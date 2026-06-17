Τεχνολογία eye-tracking ανιχνεύει πρώιμα σημάδια κατάθλιψης σε παιδιά

Σύνοψη

Επιστήμονες χρησιμοποιούν συστήματα καταγραφής βλέμματος (eye-tracking) για την πρώιμη διάγνωση παιδικής κατάθλιψης.

Παιδιά με οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης εστιάζουν ασυναίσθητα περισσότερο σε λυπημένα πρόσωπα.

Παιδιά χωρίς οικογενειακό ιστορικό παρουσιάζουν μειωμένη προσοχή σε χαρούμενες εκφράσεις όταν αναπτύσσουν καταθλιπτικά συμπτώματα.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Binghamton διήρκεσε δύο χρόνια, παρακολουθώντας 242 παιδιά και τις μητέρες τους.

Η εξέλιξη των ιατρικών διαγνωστικών εργαλείων δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά σε αιματολογικές εξετάσεις ή πολύπλοκες απεικονιστικές μεθόδους. Τα τελευταία χρόνια, ο συνδυασμός hardware υψηλής ακρίβειας με την κλινική ψυχολογία έχει δημιουργήσει νέα, μετρήσιμα δεδομένα για παθήσεις που παραδοσιακά βασίζονταν σε υποκειμενικές αξιολογήσεις. Η νέα έρευνα από το Mood Disorders Institute του Πανεπιστημίου Binghamton (State University of New York) καταδεικνύει ακριβώς αυτό: τη χρήση τεχνολογίας eye-tracking (καταγραφής βλέμματος) για την ανίχνευση πρώιμων συμπτωμάτων κατάθλιψης σε παιδιά.

Η μελέτη εστιάζει στο πώς τα παιδιά αλληλεπιδρούν οπτικά με το περιβάλλον τους και συγκεκριμένα με τις συναισθηματικές εκφράσεις άλλων ανθρώπων. Τα ευρήματα προσφέρουν σαφείς ενδείξεις ότι το οπτικό πεδίο και η συναισθηματική κατάσταση συνδέονται με μετρήσιμο τρόπο, μετατρέποντας τον αισθητήρα παρακολούθησης των ματιών σε ένα υπερσύγχρονο εργαλείο πρόληψης.

Πώς το eye-tracking βοηθά στην ανίχνευση της παιδικής κατάθλιψης;

Η τεχνολογία eye-tracking ανιχνεύει την παιδική κατάθλιψη καταγράφοντας το χρονικό διάστημα και την ακριβή εστίαση του βλέμματος σε οθόνες που προβάλλουν συναισθηματικές εκφράσεις. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η κατάθλιψη αλλοιώνει την οπτική προσοχή, αναγκάζοντας παιδιά με γενετική προδιάθεση να εστιάζουν αντανακλαστικά σε λυπημένα πρόσωπα, λειτουργώντας ως αξιόπιστος βιοδείκτης πρώιμης διάγνωσης.

Για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, οι ερευνητές σχεδίασαν μια μακροχρόνια κλινική δοκιμή που διήρκεσε δύο ολόκληρα χρόνια και παρακολούθησαν 242 παιδιά και τις μητέρες τους, διενεργώντας αξιολογήσεις κάθε έξι μήνες.

Σε κάθε συνεδρία, τα παιδιά κάθονταν μπροστά από μια οθόνη εξοπλισμένη με hardware οπτικής παρακολούθησης. Οι κάμερες και οι αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας του συστήματος eye-tracking αναλάμβαναν να καταγράψουν τις μικροκινήσεις των ματιών. Στην οθόνη προβάλλονταν ζεύγη προσώπων, το ένα με απόλυτα ουδέτερη έκφραση και το άλλο με διακριτά συναισθηματική (χαρούμενη, λυπημένη ή θυμωμένη). Το σύστημα κατέγραφε με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου όχι μόνο το ποιο πρόσωπο κοιτούσε το παιδί πρώτο, αλλά και το συνολικό χρονικό διάστημα που παρέμενε εστιασμένο το βλέμμα του.

Η χρήση του eye-tracking λύνει ένα θεμελιώδες πρόβλημα στην παιδοψυχιατρική, καθότι τα παιδιά συχνά δεν διαθέτουν το λεξιλόγιο ή την αυτογνωσία για να περιγράψουν τα καταθλιπτικά τους συμπτώματα. Ο αισθητήρας, ωστόσο, παρέχει σκληρά, αδιαμφισβήτητα δεδομένα σχετικά με τις ασυνείδητες νευρολογικές και ψυχολογικές αντιδράσεις.

Το οικογενειακό ιστορικό ως καθοριστικός παράγοντας

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τους αισθητήρες ανέδειξαν έναν ισχυρό διαχωρισμό, ανάλογα με το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό. Η ανάλυση της ομάδας του Binghamton κατέδειξε ότι η αύξηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων αλλοιώνει τις συνήθειες οπτικής προσοχής με διαφορετικό τρόπο.

Για τα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν διαγνωσμένο ιστορικό μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής (υψηλού κινδύνου), η αύξηση των δικών τους συμπτωμάτων οδήγησε σε έντονη και παρατεταμένη εστίαση στα λυπημένα πρόσωπα. Σύμφωνα με τον Brandon Gibb, διευθυντή του Mood Disorders Institute, τα παιδιά αυτά σταδιακά χάνουν την ικανότητα να απομακρύνουν το βλέμμα τους από τα αρνητικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Η Kelly Gair προσέθεσε πως η παρατεταμένη έκθεση αυτών των παιδιών στη θλίψη μέσω της αλληλεπίδρασης με τη μητέρα τους, καθιστά τις συγκεκριμένες εκφράσεις πιο "διακριτές" και μαγνητικές για τον εγκέφαλό τους όταν και τα ίδια αρχίζουν να βιώνουν κατάθλιψη.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα ελέγχου (τα παιδιά χωρίς οικογενειακό ιστορικό) παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική νευρολογική αντίδραση. Καθώς τα συμπτώματα κατάθλιψης αυξάνονταν, τα δεδομένα του eye-tracking έδειξαν σημαντική μείωση του χρόνου παραμονής του βλέμματος σε χαρούμενα πρόσωπα. Η κατάθλιψη, σε αυτή την περίπτωση, λειτουργεί διαβρωτικά, εξαλείφοντας τον φυσικό προστατευτικό μηχανισμό της εστίασης στη θετικότητα.

Οδεύοντας προς το μέλλον της ψυχικής υγείας

Οι ερευνητές συνεχίζουν να παρακολουθούν την ίδια ομάδα συμμετεχόντων καθώς εισέρχονται στην εφηβεία. Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία ενός αυστηρού αλγοριθμικού μοντέλου το οποίο θα προβλέπει την πιθανότητα ανάπτυξης κλινικής κατάθλιψης στο μέλλον, βασισμένο αποκλειστικά στα δεδομένα οπτικής εστίασης της παιδικής ηλικίας. Η ερευνητική προσέγγιση καταδεικνύει την αξία της προληπτικής παρακολούθησης κατά την περίοδο της ανάπτυξης, προτού οι ψυχικές ευπάθειες παγιωθούν και απαιτήσουν επιθετικότερη φαρμακευτική ή θεραπευτική παρέμβαση.