Telekom: Δωρεάν απεριόριστα δεδομένα 7 ημερών για όλους τους συνδρομητές

Σύνοψη

Η Telekom προσφέρει δωρεάν απεριόριστα δεδομένα για μία εβδομάδα σε όλους τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας.

Η ενεργοποίηση της παροχής μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά έως τις 11 Οκτωβρίου μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της εταιρείας.

Το δίκτυο 5G της Telekom καλύπτει πλέον πάνω από το 99% του πληθυσμού της χώρας, ενώ η τεχνολογία 5G SA υπερβαίνει το 85%.

Οι χρήστες δεν αντιμετωπίζουν κανέναν περιορισμό στις ταχύτητες πλοήγησης κατά τη διάρκεια της προσφοράς.

Η έναρξη της νέας εποχής για την Telekom στην ελληνική αγορά συνοδεύεται από μια σημαντική παροχή προς τους καταναλωτές, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε την προσφορά δωρεάν απεριόριστων δεδομένων για επτά ημέρες προς όλους τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας. Το σύνολο των συνδρομητών, ανεξαρτήτως αν ανήκουν στις κατηγορίες Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου, Business Cost Control, Neo, καρτοκινητής ή Mobile Internet, έχουν την ευκαιρία να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο, να επικοινωνήσουν και να ψυχαγωγηθούν χωρίς κανέναν περιορισμό στον όγκο δεδομένων ή στις ταχύτητες κατεβάσματος.

Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι εξαιρετικά απλή και έχει σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρώνεται άμεσα μέσα από το κεντρικό Telekom app καθώς και το WHAT’S UP app, δίνοντας στους χρήστες το απαραίτητο χρονικό περιθώριο μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου για να την εκμεταλλευτούν. Αξίζει να σημειωθεί πως η προσφορά αφορά αποκλειστικά μία ενεργοποίηση ανά σύνδεση, διασφαλίζοντας την ομαλή κατανομή των πόρων του δικτύου κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.

Οι πελάτες της εταιρείας καλούνται να δοκιμάσουν τις πραγματικές δυνατότητες του δικτύου χωρίς απολύτως κανέναν περιορισμό στις ταχύτητες, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις διακρίσεις που έχει λάβει η υποδομή της Telekom από ανεξάρτητους φορείς αξιολόγησης. Η Ookla έχει βραβεύσει το δίκτυο ως το γρηγορότερο δίκτυο κινητής της χώρας, ενώ παράλληλα η Opensignal του έχει απονείμει τον τίτλο του «Best Network», υπογραμμίζοντας την τεχνολογική υπεροχή των εγκαταστάσεων. Αποτελεί μάλιστα παγκόσμιο ρεκόρ το γεγονός ότι το δίκτυο κινητής της Telekom αναδεικνύεται από την Ookla ως το ταχύτερο στη χώρα του για δέκα συνεχόμενα χρόνια, καταγράφοντας μια πρωτοφανή σταθερότητα στην παροχή κορυφαίων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η μετάβαση στα δίκτυα πέμπτης γενιάς έχει ήδη ωριμάσει στην ελληνική επικράτεια, με το Telekom 5G να επιτυγχάνει πλέον πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπερνά το 99%, προσφέροντας αδιάλειπτη συνδεσιμότητα σχεδόν στο σύνολο των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει την επιθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G Standalone (5G+), η οποία απαγκιστρώνεται πλήρως από τον πυρήνα των δικτύων 4G εξασφαλίζοντας δραματικά χαμηλότερο latency και βελτιωμένη διαχείριση ταυτόχρονων συνδέσεων, καλύπτοντας ήδη πάνω από το 85% του πληθυσμού. Οι συνδρομητές που διαθέτουν συμβατές συσκευές θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν την αισθητή διαφορά στην απόκριση των εφαρμογών κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας των δωρεάν απεριόριστων δεδομένων, βιώνοντας την πραγματική απόδοση των δικτύων επόμενης γενιάς.