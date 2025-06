Τα ρομπότ της Boston Dynamics διαγωνίζονται στο America's Got Talent! [Video]

Μια μάλλον ασυνήθιστη συμμετοχή στο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου America’s Got Talent τράβηξε την προσοχή κοινού και κριτών: μια ομάδα τετράποδων ρομπότ από την Boston Dynamics εμφανίστηκε στη σκηνή για να εκτελέσει συγχρονισμένη χορογραφία υπό τους ήχους του κλασικού Don’t Stop Me Now των Queen.

Η επίδειξη τεχνολογίας και ρυθμού εντυπωσίασε, χαρίζοντας στους μηχανικούς χορευτές τέσσερα θετικά «ναι» από τους κριτές. Ωστόσο, δεν πήγαν όλα όπως τα είχαν υπολογίσει οι δημιουργοί τους: ένα από τα πέντε ρομπότ «κόλλησε» στη μέση της χορογραφίας, πιθανόν από τεχνική δυσλειτουργία ή όπως σχολίασαν με χιούμορ οι παρευρισκόμενοι, από άγχος επί σκηνής. Παρά το απρόοπτο, τα υπόλοιπα τέσσερα συνέχισαν απτόητα μέχρι το τέλος της εμφάνισης.

Μετά το τέλος της παράστασης, ο κριτής Simon Cowell δεν δίστασε να σχολιάσει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: «Να σας πω την αλήθεια; Δεν θέλω να ακουστεί σκληρό, αλλά… ήταν κάπως καλύτερο που το ένα χάλασε. Μας έδειξε πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνουν». Μπορεί η παρατήρηση να φαίνεται αυστηρή, όμως ανέδειξε μια σημαντική διάσταση της τεχνολογίας: η αποτυχία, όταν είναι ορατή, επιτρέπει στο κοινό να κατανοήσει καλύτερα την πολυπλοκότητα και τα όρια αυτών των συστημάτων.

Η Boston Dynamics, επί σειρά ετών, είχε υιοθετήσει μια στρατηγική προβολής των ρομπότ της ως φουτουριστικές οντότητες που κινούνται με απίστευτη ακρίβεια και ικανότητα, χωρίς περιθώρια σφάλματος. Βίντεο με ρομπότ να κάνουν άψογο παρκούρ, να χορεύουν σε τέλειο συγχρονισμό ή να εκτελούν πολύπλοκες κινήσεις, έδιναν την εντύπωση τεχνολογικής τελειότητας. Όμως τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία επέλεξε να παρουσιάσει μια πιο ρεαλιστική εικόνα.

Σε παλαιότερη ανάρτησή της, η Boston Dynamics παραδέχτηκε πως πίσω από κάθε εντυπωσιακό βίντεο, κρύβονται δεκάδες ή και εκατοντάδες αποτυχημένες προσπάθειες. Όπως εξηγούσε τότε, «όταν πιέζεις τα ρομπότ στα όριά τους, είναι φυσικό κάποια στιγμή να τα φτάσουν». Για παράδειγμα, το δίποδο Atlas μπορεί να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του σε ασκήσεις παρκούρ, αλλά πολλές φορές χάνει την ισορροπία του και πέφτει, κάτι που αρχικά αποσιωπούταν.

[via]