Τελικά, ό,τι κάνουμε στο iPhone ίσως δεν μένει μόνο στο iPhone...

Η Apple εισήγαγε σιωπηρά μια λειτουργία που ονομάζεται Enhanced Visual Search, η οποία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και λειτουργεί στέλνοντας πληροφορίες στους servers της εταιρείας. Όπως διερευνά ο μηχανικός λογισμικού Jeff Johnson, αυτή η πρακτική έρχεται σε αντίθεση με όσα η εταιρεία δηλώνει σχετικά με τις πρακτικές ασφάλειας και απορρήτου.

Το Enhanced Visual Search στις Photos σας επιτρέπει να αναζητήσετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας ορόσημα ή σημεία ενδιαφέροντος. Η συσκευή σας αντιστοιχίζει ιδιωτικά τα σημεία στις φωτογραφίες σας με ένα παγκόσμιο ευρετήριο που διατηρεί η Apple στους servers της. Εφαρμόζεται ομομορφική κρυπτογράφηση και διαφορικό απόρρητο και χρησιμοποιείται αναμετάδοση OHTTP που αποκρύπτει τη διεύθυνση IP. Αυτό αποτρέπει την Apple από το να μάθει για τις πληροφορίες στις φωτογραφίες σας.

Η ρύθμιση Enhanced Visual Search κυκλοφόρησε με τις τελευταίες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος της Apple για Mac (macOS 15) και iPhone (iOS 18), οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 16 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η Apple αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο Enhanced Visual Search μόλις στις 24 Οκτωβρίου, και μάλιστα διακριτικά. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο iPhone σας να αναγνωρίζει φωτογραφίες τόπων, ή πιο συγκεκριμένα ορόσημα, στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας.

Το Enhanced Visual Search για τις φωτογραφίες, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών του συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπως ορόσημα και σημεία ενδιαφέροντος, είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα μιας χρήσιμης λειτουργίας που βασίζεται στον συνδυασμό της τεχνολογίας μηχανικής μάθησης με την ομομορφική κρυπτογράφηση και τις αναζητήσεις σε ιδιωτικούς servers. Χρησιμοποιώντας το PNNS, η συσκευή ενός χρήστη κάνει ιδιωτικά ερωτήματα σε ένα παγκόσμιο ευρετήριο δημοφιλών ορόσημων και σημείων ενδιαφέροντος που διατηρεί η Apple για να βρει κατά προσέγγιση αντιστοιχίες για μέρη που απεικονίζονται στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών του.

Η ιστοσελίδα The Verge εξηγεί ότι η λειτουργία θα εντοπίσει μια συγκεκριμένη τοποθεσία όταν κάνετε swipe up σε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει από ένα κτίριο και πατήσετε «Look Up Landmark». Θα εμφανιστεί μια κάρτα με το όνομα του αξιοθέατου και ένα link προς ένα σχετικό άρθρο.

Για τον προσδιορισμό της ονομασίας οποιουδήποτε αξιοθέατου, το iPhone σας θα χρησιμοποιήσει ένα παγκόσμιο ευρετήριο γνωστών αξιοθέατων και σημείων ενδιαφέροντος που διατηρεί η Apple για να βρει αντιστοιχίες για τα μέρη στο άλμπουμ σας.

Ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης (ML) της συσκευής αναλύει μια φωτογραφία και αποφασίζει αν υπάρχει μια περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) που μπορεί να περιλαμβάνει ένα ορόσημο. Εάν η απάντηση είναι καταφατική, ένα κρυπτογραφημένο αίτημα αποστέλλεται στον server της Apple, όπου εκτελεί μια σειρά από διεργασίες, όπως η εφαρμογή ομομορφικής κρυπτογράφησης και διαφορικής ιδιωτικότητας, και στέλνει πίσω τα υποψήφια ορόσημα στο iPhone. Στη συνέχεια αναλαμβάνει ένα μοντέλο επανακατάταξης στη συσκευή και προβλέπει τον καλύτερο υποψήφιο. Στη συνέχεια, τα metadata της φωτογραφίας ενημερώνονται με την ετικέτα του ορόσημου, επιτρέποντάς σας να το βρείτε εύκολα αναζητώντας το όνομά του στο iPhone σας.

Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις χρήσης για τη λειτουργία και πολλοί μπορεί να τη βρουν χρήσιμη, δεν θα έπρεπε να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, δεδομένου ότι αποστέλλει πληροφορίες που σχετίζονται με τη φωτογραφία σας στην Apple .



Το χειρότερο είναι ότι η Apple δεν ανακοίνωσε ποτέ δημοσίως τη λειτουργία, η οποία μάλιστα δεν αποτελεί μέρος του Apple Intelligence, αλλά υπάρχει ενεργοποιημένη και σε προηγούμενα μοντέλα iPhone.

