Υποδομές AI Cloud από την COSMOTE TELEKOM: Συνεργασία με NVIDIA & HPE και 100% πράσινη ενέργεια

Σύνοψη

Η COSMOTE TELEKOM ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας νέων υποδομών Data Center για την κάλυψη των ΑΙ αναγκών των επιχειρήσεων.

Κεντρικός πυλώνας είναι η υπηρεσία GPU-as-a-Service, η οποία βασίζεται σε τεχνολογία της NVIDIA σε συνεργασία με την HPE.

Η εγκατάσταση του Data Center βρίσκεται στην Αθήνα και λειτουργεί αποκλειστικά με 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το οικοσύστημα Business Cloud παρέχει AI-ready υποδομές για εφαρμογές Gen AI, digital twins και εκπαίδευση μοντέλων.

Οι υποδομές συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα ISO και τον Ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR.

Τι προσφέρει το νέο Data Center της COSMOTE TELEKOM για την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Η COSMOTE TELEKOM λανσάρει νέες υποδομές Data Center στην Αθήνα, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες Business Cloud, συμπεριλαμβανομένων πρωτοποριακών λύσεων GPU-as-a-Service. Αξιοποιώντας τεχνολογίες της NVIDIA και της HPE, η εταιρεία προσφέρει υψηλή υπολογιστική απόδοση για workloads τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας εφικτή την εκπαίδευση AI μοντέλων και την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων χωρίς την ανάγκη επένδυσης σε ιδιόκτητο εξοπλισμό.

Η αρχιτεκτονική του Business Cloud και οι υπηρεσίες GPU-as-a-Service

Η νέα τεχνολογική υποδομή της COSMOTE TELEKOM αποτελεί κεντρικό μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για την ανάπτυξη ασφαλών και εγχώριων cloud και AI υπηρεσιών. Στον πυρήνα αυτού του εγχειρήματος βρίσκεται η παροχή υπηρεσιών GPU-as-a-Service. Η συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιεί τον τεχνολογικό εξοπλισμό της NVIDIA, σε άμεση συνεργασία με τη Hewlett Packard Enterprise (HPE). Το αποτέλεσμα είναι η παροχή σημαντικά υψηλότερης υπολογιστικής απόδοσης συγκριτικά με τις παραδοσιακές υποδομές, καλύπτοντας τις υψηλές απαιτήσεις των workloads τεχνητής νοημοσύνης, των data analytics και του high-performance computing (HPC).

Οι υποδομές του Data Center υποστηρίζουν πλήρως σύγχρονες cloud αρχιτεκτονικές, διευκολύνοντας έτσι τη δημιουργία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης εντός ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από μεγάλες δυνατότητες υψηλής επεκτασιμότητας. Το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών Business Cloud περιλαμβάνει ένα πλήρες φάσμα επιλογών, όπως Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) και GPU as a Service.

Μέσω αυτών των εργαλείων, οι επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα και οι δημόσιοι φορείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν τα δικά τους AI μοντέλα. Παράλληλα, διευκολύνεται η ταχεία επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων και η δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Η ουσιαστική καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι οι οργανισμοί αποκτούν πρόσβαση σε αυτή την υψηλή υπολογιστική ισχύ χωρίς να απαιτείται η δέσμευση κεφαλαίων για επένδυση σε δική τους, τοπική υποδομή.

Δυνατότητες AI-Ready και εμπορικά μοντέλα

Το οικοσύστημα Business Cloud της COSMOTE TELEKOM έχει σχεδιαστεί για να παρέχει AI-ready υποδομές, οι οποίες είναι βελτιστοποιημένες για την εκτέλεση απαιτητικών εφαρμογών. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι εφαρμογές Generative AI (Gen AI), τα digital twins, η ανάπτυξη chatbots και η επεξεργασία 3D μοντέλων.

Για την παροχή αυτών των πόρων, η εταιρεία έχει εφαρμόσει ευέλικτα εμπορικά μοντέλα. Προσφέρεται ευέλικτη χρέωση βάσει χρήσης (pay-as-you-go), δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα επιλογής πόρων μέσα από έτοιμα πακέτα ή μέσω λύσεων που είναι αυστηρά προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Επιπρόσθετα, διατίθεται η επιλογή «Try-and-Buy», η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση της αρχικής μετάβασης των επιχειρήσεων και στην εξοικείωσή τους με τη χρήση των υπηρεσιών.

Η διαχείριση των πόρων πραγματοποιείται μέσω ενός ειδικού Self-service portal, το οποίο εξασφαλίζει έλεγχο, διαφάνεια και άμεση παραμετροποίηση. Η παροχή των υπηρεσιών συνοδεύεται από Professional services τα οποία στελεχώνονται από εξειδικευμένους cloud και AI μηχανικούς, καθώς και από 24/7 τεχνική υποστήριξη που περιλαμβάνει live chatbot assistance.

Ασφάλεια, κανονιστική συμμόρφωση και ενεργειακή απόδοση

Το νέο Data Center της COSMOTE TELEKOM βρίσκεται στην Αθήνα και έχει σχεδιαστεί εξ αρχής με πολλαπλά επίπεδα φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας. Όλα τα δεδομένα και οι εφαρμογές φιλοξενούνται σε ένα ασφαλές ευρωπαϊκό περιβάλλον, γεγονός που σύμφωνα με την εταιρεία ενισχύει την εθνική ψηφιακή κυριαρχία.

Η λειτουργία της υποδομής πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, το Data Center συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, περιλαμβάνοντας τις πιστοποιήσεις ISO για Data Center και cloud υποδομές, ενώ τηρεί αυστηρά τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR).

Σε επίπεδο βιωσιμότητας, η εγκατάσταση τηρεί αυστηρές προδιαγραφές. Ενσωματώνει ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες ψύξης, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης των διαθέσιμων πόρων. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος χάρη στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 100%.

Όπως δήλωσε ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ: «Η COSMOTE TELEKOM φέρνει νέες υποδομές για τις AI ανάγκες των επιχειρήσεων, δίνοντας άμεση πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ που χρειάζονται για να αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης». Με την κίνηση αυτή, η COSMOTE TELEKOM ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως αναπτυσσόμενου κόμβου ψηφιακών υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχοντας τις τεχνολογικές βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή.

Με τη ματιά του Techgear

Η ενσωμάτωση του GPU-as-a-Service εντός των ελληνικών συνόρων αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τις εγχώριες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν LLMs ή βαριά data analytics χωρίς τα υπέρογκα κόστη αρχικής επένδυσης (CapEx) σε clusters της NVIDIA. Η τοπική (Αθήνα) φιλοξενία των δεδομένων εκμηδενίζει τα προβλήματα latency, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει απόλυτα τις νομικές απαιτήσεις του GDPR για οργανισμούς υγείας, τράπεζες και δημόσιο τομέα που απαγορεύεται να μεταφέρουν ευαίσθητα δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μοντέλο pay-as-you-go αναμένεται να μειώσει δραστικά το "barrier to entry" για τις ελληνικές startups που εστιάζουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη.