Τεχνητή Βαρύτητα: Γιατί η Μηχανική ακυρώνει τη θεωρία του Αϊνστάιν

Σύνοψη

Η θεωρία της σχετικότητας λύνει το πρόβλημα μέσω της αρχής της ισοδυναμίας, χρησιμοποιώντας τη φυγόκεντρο δύναμη περιστρεφόμενων σκαφών για την προσομοίωση επιτάχυνσης 1G.

Για την αποφυγή αποπροσανατολισμού (φαινόμενο Coriolis), η ταχύτητα πρέπει να παραμένει κάτω από 2 RPM, απαιτώντας ακτίνα σταθμού άνω των 200 μέτρων.

Τα συμβατικά αεροδιαστημικά κράματα (αλουμίνιο/τιτάνιο) αδυνατούν να διαχειριστούν τις τεράστιες τάσεις διαρροής που αναπτύσσονται σε μια συνεχή κατασκευή μισού χιλιομέτρου.

Με τη μεταφορά υλικών σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) να απαιτεί δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά κιλό, η εναλλακτική των tether (καλώδια σύνδεσης) εξετάζεται συστηματικά, αλλά κρύβει κινδύνους δυναμικής αστάθειας.

Αντί της τεχνητής βαρύτητας, οργανισμοί όπως η ESA επενδύουν σε φαρμακευτικές λύσεις και μηχανικά αντίμετρα καταπόνησης του ανθρώπινου σώματος (όπως τα συστήματα ARED).

Η παρατεταμένη παραμονή σε συνθήκες μικροβαρύτητας αποτελεί τον μεγαλύτερο αποτρεπτικό παράγοντα για τις διαπλανητικές επανδρωμένες αποστολές. Τα ιατρικά δεδομένα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) είναι αδιαμφισβήτητα: απώλεια οστικής πυκνότητας 1-2% ανά μήνα, σημαντική μυϊκή ατροφία, μετατόπιση υγρών του σώματος που οδηγεί στο νευρο-οφθαλμικό σύνδρομο SANS (Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome) και εξασθένιση του καρδιαγγειακού συστήματος. Ενώ η θεωρητική φυσική προσφέρει τη λύση της τεχνητής βαρύτητας εδώ και δεκαετίες, η επιστήμη της μηχανικής καταδεικνύει τεράστιους περιορισμούς κατασκευής.

Η τεχνητή βαρύτητα στο Διάστημα βασίζεται στην Αρχή της Ισοδυναμίας του Άλμπερτ Αϊνστάιν, η οποία ορίζει ότι η επιτάχυνση ενός συστήματος είναι τοπικά μη διακρίσιμο φαινόμενο από την ύπαρξη βαρυτικού πεδίου. Περιστρέφοντας ένα διαστημικό σκάφος, δημιουργείται φυγόκεντρος δύναμη που ωθεί τη μάζα προς τα εξωτερικά τοιχώματα, προσομοιώνοντας τη βαρύτητα με απαίτηση ταχύτητας αυστηρά μικρότερης από 2 RPM.

Το μοντέλο αυτό σχεδιάστηκε αρχικά το 1903 από τον Konstantin Tsiolkovsky, ενώ το 1952 ο Wernher von Braun πρότεινε έναν σταθμό σε σχήμα τροχού για την εξασφάλιση σταθερού περιβάλλοντος. Ο μαθηματικός τύπος για τη φυγόκεντρο επιτάχυνση υπαγορεύει ότι η επίτευξη βαρύτητας 1G (9.81 m/s²) απαιτεί τον απόλυτο συγχρονισμό της γωνιακής ταχύτητας και της ακτίνας περιστροφής. Το θεωρητικό μοντέλο λειτουργεί άψογα στα χαρτιά, ωστόσο η υλοποίησή του προσκρούει άμεσα στη βιολογική αρχιτεκτονική του ανθρώπου.

Για τη δημιουργία επιτάχυνσης 1G χωρίς αρνητικές συνέπειες στο ανθρώπινο αιθουσαίο σύστημα, ο σταθμός απαιτεί ελάχιστη ακτίνα 224 μέτρων και ταχύτητα περιστροφής μικρότερη από 2 RPM (στροφές ανά λεπτό). Υψηλότερες ταχύτητες προκαλούν το φαινόμενο Coriolis, όπου κάθε κίνηση του κεφαλιού του αστροναύτη δημιουργεί αντικρουόμενα νευρολογικά σήματα και ακραία ναυτία.

Το φαινόμενο Coriolis δρα κάθετα στην κατεύθυνση της κίνησης του ανθρώπου εντός του περιστρεφόμενου συστήματος. Εάν κατασκευαστεί ένας σταθμός μικρής ακτίνας που περιστρέφεται γρήγορα (π.χ. στα 10 RPM) για την εξοικονόμηση υλικών, η παραμικρή κίνηση του κορμού παράγει διασταυρούμενες επιταχύνσεις. Το οπτικό πεδίο δίνει στον εγκέφαλο την πληροφορία ενός σταθερού περιβάλλοντος, ενώ το υγρό στον κοχλία του αυτιού καταγράφει πολύπλοκες γραμμικές μετατοπίζεις. Τα εδαφικά πειράματα σε θαλάμους φυγοκέντρησης απέδειξαν ότι οι αστροναύτες αδυνατούν να εργαστούν υπό τέτοιες συνθήκες, ακυρώνοντας εντελώς την ιδέα συμπαγών και ταχέως περιστρεφόμενων σταθμών.

