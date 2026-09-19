Starlink Mobile: Έλαβε έγκριση για παγκόσμιο roaming μέσω δορυφόρων

Σύνοψη

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ εξέδωσε επίσημη άδεια στη SpaceX, επιτρέποντας την ανάπτυξη της υπηρεσίας Starlink Mobile σε διεθνές επίπεδο.

Η τεχνολογία Direct-to-Cell καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατικών 4G/5G smartphones απευθείας με δορυφόρους, καταργώντας την ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό ή κλασικές κεραίες.

Ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου παγκοσμίως, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ενσωματώσουν υποστήριξη για φωνητικές κλήσεις και περιήγηση στο διαδίκτυο.

Η επέκταση της δορυφορικής συνδεσιμότητας σε συμβατικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα της βιομηχανίας των τηλεπικοινωνιών, με την εταιρεία του Elon Musk να καταγράφει μια εξαιρετικά κρίσιμη ρυθμιστική νίκη.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) άναψε το πράσινο φως στη SpaceX προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες παγκόσμιας περιαγωγής (global roaming) μέσω του συστήματος Starlink Mobile. Η έγκριση αυτή αυτομάτως ξεκλειδώνει τη δυνατότητα διασυνοριακής λειτουργίας των δορυφόρων που βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά (LEO), παρέχοντας στους χρήστες απρόσκοπτη επικοινωνία ανεξαρτήτως γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

Τι είναι το Starlink Mobile και πώς επιτυγχάνει παγκόσμια κάλυψη;

Το Starlink Mobile αξιοποιεί δορυφόρους χαμηλής τροχιάς εξοπλισμένους με προηγμένα μόντεμ eNodeB, οι οποίοι λειτουργούν ουσιαστικά ως διαστημικοί πύργοι κινητής τηλεφωνίας. Οι χρήστες συμβατών smartphones μπορούν να στέλνουν μηνύματα SMS, να πραγματοποιούν κλήσεις και να χρησιμοποιούν δεδομένα οπουδήποτε στον κόσμο, εξαλείφοντας πλήρως την ανάγκη για παραδοσιακό εξοπλισμό δορυφορικής λήψης ή εξαιρετικά σύνθετες συμφωνίες τοπικών επίγειων δικτύων.

Κύρια χαρακτηριστικά

Δορυφορική υποδομή: Πλέγμα Low Earth Orbit (LEO) με ενσωματωμένα συστήματα eNodeB για εκπομπή σήματος στα πρότυπα των επίγειων παρόχων.

Πλέγμα Low Earth Orbit (LEO) με ενσωματωμένα συστήματα eNodeB για εκπομπή σήματος στα πρότυπα των επίγειων παρόχων. Άμεση συμβατότητα: Απαιτείται απλώς μια συσκευή με υποστήριξη 4G LTE ή 5G, χωρίς την προϋπόθεση αγοράς εξειδικευμένου hardware (π.χ. δορυφορικών τηλεφώνων).

Απαιτείται απλώς μια συσκευή με υποστήριξη 4G LTE ή 5G, χωρίς την προϋπόθεση αγοράς εξειδικευμένου hardware (π.χ. δορυφορικών τηλεφώνων). Σταδιακή ανάπτυξη: Υποστήριξη μηνυμάτων κειμένου στην παρούσα φάση, με ενσωμάτωση Voice και Data connectivity να ακολουθεί στις επόμενες αναβαθμίσεις του αστερισμού.

Η τεχνολογική προσέγγιση της υπηρεσίας Direct-to-Cell βασίζεται σε έναν εξαιρετικά πολύπλοκο συγχρονισμό μεταξύ της κίνησης των δορυφόρων, οι οποίοι ταξιδεύουν με ταχύτητες χιλιάδων χιλιομέτρων την ώρα, και των μικροσκοπικών κεραιών που ενσωματώνονται στα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα.

Προκειμένου να επιτευχθεί η αξιόπιστη ζεύξη χωρίς παρεμβολές, η SpaceX έχει αναπτύξει αλγορίθμους αντιστάθμισης του φαινομένου Doppler, εξασφαλίζοντας ότι το σήμα φτάνει στη συσκευή του τελικού χρήστη με τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα. Ενώ η πρώτη εφαρμογή στις ΗΠΑ έγινε σε συνεργασία με την T-Mobile, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο επιτρέπει στην αμερικανική εταιρεία να διαπραγματευτεί και να ενεργοποιήσει συμφωνίες περιαγωγής με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι περιορισμοί της τρέχουσας γενιάς hardware παραμένουν ένα ζήτημα που οι κατασκευαστές καλούνται να διαχειριστούν προσεκτικά. Η επικοινωνία με έναν δέκτη που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης απαιτεί ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση ενέργειας από την πλευρά του smartphone κατά τη διαδικασία αναζήτησης και κλειδώματος του σήματος. Παρόλα αυτά, η χρησιμότητα της υπηρεσίας υπερκαλύπτει τις όποιες ενεργειακές απώλειες, ειδικά όταν λαμβάνουμε υπόψη κρίσιμες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικές καταστροφές ή συνθήκες όπου τα επίγεια δίκτυα τίθενται εκτός λειτουργίας.