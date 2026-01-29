Tell Me Lies: Ο τρίτος κύκλος είναι τώρα διαθέσιμος στο Disney+

Ο τρίτος κύκλος της σειράς, Tell Me Lies, είναι τώρα διαθέσιμος, αποκλειστικά στο Disney+. Τα πρώτα 5 επεισόδια του τρίτου κύκλου είναι ήδη διαθέσιμα, ενώ νέα επεισόδια γίνονται διαθέσιμα κάθε Τρίτη.

Ο τρίτος κύκλος της σειράς, Tell Me Lies, ακολουθεί την Λούσι Ολμπράιτ (Grace Van Patten) και τον Στίβεν ΝτεΜάρκο (Jackson White), καθώς αναζωπυρώνουν τον ταραχώδη έρωτά τους στην αρχή του εαρινού εξαμήνου στο Baird College. Παρά τις υποσχέσεις τους ότι αυτή τη φορά όλα θα είναι διαφορετικά, τα παλιά λάθη εμποδίζουν τις καλύτερες προθέσεις τους, ενώ η Λούσι βρίσκει τον εαυτό της μπλεγμένο σε μια διαμάχη που δεν θέλει να έχει καμία σχέση. Παράλληλα, οι καταστροφικές συνέπειες της προηγούμενης χρονιάς αναγκάζουν τους φίλους της Λούσι και του Στίβεν να έρθουν αντιμέτωποι με τις δικές τους αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Grace Van Patten, Jackson White, Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Alicia Crowder και Costa D’Angelo. Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Carola Lovering, η οποία συμμετέχει ως consulting producer.

