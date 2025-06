Το Digg επιστρέφει! Δείτε τα πρώτα screenshots

Καθώς η ψηφιακή ενημέρωση αλλάζει μορφή υπό την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης, μια γνώριμη πλατφόρμα επιχειρεί την επιστροφή της. Το Digg, το οποίο κάποτε πρωταγωνιστούσε στην online αναζήτηση ειδήσεων, επανέρχεται με μια ανανεωμένη εκδοχή του, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής του AI. Το νέο Digg βρίσκεται πλέον σε φάση δοκιμών, με την πρώτη έκδοση της εφαρμογής να είναι διαθέσιμη για iOS στους χρήστες της κοινότητας Groundbreakers, δηλαδή στους πρώτους υποστηρικτές του εγχειρήματος.

Η ιστορία της Digg είναι γνωστή στους παλιούς χρήστες του διαδικτύου. Στο αποκορύφωμά της το 2008, η πλατφόρμα είχε εκτιμώμενη αξία 175 εκατομμύρια δολάρια, πριν τελικά διασπαστεί και πωληθεί κομμάτι-κομμάτι λίγα χρόνια αργότερα. Τώρα, ο ιδρυτής της, Kevin Rose, ενώνει δυνάμεις με τον συνιδρυτή του Reddit, Alexis Ohanian, σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της Digg ως μια κοινότητα ανθρώπινης επικοινωνίας μέσα στον αυξανόμενα αυτοματοποιημένο διαδικτυακό κόσμο.

Οι δύο δημιουργοί διαπιστώνουν πως το διαδίκτυο πλημμυρίζει πλέον από bots και αυτοματοποιημένους AI agents, γεγονός που δημιουργεί ένα αυξανόμενο αίτημα για πλατφόρμες που προωθούν αυθεντικές ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Για τον λόγο αυτό, εξετάζουν την αξιοποίηση τεχνολογιών όπως τα zero-knowledge proofs, ώστε να επιβεβαιώνεται η ανθρώπινη ταυτότητα ενός χρήστη πριν αυτός συμμετάσχει ενεργά στις συζητήσεις.

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με απλό και καθαρό περιβάλλον χρήσης. Περιλαμβάνει μια μπάρα πλοήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης, με επιλογές για το Home feed, την αναζήτηση, τα Leaderboards και τη σελίδα προφίλ. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά φίλτρα περιεχομένου, όπως Most Digg, Newest, Trending και Heating Up, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν είτε στο σύνολο της πλατφόρμας είτε στο προσωπικό τους Feed, ανάλογα με τις κοινότητες που ακολουθούν.

Αν και το Digg θυμίζει σε πολλά σημεία το Reddit, προς το παρόν διαθέτει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό κοινοτήτων, που αφορούν θεματολογίες όπως τέχνες, ψυχαγωγία, αθλητισμός, τεχνολογία, χρηματοοικονομικά, μουσική, επιστήμη, αλλά και ενότητες τύπου AMA (Ask Me Anything), ειδήσεις και συζητήσεις για το ίδιο το Digg. Η δυνατότητα δημιουργίας νέων κοινοτήτων θα προστεθεί σε μελλοντικά στάδια.

Κάθε δημοσίευση μπορεί να ψηφιστεί θετικά ή αρνητικά, να αποθηκευτεί ή να σχολιαστεί από άλλους χρήστες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία συνοψίζει το περιεχόμενο των άρθρων κάτω από κάθε post. Αν και αυτό το χαρακτηριστικό έχει αρχίσει να εμφανίζεται και σε άλλες εφαρμογές ενημέρωσης όπως το Artificat και το Particle, η αξιοπιστία αυτών των περιλήψεων παραμένει υπό συζήτηση, με αρκετούς εκδότες να εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Οι δημιουργοί της νέας πλατφόρμας επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν από το Reddit και σε επίπεδο σχεδιασμού. Οι ψήφοι upvote και downvote αντιπροσωπεύονται από εικονίδια που μοιάζουν με χέρια, όμως η υλοποίηση έχει δεχθεί κριτική, καθώς δεν είναι πάντα σαφές ποιο εικονίδιο σημαίνει τι.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης προφίλ χρηστών με βιογραφικά, στατιστικά, δημοσιεύσεις και επιτεύγματα. Ένα από τα "βραβεία" της πλατφόρμας είναι τα Gems, τα οποία κερδίζονται όταν κάποιος εντοπίσει πρώτος ένα post που γίνεται δημοφιλές. Όσο νωρίτερα το κάνει, τόσο περισσότερα Gems αποκτά. Παράλληλα, τα leaderboards αναδεικνύουν τις κορυφαίες δημοσιεύσεις, σχόλια και χρήστες κάθε ημέρας, με τη σημαντική διαφορά ότι τα στατιστικά ανανεώνονται κάθε 24 ώρες, περιορίζοντας έτσι την επιρροή λίγων "μόνιμων πρωταγωνιστών", όπως είχε συμβεί με την παλιά έκδοση του Digg την εποχή του Web 2.0.

Παρά τις καινοτομίες του, το νέο Digg δεν έχει ακόμη απαντήσει στο πιο κρίσιμο ερώτημα: γιατί να εγκαταλείψει κανείς το Reddit για να μεταβεί σε αυτό; Οι δημιουργοί ποντάρουν στην ελευθερία δημιουργίας και παραμετροποίησης των κοινοτήτων, καθώς και στη χρήση AI για τον σχεδιασμό τους. Όπως ανέφερε πρόσφατα ο Kevin Rose σε μια συνεδρία AMA, η ιδέα είναι ο χρήστης να μπορεί να συνομιλεί με ένα LLM και να του περιγράφει πώς θέλει να φαίνεται και να λειτουργεί η κοινότητά του.

Το αν όλα αυτά θα είναι αρκετά για να αναστήσουν τη φήμη του Digg μένει να αποδειχθεί. Προς το παρόν, πάντως, φαίνεται πως γίνεται ένα ελπιδοφόρο πρώτο βήμα.

