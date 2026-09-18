IRIS²: Ξεκινά η νέα φάση ανάπτυξης του ευρωπαϊκού Starlink από τον ESA

Σύνοψη

Ο ESA προχώρησε στην υπογραφή 18 συμβάσεων ενοποίησης με τη συμμετοχή σχεδόν 80 ευρωπαϊκών εταιρειών.

Η συνολική χρηματοδότηση για τη νέα φάση του προγράμματος ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τεχνολογικές υπηρεσίες θα καλύψουν κρίσιμους τομείς όπως οι κυβερνητικές ευρυζωνικές συνδέσεις, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και η αεροπλοΐα.

Οι δοκιμές των συστημάτων χαμηλής τροχιάς (Low-LEO) σε πραγματικές συνθήκες προγραμματίζονται για την περίοδο 2027–2029 πριν την πλήρη ενσωμάτωσή τους.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) προχώρησε στην υπογραφή δεκαοκτώ νέων συμβάσεων ενοποίησης, συγκεντρώνοντας την τεχνογνωσία σχεδόν ογδόντα διαφορετικών εταιρειών από ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, προκειμένου να μελετήσουν και να αναπτύξουν νέες, εξαιρετικά ασφαλείς και ανθεκτικές υπηρεσίες δορυφορικής συνδεσιμότητας. Η συνολική επένδυση αγγίζει τα είκοσι εκατομμύρια ευρώ και επικυρώθηκε επισήμως στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαστημικής Αστρονομίας στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Οι συμφωνίες αυτές σηματοδοτούν την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης ερευνών υπό την αιγίδα του προγράμματος του Οργανισμού που σχετίζεται με την ασφαλή ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα, διαμορφώνοντας τον τεχνολογικό πυρήνα της μελλοντικής υποδομής επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κωδική ονομασία IRIS².

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στη σύμπραξη θα κληθούν να αναπτύξουν στοχευμένες περιπτώσεις χρήσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες, αξιολογώντας παράλληλα διαφορετικές αρχιτεκτονικές αποστολών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων χαμηλής γήινης τροχιάς (Low-LEO). Οι υπηρεσίες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητικών ομάδων απευθύνονται πρωτίστως σε κυβερνητικούς χρήστες και εκτείνονται από την παροχή ασφαλούς κρατικής ευρυζωνικότητας και την υποστήριξη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, μέχρι τη διαχείριση της αεροπλοΐας και τη γρήγορη αναμετάδοση κρίσιμων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Τα συμβόλαια αναμένεται να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση, προσφέροντας παράλληλα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις την ευκαιρία να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων λύσεων συνδεσιμότητας μέσω του επιπέδου Low-LEO. Οι ικανότητες που θα προκύψουν από αυτή τη διαδικασία θα υποστηρίξουν την ενδεχόμενη εξέλιξη του κύριου δικτύου IRIS², εφόσον επιτευχθεί η απαραίτητη τεχνολογική ωρίμανση και ληφθούν οι αντίστοιχες μελλοντικές αποφάσεις χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά όργανα.

Τι είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικών επικοινωνιών IRIS² και ποιος ο ρόλος της ESA;

Το IRIS² αποτελεί την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου δορυφορικής συνδεσιμότητας χαμηλής τροχιάς (Low-LEO). Με πρόσφατη χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ, ο ESA συντονίζει 80 εταιρείες για την ανάπτυξη κυβερνητικών ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ο απώτερος σκοπός εστιάζεται στην κατοχύρωση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και στη διενέργεια δοκιμών στο Διάστημα μεταξύ 2027 και 2029.

Υπό τη γενική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δίκτυο IRIS² σχεδιάστηκε για να προσφέρει ένα αδιαπέραστο και εξαιρετικά αξιόπιστο δίκτυο τηλεπικοινωνιών βασισμένο αποκλειστικά σε διαστημικές υποδομές. Ο πρωταρχικός στόχος της φιλόδοξης πρωτοβουλίας εντοπίζεται στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, διασφαλίζοντας αδιάλειπτη συνδεσιμότητα και μειώνοντας δραστικά την εξάρτηση των κρατών-μελών από εξωτερικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα τρίτων χωρών ή ιδιωτικών αμερικανικών εταιρειών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος λειτουργεί ως η ανώτατη αρχή πιστοποίησης και επικύρωσης για την κυβερνητική υποδομή του προγράμματος ασφαλούς συνδεσιμότητας. Η υπηρεσία διαχειρίζεται τα συμβόλαια ανάπτυξης, επαληθεύει την απόδοση του συστήματος από άκρο σε άκρο όσον αφορά την ασφάλεια και τον συγχρονισμό, και συντονίζει τις ευρύτερες δράσεις με το δικό της αυτόνομο ερευνητικό πρόγραμμα.

Η δυναμική φύση του διαστημικού τομέα απαιτεί συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά πρότυπα. Ο Laurent Jaffart, Διευθυντής Ανθεκτικότητας, Πλοήγησης και Συνδεσιμότητας του ESA, υπογράμμισε κατά την υπογραφή των συμβάσεων πως το περιβάλλον χαμηλής τροχιάς παρέχει την ιδανική ευκαιρία για την εξερεύνηση νέων ιδεών, τη δοκιμή τους στην πράξη και την άντληση πολύτιμων συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα. Η ικανότητα καινοτομίας και άμεσης προσαρμογής θεωρείται απολύτως απαραίτητη καθώς η Ευρώπη αναπτύσσει την επόμενη γενιά ασφαλούς συνδεσιμότητας, συνεργαζόμενη στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ισχυρούς βιομηχανικούς παίκτες της ηπείρου.

Οι πρόσφατες υπογραφές των συμβάσεων αφορούν αποκλειστικά τη συνιστώσα Low-LEO του ESA, η οποία στοχεύει στην παροχή ενός ταχύτατου και επαναλαμβανόμενου μηχανισμού για την επικύρωση νέων πιθανών κυβερνητικών υπηρεσιών σε συνθήκες πραγματικής τροχιάς. Οι διαδικασίες αυτές θα λάβουν χώρα σε προ-επιχειρησιακό επίπεδο, υποστηρίζοντας την ωρίμανση των τεχνολογιών πριν την πιθανή ενσωμάτωση τους στο βασικό επιχειρησιακό πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασιζόμενη στα αποτελέσματα των τρεχουσών μελετών, ο ESA αναμένεται να εκκινήσει μια σειρά προμηθειών για την επόμενη φάση υλοποίησης, η οποία αφορά ένα συγκεκριμένο σύνολο αποστολών που προγραμματίζονται να διεξαχθούν το χρονικό διάστημα 2027–2029. Τα αποτελέσματα από τις τροχιακές δοκιμές θα βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές αρχές να ιεραρχήσουν τις υπηρεσίες που πρέπει να ενσωματωθούν κατά προτεραιότητα στις μελλοντικές εκδόσεις του δικτύου IRIS², διασφαλίζοντας πως η ήπειρος παραμένει ανθεκτική και άκρως ανταγωνιστική στο παγκόσμιο γεωπολιτικό και τεχνολογικό στερέωμα.