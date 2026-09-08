Οι μεγαλύτεροι ευρωπαίοι πάροχοι ενώνονται για να νικήσουν το Starlink

Σύνοψη

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της Ευρώπης (Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, Telefónica) βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ίδρυση μιας ενιαίας κοινοπραξίας.

Κύριος στόχος είναι η απόκτηση αδειών στο πολύτιμο δορυφορικό φάσμα των 2GHz, διεκδικώντας το μερίδιο που προορίζεται αποκλειστικά για ευρωπαϊκές εταιρείες.

Το στρατηγικό σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη υπηρεσιών Direct-to-Device (D2D), επιτρέποντας την απευθείας σύνδεση των συμβατικών smartphones με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς χωρίς την παρεμβολή επίγειων κεραιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση της ηπείρου από την αμερικανική τεχνολογία, θέτοντας αυστηρούς κανόνες μετοχικού ελέγχου για την πρόσβαση στο φάσμα.

Πάροχοι όπως η Vodafone και η Deutsche Telekom καλούνται να επιλύσουν ένα σύνθετο νομικό γρίφο, καθώς διατηρούν ήδη ενεργές συνεργασίες με αμερικανικούς κολοσσούς όπως η AST SpaceMobile και η SpaceX.

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να διαμορφώσουν μια ενιαία κοινοπραξία ικανή να διεκδικήσει τα δικαιώματα εκπομπής στο κρίσιμο δορυφορικό φάσμα των 2GHz, εγείροντας ένα ισχυρό ανάχωμα απέναντι στην επεκτατική πολιτική της αμερικανικής SpaceX.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η Deutsche Telekom, η Orange, η Vodafone και η Telefónica επιδιώκουν να αναλάβουν την ηγεσία της αναδυόμενης αγοράς Direct-to-Device (D2D), μιας τεχνολογίας που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ συμβατικών συσκευών κινητής τηλεφωνίας και δορυφορικών συστημάτων, καταργώντας πλήρως την ανάγκη για εξειδικευμένο εξοπλισμό. Το εγχείρημα ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το ευρύτερο δόγμα της ευρωπαϊκής ψηφιακής ανεξαρτησίας, προστατεύοντας τις εγχώριες τηλεπικοινωνιακές υποδομές από την ηγεμονία υπερατλαντικών εταιρειών και διασφαλίζοντας την τεχνολογική αυτονομία της ηπείρου σε επίπεδο κρίσιμων επικοινωνιών.

Η διαχείριση του φάσματος αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής, καθώς οι τρέχουσες άδειες για τις συχνότητες των 2GHz, τις οποίες διατηρούν εταιρείες όπως η Viasat και η EchoStar από το 2009, ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους τον Μάιο του 2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει από τα τέλη Μαΐου μια ολοκληρωμένη πρόταση που προβλέπει τη διαίρεση του διαθέσιμου φάσματος των 30 MHz σε τρία ίσα τμήματα, εισάγοντας αυστηρά κριτήρια εντοπιότητας. Το πρώτο τρίτο προορίζεται ρητά για νομικά πρόσωπα τα οποία τελούν υπό τον απόλυτο πλειοψηφικό έλεγχο ευρωπαϊκών κεφαλαίων, αποκλείοντας αυτόματα τους ξένους παίκτες από την αυτόνομη δραστηριοποίηση. Το δεύτερο τμήμα πρόκειται να διατεθεί στις κρατικές υπηρεσίες και στην ανάπτυξη του IRIS², του φιλόδοξου ευρωπαϊκού αστερισμού δορυφόρων που στοχεύει να θωρακίσει τις κυβερνητικές επικοινωνίες, ενώ μόνο το τελευταίο μερίδιο θα παραμείνει προσβάσιμο στον διεθνή ανταγωνισμό, επιτρέποντας τη συμμετοχή εταιρειών όπως η SpaceX και η Amazon. Εφόσον οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι καταθέσουν κοινή πρόταση, καθίστανται το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την απόκτηση του αποκλειστικού ευρωπαϊκού τμήματος, κλειδώνοντας την κυριαρχία τους μέσα στα σύνορα της Ένωσης.

Η τεχνολογική υπεροχή του φάσματος και οι αμερικανικές εξαρτήσεις

Η επιλογή των 2GHz δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς τα συγκεκριμένα μήκη κύματος διαθέτουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά διάδοσης, διαπερνώντας εύκολα φυσικά εμπόδια και καιρικά φαινόμενα, ενώ μπορούν να εντοπιστούν από τις μικροσκοπικές κεραίες που ενσωματώνονται στα σύγχρονα LTE και 5G smartphones.

