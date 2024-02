Στελέχη από τις κορυφαίες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπισαν την Τετάρτη αμφιλεγόμενες, ενίοτε περιφρονητικές, ερωτήσεις από την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας των ΗΠΑ σε μια ακρόαση με τίτλο: Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis.

Οι νομοθέτες της Γερουσίας κατέστησαν σαφές ότι είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης Discord, Meta, Snap, TikTok και X αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν επαρκώς τη διαδικτυακή εκμετάλλευση και κακοποίηση ανηλίκων. Οι ανησυχίες αυτές διατυπώθηκαν σε παρόμοια ακρόαση της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας στις 14 Φεβρουαρίου 2023, χωρίς όμως τη συμμετοχή των CEOs των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή τη φορά παρευρέθηκαν κορυφαία στελέχη, χάρη στις κλήσεις που εκδόθηκαν πέρυσι. Ο Jason Citron, CEO της Discord, ο Mark Zuckerberg, CEO της Meta, ο Evan Spiegel, CEO της Snap, ο Shou Chew, CEO της TikTok, και η Linda Yaccarino, CEO της X (πρώην Twitter) διάβασαν εναλλάξ προετοιμασμένες τοποθετήσεις. Στη συνέχεια υπέμειναν μερικές φορές σκληρές ερωτήσεις από γερουσιαστές που ίσως είχαν υπόψη τους ότι το 2024 είναι έτος εκλογών.

Ο γερουσιαστής Dick Durbin (D-Il), πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, στην εναρκτήρια ομιλία του κατηγόρησε κάθε όργανο για την αποτυχία του να αντιμετωπίσει την ηλεκτρονική εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών.

Το Discord έχει χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση, την απαγωγή και την κακοποίηση παιδιών. Το Instagram της Meta βοήθησε να συνδεθεί και να προωθηθεί ένα δίκτυο παιδόφιλων. Τα εξαφανιζόμενα μηνύματα του Snapchat έχουν υιοθετηθεί από εγκληματίες που εξαπατούν οικονομικά νεαρά θύματα. Το TikTok έχει γίνει η "εκλεκτή πλατφόρμα" για τα αρπακτικά για να έχουν πρόσβαση, να εμπλέκονται και να προσελκύουν παιδιά για κακοποίηση, και η επικράτηση του CSAM στο X έχει αυξηθεί καθώς η εταιρεία έχει αποψιλώσει το εργατικό δυναμικό εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Αυτή ήταν επίσης μια διακομματική ανάκριση, με μέλη και από τις δύο πλευρές της αίθουσας να παρατάσσονται για να επικρίνουν τους CEOs.

«Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν σήμερα, είναι επικίνδυνα προϊόντα», δήλωσε ο γερουσιαστής Lindsey Graham (R-SC), μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, στην εναρκτήρια δήλωσή του. «Καταστρέφουν ζωές, απειλούν την ίδια τη δημοκρατία. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να χαλιναγωγηθούν, αλλιώς τα χειρότερα έρχονται».

Αυτή είναι πλέον μια ευρέως διαδεδομένη άποψη μεταξύ των πολιτικών. Τον Μάιο του περασμένου έτους ο Γενικός Χειρουργός των ΗΠΑ εξέδωσε έκθεση στην οποία διαπίστωσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν κίνδυνο για την ψυχική υγεία των νέων.

Την περασμένη εβδομάδα, η πόλη της Νέας Υόρκης κήρυξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικίνδυνα για την υγεία λόγω της επίδρασής τους στα παιδιά. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Eric Adams, δήλωσε σε ομιλία του:

Εταιρείες όπως το TikTok, το YouTube, το Facebook τροφοδοτούν μια κρίση ψυχικής υγείας σχεδιάζοντας τις πλατφόρμες τους με εθιστικά και επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι και να αφήσουμε τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να εκμεταλλεύονται χρηματικά την ιδιωτική ζωή των παιδιών μας και να θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική τους υγεία.

Η συζήτηση των γερουσιαστών συχνά αναφερόταν στην προτεινόμενη νομοθεσία για να καταστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασφαλή για τα παιδιά και τους εφήβους, όπως ο νόμος για την ενίσχυση της διαφάνειας και των υποχρεώσεων για την προστασία των παιδιών που υποφέρουν από κακοποίηση και κακομεταχείριση του 2023 (STOP CSAM Act). Και εκφράστηκαν και πάλι ανησυχίες σχετικά με το άρθρο 230 του νόμου Communications Decency Act, το οποίο απαλλάσσει τις υπηρεσίες διαδικτύου από την ευθύνη για τις δραστηριότητες των χρηστών, εάν η πλατφόρμα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την πρόληψη της κατάχρησης.

