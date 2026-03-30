Τεχνολογική καινοτομία στον πρώτο 5G+ ευρωπαϊκό ψηφιακό διάδρομο με τη συμμετοχή της COSMOTE TELEKOM

Σύνοψη

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο πρώτος διασυνοριακός 5G Standalone ψηφιακός διάδρομος στην Ευρώπη μέσω του ευρωπαϊκού έργου 5G SEAGUL.

Ο νέος ψηφιακός διάδρομος εξασφαλίζει συνεχή κάλυψη 5G+ σε μήκος 473 χιλιομέτρων, καλύπτοντας την οδική διαδρομή Βελεστίνο – Θεσσαλονίκη – Σόφια.

Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτεύχθηκε αδιάλειπτη περιαγωγή (roaming) μεταξύ δικτύων 5G Standalone (5G+).

Η διασύνδεση υλοποιήθηκε από την COSMOTE TELEKOM στην Ελλάδα και την Α1 στη Βουλγαρία, με απρόσκοπτη συνδεσιμότητα στο διασυνοριακό τμήμα Προμαχώνας – Κούλατα.

Η υποδομή υποστηρίζει προηγμένες υπηρεσίες συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας (CAM), αναβαθμίζοντας την ασφάλεια και τις υπηρεσίες logistics.

Η αρχιτεκτονική του δικτύου βασίστηκε στην καινοτόμο λύση SEPP της T Wholesale, καθιστώντας δυνατή την απρόσκοπτη επικοινωνία.

Η τεχνολογική υποδομή των ευρωπαϊκών μεταφορών αλλάζει ριζικά με την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου 5G SEAGUL, το οποίο πρακτικά σηματοδοτεί τη δημιουργία του πρώτου διασυνοριακού 5G Standalone ψηφιακού διαδρόμου στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, με την ενεργή συμμετοχή της COSMOTE TELEKOM ως τεχνικά υπεύθυνης, αναβαθμίζει κατακόρυφα τη συνδεσιμότητα στον άξονα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο πρότυπος ψηφιακός διάδρομος (5G Corridor) που δημιουργήθηκε, προσφέρει συνεχή κάλυψη 5G Standalone, γνωστού και ως 5G+, καλύπτοντας μια συνολική απόσταση 473 χιλιομέτρων. Η συγκεκριμένη κάλυψη αφορά την κομβική οδική διαδρομή Βελεστίνο – Θεσσαλονίκη – Σόφια. Το σημαντικότερο τεχνικό επίτευγμα της προσπάθειας είναι η εξασφάλιση απρόσκοπτης συνδεσιμότητας στο κρίσιμο διασυνοριακό τμήμα Προμαχώνας – Κούλατα.

Τι αλλάζει με την αδιάλειπτη περιαγωγή 5G Standalone;

Η αδιάλειπτη περιαγωγή 5G Standalone (5G+) μεταξύ των δικτύων της COSMOTE TELEKOM και της Α1 Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αυτό το τεχνολογικό ορόσημο επιτρέπει τη διατήρηση υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητας (όπως υπηρεσίες VoNR και υπηρεσίες CAM) χωρίς καμία διακοπή ή απώλεια δεδομένων κατά τη διέλευση των συνόρων.

Μέχρι πρότινος, η απρόσκοπτη περιαγωγή αφορούσε δίκτυα παλαιότερης αρχιτεκτονικής 5G (Non-Standalone), ωστόσο η μετάβαση στο 5G+ φέρνει νέα δεδομένα. Η νέα τεχνολογία υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες που απαιτούν εξαιρετικά χαμηλό latency. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει υπηρεσίες φωνής υψηλής ποιότητας (VoNR), απαιτητική μεταφορά δεδομένων όπως βιντεοκλήσεις μέσω OTT εφαρμογών (Viber, WhatsApp), καθώς και υπηρεσίες ψυχαγωγίας, όπως είναι το YouTube streaming.

Ο ρόλος της COSMOTE TELEKOM και η αρχιτεκτονική SEPP

Η υλοποίηση ενός τόσο περίπλοκου έργου απαίτησε εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η COSMOTE TELEKOM, έχοντας τον ρόλο του τεχνικού υπεύθυνου για το έργο 5G SEAGUL, αξιοποίησε πλήρως την εμπειρία της. Αποτελεί άλλωστε τον πρώτο πάροχο που έφερε το δίκτυο 5G SA στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας μάλιστα κάλυψη που πλέον ξεπερνά το 75% της επικράτειας.

