτη για μικρορευστονικούς αισθητήρες από ειδικά διαμορφωμένο χαρτί, που υπόσχονται γρήγορη και οικονομική ανίχνευση του COVID-19 και της γρίπης μέσα από δείγματα λυμάτων. Παράλληλα, άλλα ερευνητικά προγράμματα στρέφονται στην παρακολούθηση αερομεταφερόμενων παθογόνων με χρήση αισθητήρων σε κτίρια, δείχνοντας ότι ο τομέας της περιβαλλοντικής επιτήρησης βρίσκεται σε φάση ραγδαίας ανάπτυξης.

Το χρηματοδοτικό σκέλος του προγράμματος προέρχεται από το UK Integrated Security Fund (UKISF), που δημιουργήθηκε ως διάδοχος του Conflict, Stability and Security Fund, με προϋπολογισμό σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου λιρών. Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο βιοασφάλειας του ταμείου, που ξεκίνησε φέτος με στόχο να ενισχύσει τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε βιολογικές απειλές.

Ο Pat McFadden, Chancellor of the Duchy of Lancaster, δήλωσε ότι η πρώτη ευθύνη της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια των πολιτών.

Η Στρατηγική Βιοασφάλειας και το νέο Σχέδιο Ανθεκτικότητας καθιστούν σαφές πως η υγειονομική ασφάλεια είναι βασικό στοιχείο της εθνικής μας ασφάλειας. Η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία παρακολούθησης λυμάτων μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο, βοηθώντας μας να προετοιμαστούμε και να εντοπίσουμε γρήγορα νέες επιδημίες, αντλώντας διδάγματα από την πανδημία.

Αν και η παρακολούθηση λυμάτων δεν είναι πανάκεια, η εμπειρία δείχνει πως μπορεί να λειτουργήσει ως πρώιμος συναγερμός για απειλές που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες μέχρι να είναι πολύ αργά. Η νέα επένδυση της UKHSA δεν αποτελεί απλώς τεχνολογικό πείραμα, αλλά μια απόπειρα να δημιουργηθεί ένα πιο ανθεκτικό δημόσιο σύστημα υγείας, ικανό να ανταποκριθεί έγκαιρα στην επόμενη μεγάλη πρόκληση.

[via]