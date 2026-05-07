Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026: Καινοτόμες AI εφαρμογές από 2.000 μαθητές

Σύνοψη

Περισσότεροι από 2.000 μαθητές παρουσίασαν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026.

Η θεματολογία εστίασε στη μετάβαση από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEM Education.

Η COSMOTE TELEKOM υποστήριξε τον διαγωνισμό ως στρατηγικός συνεργάτης για 12η συνεχόμενη χρονιά.

Διακρίθηκαν 95 έργα που προτείνουν πρακτικές λύσεις, όπως αυτόματη μεταφορά αγαθών στα ελληνικά νησιά και έξυπνα συστήματα αγροτικής παραγωγής.

Στα 12 χρόνια του θεσμού, οι συμμετοχές μαθητών έχουν ξεπεράσει τις 67.000, ενώ έχουν δοθεί σχεδόν 1.300 δωρεάν πακέτα εξοπλισμού σε σχολεία.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην καθημερινότητα αποτελούν τον πυρήνα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στις 6 Μαΐου 2026, στην Αθήνα, η νέα γενιά απέδειξε πως διαθέτει τα εργαλεία και τη γνώση για να διαμορφώσει το μέλλον. Στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026, περισσότεροι από 2.000 μαθητές όλων των ηλικιών παρουσίασαν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές.

Ο φετινός διαγωνισμός, με κεντρικό θέμα «Από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη», διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης STEM Education. Για 12η συνεχή χρονιά, η COSMOTE TELEKOM στάθηκε αρωγός της προσπάθειας, συμμετέχοντας ως στρατηγικός συνεργάτης. Οι μαθητές, μέσω των δημιουργιών τους, κατέδειξαν με σαφήνεια πώς οι τεχνολογίες AI μπορούν να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα που αφορούν την κοινωνία, την εγχώρια παραγωγή και την καθημερινότητα των πολιτών.

Από το σύνολο των συμμετοχών, διακρίθηκαν 95 ρομποτικές εφαρμογές οι οποίες κάνουν άμεση χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για να απαντήσουν σε σύνθετες προκλήσεις. Τα έργα αυτά ανοίγουν ουσιαστικούς δρόμους για ένα μέλλον που χαρακτηρίζεται από βιωσιμότητα και ενισχυμένη ανθρώπινη ευημερία.

Εστιάζοντας στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας, οι εφαρμογές περιλάμβαναν:

Έξυπνους Χώρους Πολιτισμού: Προτάσεις για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι μεταμορφώνονται ψηφιακά ώστε να προσαρμόζονται δυναμικά στα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκάστοτε επισκεπτών τους.

Εναέριες Μεταφορές Νησιωτικής Ελλάδας: Ανάπτυξη εναέριων συστημάτων αυτόματης διαχείρισης, σχεδιασμένων αποκλειστικά για την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών στους μόνιμους κατοίκους των Ελληνικών Νησιών.

Smart Farming: Πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής, με αυστηρό γνώμονα τη μείωση του λειτουργικού κόστους παράλληλα με τη διατήρηση της άριστης ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Η οπτική της COSMOTE TELEKOM και του STEM Education

Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions του Ομίλου ΟΤΕ, συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες μαθητές. Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη φαντασία, τη γνώση και την κριτική ικανότητα των παιδιών, έχοντας την ευκαιρία να εξετάσει από κοντά πολλές από τις εφαρμογές τους.

Ο κ. Μιχαλάκης επισήμανε πως το φετινό θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, αναφέροντας ότι η COSMOTE TELEKOM έχει ήδη ενσωματώσει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή της λειτουργία. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Έχουμε φέρει το ΑΙ στα χέρια των πελατών μας μέσα από την πλατφόρμα Magenta AI, και προσφέρουμε ένα πορτφόλιο με σύγχρονες ΑΙ λύσεις για επιχειρήσεις και οργανισμούς». Κατέληξε λέγοντας πως η Τεχνητή Νοημοσύνη σηματοδοτεί μια νέα εποχή και αποτελεί κρίσιμο εφόδιο για το μέλλον.

Εκπροσωπώντας τον οργανισμό STEM Education, ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Σομαλακίδης υπογράμμισε ότι ο τελικός του διαγωνισμού αναδεικνύει την πραγματική δύναμη της εκπαίδευσης STEM: την ικανότητα να εμπνέει τα παιδιά, να καλλιεργεί κρίσιμες δεξιότητες και να τα εξοικειώνει με την τεχνολογία μέσω της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Μοίρασε συγχαρητήρια τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς και γονείς για την πολύτιμη υποστήριξή τους.

Αναφερόμενος στη στόχευση του οργανισμού, ο κ. Σομαλακίδης ανέφερε πως βασικός σκοπός είναι η εισαγωγή της μεθοδολογίας STEM και των νέων τεχνολογιών στον τομέα των φυσικών επιστημών, πάντοτε σε συνεργασία με τη στρατηγική υποστήριξη της COSMOTE TELEKOM. Παράλληλα, υπενθύμισε τη δημιουργία του ειδικού εκπαιδευτικού portal (https://portal.stem.edu.gr/) που υπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

Η συνέπεια της διοργάνωσης αποτυπώνεται καθαρά στα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 12 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM έχει καταγράψει περισσότερες από 67.000 συμμετοχές μαθητών. Επιπλέον, πάνω από 19.500 καθηγητές έχουν παρακολουθήσει δωρεάν online σεμινάρια, ενώ ταυτόχρονα έχουν διατεθεί σχεδόν 1.300 δωρεάν πακέτα εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε σχολεία ανά την επικράτεια.