Εν αναμονή της ακρόασης, διάφορες ομάδες υπεράσπισης, όπως οι Center for Democracy & Technology (CDT), American Civil Liberties Union (ACLU), Electronic Frontier Foundation (EFF) και Fight for the Future, έγραψαν στην Επιτροπή για να προειδοποιήσουν ότι «ορισμένες από τις νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται ενώπιον της Γερουσίας, συμπεριλαμβανομένων των STOP CSAM Act of 2023, EARN IT Act of 2023 και KOSA 2023, ενέχουν αυτόν τον κίνδυνο και απειλούν να θέσουν σε κίνδυνο την πρόσβαση όλων των χρηστών του διαδικτύου στις πληροφορίες και την ιδιωτική ζωή».

Η συγγνώμη του Mark Zuckerberg!

Στο ακροατήριο βρίσκονταν οικογένειες γονέων που κρατούσαν φωτογραφίες των παιδιών τους που έχουν πέσει θύματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε μια πολύ αμήχανη στιγμή, ο Zuckerberg σηκώθηκε όρθιος και ζήτησε απευθείας συγγνώμη από το ακροατήριο.

Λυπάμαι για όλα όσα περάσατε. Κανείς δεν πρέπει να περάσει αυτά που υπέστησαν οι οικογένειές σας και γι' αυτό επενδύουμε τόσο πολύ και θα συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες σε όλο τον κλάδο για να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χρειαστεί να περάσει αυτά που υπέστησαν οι οικογένειές σας.

Wow -- Hawley badgers Zuckerberg into apologizing to people in the audience pic.twitter.com/EjWCDoEdSv — Aaron Rupar (@atrupar) January 31, 2024

Γερουσιαστής νόμιζε ότι ο CEO του TikTok είναι Κινέζος…

Δεν έλειψαν, πάντως, και ορισμένα ευτράπελα. Ο γερουσιαστής Tom Cotton, Ρεπουμπλικανός από το Αρκάνσας, αποφάσισε να ακολουθήσει μια αλλόκοτη τακτική με τον CEO του TikTok, Shou Chew. «Υπήρξατε ποτέ μέλος του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος», ρώτησε ο γερουσιαστής Cotton τον Chew, αφού έκανε μια δραματική παύση από τις πολλαπλές ερωτήσεις που έκανε στον CEO σχετικά με το σε ποια χώρα είναι πολίτης. «Γερουσιαστά, είμαι από τη Σιγκαπούρη. Όχι», απάντησε ο Chew με ένα χαμόγελο σαν να επρόκειτο ίσως για ένα αστείο. «Έχετε συνδεθεί ποτέ με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα», ρώτησε σοβαρά ο Cotton, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν αστειεύεται. «Όχι, Γερουσιαστά. Και πάλι, είμαι από τη Σιγκαπούρη», απάντησε ο Chew καταλαβαίνοντας ότι ο Cotton μιλούσε σοβαρά…

Ο γερουσιαστής Cotton συνέχισε να ρωτά τον Chew για τις διαδηλώσεις στην πλατεία Τιενανμέν που συνέβησαν στο Πεκίνο το 1989. Ο ίδιος, μαζί με άλλους γερουσιαστές, επιχείρησε να "πιάσει" τον Chew σχετικά με τη σφαγή, με την ελπίδα ότι ο CEO του TikTok θα επιβεβαίωνε ότι οι αναφορές στη διαμαρτυρία λογοκρίθηκαν στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Αντί να απαντήσει άμεσα για τη λογοκρισία, ο Chew απέφυγε την ερώτηση λέγοντας ότι όλοι μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα στο TikTok.

Η θέση του X

Από την πλευρά της, η CEO του X, Linda Yaccarino, υποβάθμισε την εμβέλεια του κοινωνικού δικτύου μεταξύ των νεότερων χρηστών, όταν σημείωσε ότι λιγότερο από το 1% των χρηστών της εφαρμογής στις ΗΠΑ ήταν έφηβοι ηλικίας 13 έως 17 ετών. Αποκάλυψε, επίσης, ότι υπάρχουν 90 εκατομμύρια χρήστες του X στις ΗΠΑ, διαχώρισε το X από τον προκάτοχο του (Twitter) χαρακτηρίζοντας το ως «μια εταιρεία 14 μηνών που έχει επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες για την προστασία των παιδιών και τα μέτρα ασφαλείας», ενώ πρόσθεσε ότι η X «μόλις άρχισε να μιλάει και να συζητάει για το πώς μπορεί να ενισχύσει αυτά [τα μέτρα] με γονικό έλεγχο». Κλείνοντας, ανέφερε ότι η X απασχολεί 2300 άτομα σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο του περιεχομένου που αναρτάται στην πλατφόρμα.