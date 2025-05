Ταξίδι στον Άρη σε 45 ημέρες υπόσχεται ένας νέος πυρηνικός κινητήρας

Μια νέα εξέλιξη στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης φέρνει στο προσκήνιο η συνεργασία της NASA με ερευνητικά ιδρύματα και βιομηχανικούς εταίρους: το ταξίδι στον Άρη μέσα σε μόλις 45 ημέρες φαίνεται πλέον εφικτός στόχος, χάρη στην ανάπτυξη πυρηνικής ηλεκτρικής πρόωσης. Το νέο σύστημα ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από τους σημερινούς χημικούς πυραύλους, οι οποίοι απαιτούν περίπου επτά μήνες για να φτάσουν στον Κόκκινο Πλανήτη.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται η εταιρεία Space Nuclear Power Corporation (γνωστή ως SpaceNukes), η οποία επιλέχθηκε ως βασικός εταίρος για την ανάπτυξη ενός προηγμένου πυρηνικού αντιδραστήρα, στο πλαίσιο του προγράμματος SPAR (Space Power and Propulsion for Agility, Responsiveness, and Resilience) που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Ο στόχος του project είναι η δημιουργία πολύ πιο αποδοτικών διαστημικών κινητήρων σε σχέση με τους σημερινούς χημικούς, που περιορίζουν την ευελιξία και την ταχύτητα των αποστολών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της SpaceNukes, η νέα τεχνολογία θα προσφέρει 25 φορές μεγαλύτερη αποδοτικότητα, μειώνοντας κατακόρυφα το βάρος των διαστημικών σκαφών και αυξάνοντας τις δυνατότητες ελιγμών και στρατηγικής προσαρμοστικότητας. Σκοπός είναι να κατασκευαστούν σκάφη που θα κινούνται με απόλυτη ελευθερία κινήσεων, χωρίς συμβιβασμούς λόγω καυσίμων ή πλάνου πτήσης.

Η καρδιά του συστήματος είναι ένας νέας γενιάς πυρηνικός αντιδραστήρας σχάσης, σχεδιασμένος να λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες και με μειωμένη μάζα, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη ευελιξία για τα σκάφη. Η SpaceNukes έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον τομέα, έχοντας παρουσιάσει το πρόγραμμα KRUSTY το 2018 (Kilopower Reactor Using Stirling Technology), έναν πειραματικό αντιδραστήρα για αποστολές μεγάλης διάρκειας.

Η νέα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στοχεύει στην ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς αντιδραστήρων, οι οποίοι θα είναι ακόμη πιο ελαφριοί, πιο αποδοτικοί και πιο ανθεκτικοί στις απαιτήσεις των διαστημικών συνθηκών.

Παράλληλα με τις προσπάθειες της SpaceNukes, η Ad Astra Rocket Company, υπό την ηγεσία του πρώην αστροναύτη της NASA, Franklin Chang Díaz, αναπτύσσει έναν άλλο καινοτόμο κινητήρα: τον VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket). Το VASIMR, που τροφοδοτείται επίσης από πυρηνικό αντιδραστήρα, φτάνει θεωρητικά σε ταχύτητες έως και 198.000 χιλιομέτρων την ώρα, ανοίγοντας τον δρόμο για ταξίδι στον Άρη σε μόλις 45 ημέρες.

Ο Chang Díaz έχει δηλώσει σε συνέντευξή του το 2023 πως η πυρηνική ηλεκτρική πρόωση είναι αναπόσπαστο στοιχείο για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη, παρά τις σημαντικές προκλήσεις χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους έργα.

Το 2024, SpaceNukes και Ad Astra ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους, συνδυάζοντας την εμπειρία στον σχεδιασμό αντιδραστήρων με την καινοτομία στους κινητήρες πλάσματος. Η στρατηγική αυτή ένωση μπορεί να αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης βιώσιμων, ταχύτερων και πιο ευέλικτων διαστημικών αποστολών.

Αν αυτή η τεχνολογία υλοποιηθεί με επιτυχία, θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα διαστρικά ταξίδια: συντομεύοντας τους χρόνους, μειώνοντας τους κινδύνους και αυξάνοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από τη Γη.

Με τη NASA να προσφέρει υποστήριξη και τεχνογνωσία, και την ερευνητική κοινότητα να ενώνει δυνάμεις, το όραμα για ένα πυρηνοκίνητο ταξίδι στον Άρη δεν φαντάζει πλέον ουτοπικό. Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξερεύνηση του Διαστήματος, ένα βήμα που μπορεί να συντομεύσει κατά μήνες τη μετάβαση στον Κόκκινο Πλανήτη και να θέσει τις βάσεις για μια νέα εποχή διαπλανητικής παρουσίας του ανθρώπου.