Η εταιρεία διαδραμάτισε απολύτως καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό, αλλά και στην υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του δικτύου. Παράλληλα, ανέλαβε τις δοκιμές και την επιβεβαίωση των τελικών αποτελεσμάτων. Το κλειδί, ωστόσο, για την επιτυχία της διασυνοριακής περιαγωγής αποτέλεσε η καινοτόμος λύση SEPP (Security Edge Protection Proxy). Η συγκεκριμένη τεχνολογία παρείχε η T Wholesale του Ομίλου TELEKOM, λειτουργώντας ως ο βασικός κόμβος της αρχιτεκτονικής του δικτύου που υποστηρίζει την απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ των δύο κρατών.

Η αυτοματοποιημένη κινητικότητα (CAM) στο επίκεντρο

Ο νέος ψηφιακός διάδρομος δεν αφορά απλώς γρηγορότερο downloading για τους ταξιδιώτες. Πρόκειται για ένα επίτευγμα το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας (Connected and Automated Mobility – CAM). Οι τομείς που επηρεάζονται άμεσα από αυτή την εξέλιξη περιλαμβάνουν την ασφάλεια των οχημάτων, την άνεση των επιβατών, καθώς και τις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος και την επίδειξη των αποτελεσμάτων του έργου, το τμήμα R&D της COSMOTE TELEKOM ανέπτυξε ειδικές υπηρεσίες CAM. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν τα συστήματα breaking alert και See-What-I-See, τα οποία απαιτούν ακαριαία μεταφορά δεδομένων χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση (latency) κατά την εναλλαγή των δικτύων στα σύνορα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Γιώργος Τσώνης, Chief Officer Τεχνολογίας του Ομίλου ΟΤΕ, η ολοκλήρωση του 5G SEAGUL αποδεικνύει έμπρακτα ότι η τεχνολογία μπορεί να καταργήσει τα "ψηφιακά σύνορα". Ο ίδιος προσέθεσε πως με το 5G Standalone δημιουργούνται πλέον οι κατάλληλες υποδομές για ασφαλείς, αυτοματοποιημένες μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας ταυτόχρονα αξιοπιστία και συνεχή υπηρεσία στους χρήστες. Για την COSMOTE TELEKOM, το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο καινοτομίας, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο του Ομίλου TELEKOM.

Ευρωπαϊκή στρατηγική και χρηματοδότηση

Το 5G SEAGUL δεν αποτελεί μια μεμονωμένη επιχειρηματική κίνηση, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Το έργο υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF). Ο φιλόδοξος στόχος αυτού του προγράμματος είναι η αναβάθμιση σημαντικών αρτηριών μεταφοράς στην Ευρώπη, μέσα από τη δημιουργία υψηλής ποιότητας υποδομών. Απώτερος σκοπός είναι η διασύνδεση πολιτών, υπηρεσιών και αγαθών με όλο τον κόσμο, με τρόπο βιώσιμο και αποδοτικό.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του έργου είναι ότι, μέσω αυτού, δημιουργούνται σύγχρονες υποδομές υψηλής συνδεσιμότητας ακόμη και σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό εμπορικό ενδιαφέρον για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Το έργο ξεκίνησε το 2023 και είχε συνολική διάρκεια 39 μηνών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, όταν οι τεχνολογίες αυτές εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα, θα φέρουν απτά αναπτυξιακά αποτελέσματα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και διευκολύνοντας δραστικά τις μεταφορές και το εμπόριο.

Τα τελικά αποτελέσματα του έργου, μαζί με την επίδειξη λειτουργίας του πρώτου 5G+ διασυνοριακού διαδρόμου, παρουσιάστηκαν σε ειδική συνάντηση της κοινοπραξίας στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ. Στην παρουσίαση παρευρέθηκε ο επικεφαλής του έργου (Project Officer) από την πλευρά της European Health and Digital Executive Agency (HaDEA), κ. Θάνος Κασκαμανίδης. Παράλληλα, συμμετείχαν τα μέλη της κοινοπραξίας (COSMOTE TELEKOM, Α1 Βουλγαρίας, WINGS ICT Solutions), καθώς και εκπρόσωποι διάφορων ενδιαφερόμενων φορέων.