Σε αντίθεση με τις υψηλότερες συχνότητες των ζωνών Ku και Ka που απαιτούν μεγάλα δορυφορικά πιάτα, το φάσμα των 2GHz επιτρέπει τη μαζική υλοποίηση υπηρεσιών Direct-to-Device (D2D) σε εκατομμύρια χρήστες ταυτόχρονα. Η SpaceX έχει ήδη αποδείξει την πρακτική εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας εξοπλίζοντας τους δορυφόρους Starlink με ειδικό ωφέλιμο φορτίο eNodeB, λειτουργώντας τους πρακτικά ως κυψελοειδείς σταθμούς βάσης στο Διάστημα. Καθώς το Starlink εξυπηρετεί πλέον εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως, η αδυναμία του να εξασφαλίσει αυτόνομο ευρωπαϊκό φάσμα αποτελεί το μοναδικό του τρωτό σημείο, αναγκάζοντας την αμερικανική εταιρεία να λειτουργεί αυστηρά ως προμηθευτής τεχνολογίας των τοπικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Παρά την εμφανή βούληση για ανεξαρτησία, η υλοποίηση της ευρωπαϊκής συμμαχίας εμποδίζεται από ένα περίπλοκο πλέγμα υφιστάμενων διατλαντικών συμφωνιών που προκαλούν εσωτερικές τριβές. Η Vodafone διατηρεί μια ισχυρή κοινοπραξία με ποσοστά 50/50 με την αμερικανική AST SpaceMobile, η οποία αναπτύσσει γιγαντιαίους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς ειδικά σχεδιασμένους για την απευθείας επικοινωνία με κινητά τηλέφωνα. Οι ρυθμιστικοί κανόνες της Κομισιόν ορίζουν με σαφήνεια πως η ισόποση αμερικανική συμμετοχή ακυρώνει τον χαρακτηρισμό της εταιρείας ως ευρωπαϊκής, υποχρεώνοντας τη Vodafone να αναδιαρθρώσει πλήρως το ιδιοκτησιακό καθεστώς προκειμένου να ενταχθεί νόμιμα στο νέο σχήμα διεκδίκησης. Παράλληλα, η Deutsche Telekom (η οποία αποτελεί και τον βασικό μέτοχο του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα) έχει ήδη υπογράψει στρατηγικές συμφωνίες ακριβώς με την ίδια εταιρεία που η κοινοπραξία καλείται να ανταγωνιστεί, ανακοινώνοντας την ενσωμάτωση των υπηρεσιών του Starlink σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές με χρονικό ορίζοντα το 2028. Η ταυτόχρονη διατήρηση των αμερικανικών τεχνολογικών συνεργασιών ως άμεσων λύσεων και η παράλληλη ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου εγχώριου δικτύου αναδεικνύει την προσπάθεια των ευρωπαίων παρόχων να μειώσουν το ρίσκο, αποφεύγοντας τον πλήρη εναγκαλισμό από μία και μόνο υπερδύναμη.

Οι επιπτώσεις στην αγορά και η γεωπολιτική διάσταση του IRIS²

Η λειτουργία μιας ευρωπαϊκής δορυφορικής υποδομής εξυπηρετεί εξίσου κρίσιμους γεωπολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς, με το σύστημα IRIS² να αναλαμβάνει τον ρόλο του κεντρικού ρυθμιστή. Η σύμπραξη SpaceRISE, η οποία υποστηρίζεται από διαστημικούς κολοσσούς όπως η SES, η Eutelsat και η Hispasat, έχει εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο διάρκειας 12 ετών για την κατασκευή και συντήρηση αυτού του αστερισμού πολλαπλών τροχιών, με την πλήρη λειτουργική του ετοιμότητα να τοποθετείται γύρω στο 2029. Μέσω της αυστηρής κατανομής του φάσματος, η Ευρώπη ουσιαστικά δημιουργεί ένα νομοθετικό περιβάλλον το οποίο εξαναγκάζει τις ξένες τεχνολογικές εταιρείες να διαπραγματεύονται υπό καθεστώς μειονεκτήματος, διασφαλίζοντας πως η τελική τιμολογιακή πολιτική και η διαχείριση των κρίσιμων προσωπικών δεδομένων των πολιτών θα ελέγχονται αποκλειστικά από ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.

Εστιάζοντας στην εγχώρια πραγματικότητα, η ενδεχόμενη επιτυχία αυτής της διακρατικής σύμπραξης αναμένεται να αναμορφώσει ριζικά τον χάρτη των τηλεπικοινωνιών για τον Έλληνα καταναλωτή. Η δεσπόζουσα θέση της Deutsche Telekom μέσω της Cosmote (πλέον Telekom) και η τεράστια εμπορική εμβέλεια της Vodafone εντός της ελληνικής επικράτειας μεταφράζονται σε μια άμεση, καθετοποιημένη ενσωμάτωση των δορυφορικών υπηρεσιών D2D στα υπάρχοντα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας. Οι χρήστες θα απολαμβάνουν αδιάλειπτη κάλυψη φωνής και δεδομένων κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων ταξιδιών τους στο Αιγαίο Πέλαγος ή κατά την παραμονή τους σε εξαιρετικά δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές της ελληνικής επαρχίας, χρησιμοποιώντας τις συσκευές που ήδη κατέχουν χωρίς έξτρα εφαρμογές. Η ισχυρή παρουσία των ευρωπαϊκών παρόχων στον έλεγχο της δορυφορικής ροής εγγυάται τη διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού, αποτρέποντας τα ξένα μονοπώλια από την επιβολή υπέρογκων χρεώσεων roaming ή συνδρομών που θα επιβάρυναν αδικαιολόγητα τον τελικό χρήστη.

Η άποψη του Techgear

Η ρυθμιστική αντεπίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης φανερώνει τον πανικό απέναντι στον αδιανόητο ρυθμό ανάπτυξης της SpaceX. Κλείνοντας τον εναέριο χώρο μέσω νομικών τεχνασμάτων και κατανομής φάσματος, οι παραδοσιακοί πάροχοι προσπαθούν να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο για να στήσουν τις δικές τους δομές, αρνούμενοι να μετατραπούν σε απλούς «αγωγούς» ενός αμερικανικού δικτύου. Παρόλα αυτά, η προστασία των υποδομών έχει λογική βάση, ο καταναλωτής κινδυνεύει να βρεθεί όμηρος τεχνολογικών καθυστερήσεων. Η συνεργασία με το Starlink είναι έτοιμη να αποδώσει καρπούς αύριο το πρωί, ενώ οι λύσεις της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας και του IRIS² αποτελούν προς το παρόν μακέτες επί χάρτου με ορίζοντα υλοποίησης στα τέλη της δεκαετίας, καθυστερώντας την τεχνολογική αναβάθμιση που έχουν πραγματικά ανάγκη απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτικά συμπλέγματα.