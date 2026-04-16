Νέα λύση κυβερνοασφάλειας από την COSMOTE TELEKOM με χρήση AI

Σύνοψη

Η COSMOTE TELEKOM λανσάρει επισήμως τη νέα υπηρεσία κυβερνοασφάλειας COSMOTE Virtual Security Officer Services.

Η υπηρεσία συνδυάζει συμβουλευτικές παροχές από εξειδικευμένο προσωπικό με μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως οι αξιολογήσεις κινδύνου και η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα.

Καλύπτονται κρίσιμες ανάγκες συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία NIS2 και το πρότυπο ISO 27001.

Η λύση βασίζεται σε πλατφόρμα vCISO η οποία παρέχεται πανευρωπαϊκά από τον Όμιλο TELEKOM.

Η ανάγκη θωράκισης των εταιρικών δεδομένων απέναντι σε συνεχώς εξελισσόμενες ψηφιακές απειλές καθιστά επιβεβλημένη την υιοθέτηση προηγμένων στρατηγικών ασφαλείας. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει μια νέα υπηρεσία κυβερνοασφάλειας, το COSMOTE Virtual Security Officer Services. Σκοπός της νέας αυτής υπηρεσίας είναι να υποστηρίξει ενεργά τις επιχειρήσεις ώστε να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας για την προστασία των πολύτιμων πληροφοριών τους. Επιπλέον, στοχεύει στο να τους επιτρέψει να συμμορφωθούν εύκολα και άμεσα με τα απαιτούμενα διεθνή πρότυπα του κλάδου.

Ο συνδυασμός ανθρώπινης εξειδίκευσης και Τεχνητής Νοημοσύνης

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του COSMOTE Virtual Security Officer Services έγκειται στην αρχιτεκτονική του. Η υπηρεσία συνδυάζει συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους συμβούλους ασφάλειας της COSMOTE TELEKOM, με μια εξελιγμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και αυτοματισμού. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη στρατηγικής, καθώς και για τη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας.

Πρακτικά, ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων λειτουργεί ως εξής: οι σύμβουλοι της εταιρείας αναλαμβάνουν να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές και τη συνολική εποπτεία της υλοποίησης. Από την άλλη πλευρά, η ψηφιακή πλατφόρμα αναλαμβάνει να αυτοματοποιεί χρονοβόρες εργασίες, όπως είναι οι αξιολογήσεις κινδύνου, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και η παραγωγή των σχετικών αναφορών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται η παροχή αποτελεσματικών και κλιμακούμενων λύσεων ασφάλειας για τον εκάστοτε οργανισμό.

Πανευρωπαϊκή τεχνογνωσία vCISO και Οδηγία NIS2

Με την προσθήκη αυτής της νέας υπηρεσίας, η COSMOTE TELEKOM εμπλουτίζει το ήδη διευρυμένο portfolio λύσεων κυβερνοασφάλειας που διαθέτει και προσφέρει στις επιχειρήσεις. Η τεχνολογική βάση του συστήματος αξιοποιεί την κορυφαία AI πλατφόρμα υποστήριξης υπηρεσιών virtual chief information security officer (vCISO). Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχεται πανευρωπαϊκά από τον Όμιλο TELEKOM, φέρνοντας ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας στην εγχώρια αγορά.

Μέσω του COSMOTE Virtual Security Officer Services, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τα απαραίτητα εργαλεία για να ενισχύσουν το επίπεδο της κυβερνοασφάλειας αλλά και της συνολικής ανθεκτικότητάς τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από αυστηρά στοχευμένες προτάσεις μέτρων και μέσω ενός ενισχυμένου ελέγχου κινδύνου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κανονιστικό πλαίσιο, καθώς στα βασικά οφέλη της νέας υπηρεσίας συγκαταλέγεται η παροχή συμβουλών για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με κρίσιμα πρότυπα ασφάλειας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία NIS2, αλλά και το καθιερωμένο πρότυπο ελέγχου ISO 27001. Το σύνολο αυτών των παροχών διατίθεται με τρόπο ευέλικτο και προσιτό, καθιστώντας την αναβάθμιση της ασφάλειας εφικτή για ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων.