Internet στην Ελλάδα: Άλμα 23 θέσεων για τις σταθερές συνδέσεις, στα κορυφαία του κόσμου το 5G+ της COSMOTE TELEKOM

Σύνοψη

Η Ελλάδα κατέγραψε διάμεση ταχύτητα download 489 Mbps σε δίκτυα 5G+ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, πετυχαίνοντας μία από τις κορυφαίες επιδόσεις διεθνώς, σύμφωνα με έκθεση της Ookla.

Η χώρα σημείωσε σημαντική άνοδο 23 θέσεων στο Speedtest Global Index της Ookla όσον αφορά τις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις (Fixed Broadband).

Το δίκτυο οπτικών ινών COSMOTE Fiber έχει επεκταθεί εκτενώς και είναι πλέον διαθέσιμο σε 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η COSMOTE TELEKOM αποτελεί τον πάροχο με το μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο 5G+ στην Ελλάδα, έχοντας επιτύχει πληθυσμιακή κάλυψη 78%.

Το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων προβλέπει την επέκταση της οπτικής ίνας σε 3,5 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το 2030, καλύπτοντας πάνω από το 70% των γραμμών πανελλαδικά.

Η ψηφιακή υποδομή της Ελλάδας παρουσιάζει αξιοσημείωτη βελτίωση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία στις παγκόσμιες κατατάξεις τηλεπικοινωνιακών επιδόσεων. Η συστηματική αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού χάρτη της χώρας οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στις στοχευμένες ενέργειες και επενδύσεις της COSMOTE TELEKOM στα δίκτυα νέας γενιάς, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις νεότερες ανεξάρτητες μετρήσεις αναδεικνύουν τη δυναμική αυτής της μετάβασης.

Ποια είναι η πραγματική ταχύτητα και η κάλυψη του 5G+ δικτύου της COSMOTE TELEKOM στην Ελλάδα;

Βάσει της αναλυτικής έκθεσης «A Global Reality Check on 5G SA and 5G Advanced in 2026» της Ookla, η Ελλάδα επέτυχε διάμεση ταχύτητα download που αγγίζει τα 489 Mbps στα δίκτυα 5G+ κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του 2025. Πρόκειται για μία επίδοση που συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων διεθνώς, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας Stand Alone. Η COSMOTE TELEKOM διατηρεί ένα ξεκάθαρο τεχνολογικό προβάδισμα, λειτουργώντας το μοναδικό, αυτή τη στιγμή, εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο 5G+ στη χώρα, με την πληθυσμιακή του κάλυψη να έχει ήδη φτάσει στο εντυπωσιακό 78%. Συνολικά, το δίκτυο 5G της εταιρείας παραμένει το μεγαλύτερο στην ελληνική επικράτεια, ξεπερνώντας το 99% σε πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη.

Σταθερή ευρυζωνικότητα: Η Ελλάδα καλύπτει το χαμένο έδαφος

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ευρήματα που αφορούν τις ενσύρματες συνδέσεις, έναν τομέα όπου η Ελλάδα ιστορικά αντιμετώπιζε προκλήσεις. Η χώρα έχει αρχίσει να βελτιώνει αισθητά τη θέση της στις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του Speedtest Global Index της εταιρείας Ookla, η Ελλάδα πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό άλμα 23 θέσεων στην κατηγορία Fixed Broadband. Πιο συγκεκριμένα, μετακινήθηκε από την 95η θέση, όπου βρισκόταν τον Ιανουάριο του 2025, στην 72η θέση τον Ιανουάριο του 2026.

Η κατακόρυφη αυτή βελτίωση στις διεθνείς κατατάξεις συνδέεται άμεσα με τη συνεχή και επιθετική ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών. Το δίκτυο COSMOTE Fiber, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών εντός της χώρας, προσφέρει πλέον κάλυψη σε 2,1 εκατομμύρια σπίτια, καθώς και σε εταιρικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις.

Στρατηγικός σχεδιασμός και επενδύσεις έως το 2030

Η βιωσιμότητα αυτής της ψηφιακής μετάβασης βασίζεται σε ένα εκτενές επενδυτικό πλάνο. Όπως επισημαίνεται , η COSMOTE TELEKOM υλοποιεί επενδύσεις οι οποίες ανέρχονται στο ύψος των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση. Οι πόροι αυτοί κατευθύνονται πρωτίστως στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, στη δημιουργία προηγμένων υπηρεσιών συνδεσιμότητας και στον σχεδιασμό καινοτόμων ψηφιακών λύσεων.

Στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας και του internet, ο ξεκάθαρος στόχος της εταιρείας είναι να φέρει την οπτική ίνα σε 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το έτος 2030. Με την επίτευξη αυτού του οροσήμου, θα έχει καλυφθεί το 70% του συνόλου των τηλεπικοινωνιακών γραμμών σε όλη την επικράτεια. Αυτές οι υποδομές αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον διεθνή χάρτη της συνδεσιμότητας.

Ο Chief Technology Officer του Ομίλου ΟΤΕ, Γιώργος Τσώνης, αναφερόμενος στα πρόσφατα δεδομένα, δήλωσε πως οι εκθέσεις από έγκριτους φορείς μετρήσεων αποτυπώνουν με σαφήνεια την αξία που παράγουν οι επενδύσεις της εταιρείας σε σταθερά και κινητά δίκτυα νέας γενιάς. Το όραμα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η εξέλιξή του σε έναν από τους κορυφαίους ψηφιακούς παρόχους στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας την ψηφιακή αναβάθμιση της Ελλάδας.