Οι συμβατικές κατασκευές από κράματα αλουμινίου ή τιτανίου δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αντοχή σε εφελκυσμό για να συγκρατήσουν μια περιστρεφόμενη υποδομή 450 μέτρων διαμέτρου. Η χρήση προηγμένων συνθετικών υλικών, όπως οι νανοσωλήνες άνθρακα, αποτελεί θεωρητική αναγκαιότητα, όμως η βιομηχανική μαζική παραγωγή τους απουσιάζει.

Ένας δακτύλιος διαμέτρου σχεδόν μισού χιλιομέτρου είναι ασύλληπτος κατασκευαστικά. Για σύγκριση, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη διαστημική κατασκευή, αγγίζει τα 109 μέτρα μήκος και στοίχισε 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Η μάζα ενός περιστρεφόμενου δακτυλίου τέτοιου μεγέθους, εξοπλισμένου με συστήματα υποστήριξης ζωής (ECLSS), θωράκιση κατά της ακτινοβολίας και τον απαραίτητο αέρα, απαιτεί εκατοντάδες χιλιάδες τόνους υλικών. Η μεταφορά φορτίων στην Χαμηλή Γήινη Τροχιά (LEO), παρά τη ραγδαία μείωση κόστους από πυραύλους όπως οι Falcon 9, Falcon Heavy και μελλοντικά το Starship, διατηρείται σε απαγορευτικά επίπεδα (χιλιάδες ευρώ ανά κιλό).

Επιπρόσθετα, οι τάσεις διαρροής στα δομικά σημεία που ενώνουν τον κεντρικό άξονα με τον δακτύλιο είναι κολοσσιαίες. Ένα ρήγμα λόγω κόπωσης μετάλλων θα οδηγούσε σε εκρηκτική αποσυμπίεση και καταστροφή. Περαιτέρω, η μετακίνηση μάζας εντός του σταθμού (όπως το πλήρωμα ή τα αποθέματα νερού) μετατοπίζει το κέντρο βάρους, προκαλώντας μια αποσταθεροποιητική ταλάντευση. Αυτό το πρόβλημα αντισταθμίζεται αποκλειστικά με τεράστια και ενεργοβόρα συστήματα αδρανειακών τροχών και κινητήρων στάσης, αυξάνοντας γεωμετρικά την πολυπλοκότητα.

Η ρεαλιστικότερη μηχανική προσέγγιση είναι η διάταξη διπλού σκάφους μέσω ισχυρού καλωδίου. Δύο σκάφη διασυνδέονται με ένα υπερανθεκτικό καλώδιο μήκους εκατοντάδων μέτρων και τίθενται σε περιστροφή γύρω από το κοινό τους κέντρο μάζας, μειώνοντας δραστικά το συνολικό βάρος της κατασκευής.

Η τεχνική αυτή απομακρύνει την ανάγκη για ενιαίο, συμπαγή δακτύλιο. Συνδέοντας το σκάφος του πληρώματος με το εξαντλημένο ανώτερο στάδιο του πυραύλου ως αντίβαρο, επιτυγχάνεται ακτίνα άνω των 200 μέτρων. Ωστόσο, η καλωδιακή σύνδεση παρουσιάζει κρίσιμες ευπάθειες. Τα tethers υπόκεινται σε απρόβλεπτες δονήσεις και παραμένουν εκτεθειμένα σε προσκρούσεις από μικρομετεωρίτες ή διαστημικά σκουπίδια. Αν το καλώδιο αποκοπεί κατά την πλήρη ταχύτητα περιστροφής, τα δύο σκάφη θα εκτιναχθούν εφαπτομενικά σε διαφορετικές και ανεξέλεγκτες τροχιές, με βέβαιη απώλεια του πληρώματος. Επιπλέον, το σύστημα καθιστά τις διαδικασίες ζεύξης εξαιρετικά πολύπλοκες.

Η εξέταση των παραμέτρων υποδεικνύει ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κενό φυσικής, αλλά σε έναν τοίχο εφαρμοσμένης μηχανικής και οικονομικής αντοχής. Για οργανισμούς όπως ο ESA και ερευνητικά ιδρύματα του ευρωπαϊκού χώρου, η επένδυση σε ένα περιστρεφόμενο μεγαθήριο απορρίπτεται ως επιλογή εξαιρετικά χαμηλής ανταποδοτικότητας. Το πρακτικό βάρος των πόρων κατευθύνεται στην ανάπτυξη ιατρικών αντίμετρων: έξυπνα συστήματα γυμναστικής σε μικροβαρύτητα, ενδύματα LBNP (Lower Body Negative Pressure) που αναγκάζουν τα υγρά να κατέλθουν στα κάτω άκρα, και φαρμακευτική καταπολέμηση της οστεοπόρωσης. Η κατασκευή γιγαντιαίων δακτυλίων θα αρχίσει να συζητείται επί της ουσίας μόνο όταν τα σύνθετα υλικά (όπως το γραφένιο) γίνουν διαθέσιμα για ρομποτική κατασκευή μέσα στο Διάστημα. Ως τότε, η εξερεύνηση του Διαστήματος προϋποθέτει την προσαρμογή του βιολογικού μας υλικού στο ακραίο περιβάλλον, αντί για την πανάκριβη προσομοίωση της γήινης άνεσης.