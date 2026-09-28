Κάλυψη 5G στην Ελλάδα: Στην κορυφή η Telekom με 83% σύμφωνα με την nPerf για το 2026

Σύνοψη

Η Telekom αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην εθνική κάλυψη δικτύων 5G για το 2026, επιτυγχάνοντας βαθμολογία nPerf 83,21%.

Η Nova καταγράφει την απόλυτη κυριαρχία στα δίκτυα 4G, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές της με εντυπωσιακό δείκτη κάλυψης 95,93%.

Η Vodafone διατηρεί μια εξαιρετικά ανταγωνιστική θέση, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο 5G (77,63%) με ελάχιστη διαφορά από την κορυφή.

Παρατηρούνται έντονες γεωγραφικές ανισότητες, καθώς η Αττική απολαμβάνει κάλυψη 5G της τάξης του 89,2%, τη στιγμή που η Κρήτη περιορίζεται στο 61,0%.

Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ελλάδα καταγράφει αλματώδη πορεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, με τους εγχώριους παρόχους να επενδύουν διαρκώς τεράστια κεφάλαια για την εδραίωση των δικτύων πέμπτης γενιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Μέσα από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από το ετήσιο βαρόμετρο της εταιρείας μετρήσεων nPerf για το έτος 2026, διαμορφώνεται ένας εξαιρετικά λεπτομερής χάρτης σχετικά με την πραγματική κατάσταση της συνδεσιμότητας στη χώρα μας.

Τα ευρήματα της γαλλικής εταιρείας, τα οποία βασίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες μετρήσεις πραγματικών χρηστών μέσω της αποκλειστικής εφαρμογής για συσκευές Android, αποτυπώνουν με μαθηματική ακρίβεια την απόδοση των δικτύων που διατηρούν οι εταιρείες Telekom, Vodafone και Nova, αναδεικνύοντας τις στρατηγικές επιλογές τους όσον αφορά την κάλυψη του πληθυσμού.

Ποιος πάροχος έχει την καλύτερη κάλυψη 5G και 4G στην Ελλάδα το 2026;

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της nPerf για το 2026, η Telekom διαθέτει την υψηλότερη κάλυψη 5G στην Ελλάδα επιτυγχάνοντας δείκτη 83,21%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Vodafone με 77,63% και στην τρίτη τη Nova με 71,61%. Αντιστρόφως, στα δίκτυα τέταρτης γενιάς (4G), η Nova κατακτά την κορυφή φτάνοντας το εντυπωσιακό 95,93%, αποδεικνύοντας τη συνεχή βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών της έναντι των ανταγωνιστών.

Η κυριαρχία της Telekom στα δίκτυα 5G

Η ανάλυση των επιμέρους στατιστικών στοιχείων φανερώνει ότι η Telekom διατηρεί ένα σαφές προβάδισμα στον αγώνα δρόμου για την πλήρη εμπορική εκμετάλλευση και γεωγραφική εξάπλωση των δικτύων 5G. Η επίτευξη του δείκτη nPerf στο 83,21% υποδηλώνει μια εξαιρετικά δομημένη προσέγγιση γύρω από την τοποθέτηση κεραιών και την αναβάθμιση του εξοπλισμού, η οποία επιτρέπει στους συνδρομητές της εταιρείας να απολαμβάνουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και δραματικά μειωμένους χρόνους απόκρισης (latency) στο μεγαλύτερο μέρος των αστικών κέντρων της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαιτέρως πιεστικός, καθώς η απόσταση που χωρίζει την πρωτοπόρο Telekom από τη δεύτερη Vodafone εντοπίζεται σε μόλις 5,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η ελάχιστη απόκλιση μεταξύ των δύο κορυφαίων παικτών της αγοράς μεταφράζεται πρακτικά σε διαρκή πίεση για νέες επενδύσεις, ένα φαινόμενο το οποίο λειτουργεί απολύτως ευεργετικά για τους τελικούς καταναλωτές που αναζητούν αξιόπιστες λύσεις συνδεσιμότητας.

Η στρατηγική της Nova και η πρωτιά στα δίκτυα 4G

Παρόλο που η προσοχή του τεχνολογικού κόσμου είναι στραμμένη σχεδόν αποκλειστικά στις ταχύτητες και τις δυνατότητες του 5G, η αξιοπιστία των δικτύων τέταρτης γενιάς (4G) εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την ομαλή λειτουργία των φορητών συσκευών στην πλειονότητα των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ελλάδας. Στο συγκεκριμένο πεδίο, η Nova κάνει την ανατροπή καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με τον δείκτη κάλυψης να αγγίζει το εντυπωσιακό 95,93%.

Η επίδοση της εταιρείας αποδεικνύει ότι, παρά την προσπάθεια ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών (όπου περιορίζεται στο 71,61% για το 5G), υπάρχει ισχυρή δέσμευση για τη διατήρηση ενός αρραγούς δικτύου βάσης που θα εξυπηρετεί απρόσκοπτα τους χρήστες όταν αυτοί κινούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων ή σε περιοχές με δύσκολη μορφολογία εδάφους. Στον αντίποδα, η Telekom και η Vodafone καταγράφουν πανομοιότυπα ποσοστά στην κάλυψη 4G με 95,66% και 95,64% αντίστοιχα, γεγονός που υποδεικνύει τον απόλυτο κορεσμό και την ωρίμανση της παλαιότερης τεχνολογίας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Γεωγραφικές ανισότητες: Το χάσμα μεταξύ Αττικής και Κρήτης

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας της nPerf σχετίζεται με την έντονη γεωγραφική ανισορροπία που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς στην ελληνική επικράτεια. Η Περιφέρεια Αττικής, συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο όγκο του πληθυσμού αλλά και το υψηλότερο ποσοστό εταιρικών πελατών, απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή κάλυψη 5G φτάνοντας στο εντυπωσιακό 89,2%. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν προφανώς εστιάσει τις προσπάθειές τους στο λεκανοπέδιο, εξασφαλίζοντας ότι οι υψηλές απαιτήσεις για διακίνηση δεδομένων καλύπτονται με απόλυτη επάρκεια. Από την άλλη πλευρά, περιφέρειες με υψηλή τουριστική κίνηση αλλά διαφορετική γεωμορφολογία φαίνεται να υστερούν σημαντικά στον ρυθμό ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά την Κρήτη, η οποία καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης 5G πανελλαδικά, περιοριζόμενη στο 61,0%. Το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την περιφέρεια φέρνει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες επενδύσεις στην επαρχία, ιδίως αν αναλογιστούμε την κρισιμότητα των γρήγορων συνδέσεων για τον κλάδο του τουρισμού και την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Sébastien de Rosbo, Γενικός Διευθυντής της nPerf, η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας επιδεικνύει μια ισχυρότατη δυναμική γύρω από την ανάπτυξη των υποδομών 5G, με τον οξύ ανταγωνισμό μεταξύ των τριών βασικών παρόχων να μεταφράζεται άμεσα σε απτά οφέλη αναφορικά με την ποιότητα σύνδεσης των τελικών χρηστών σε ολόκληρη τη χώρα. Η μάχη για τα μερίδια αγοράς απαιτεί συνεχή εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού υλικού και επιθετικές πολιτικές τιμολόγησης, παράγοντες που διατηρούν την εγχώρια σκηνή σε διαρκή εγρήγορση.