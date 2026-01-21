Τέλος η ελεύθερη πρόσβαση: Πώς το ChatGPT θα ξεχωρίζει παιδιά από ενήλικες

Η OpenAI ανακοίνωσε την παγκόσμια διάθεση ενός νέου συστήματος «πρόβλεψης ηλικίας», η οποία δεν θα βασίζεται πλέον μόνο στην ημερομηνία γέννησης που δηλώνει ο χρήστης, αλλά θα αναλύει ενεργά μοτίβα συμπεριφοράς για να διακρίνει αν πίσω από το πληκτρολόγιο βρίσκεται ενήλικας ή έφηβος.

Ο αλγόριθμος πίσω από τον χρήστη

Η νέα λειτουργία, η οποία ξεκίνησε ήδη να εφαρμόζεται σταδιακά, λειτουργεί ως ένας αόρατος παρατηρητής. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα εξετάζει μια σειρά από «συμπεριφορικά σήματα». Αυτά περιλαμβάνουν το είδος της γλώσσας που χρησιμοποιείται, τα θέματα που αναζητούνται, την ώρα της ημέρας που γίνεται η χρήση της υπηρεσίας, αλλά και το πόσο καιρό παραμένει ενεργός ο λογαριασμός.

Αν ο αλγόριθμος κρίνει ότι ο χρήστης είναι πιθανότατα κάτω των 18 ετών, το ChatGPT θα ενεργοποιεί αυτόματα ένα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό το «τείχος προστασίας» θα αποτρέπει την παραγωγή περιεχομένου που θεωρείται ακατάλληλο, βίαιο ή σεξουαλικού χαρακτήρα, ενώ θα μπλοκάρει συζητήσεις που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν επικίνδυνες συμπεριφορές.

Η διαδικασία της «έφεσης» και τα βιομετρικά δεδομένα

Το ζήτημα που εγείρει τις μεγαλύτερες συζητήσεις, ωστόσο, είναι η διαχείριση των αναπόφευκτων λαθών. Τι συμβαίνει όταν η τεχνητή νοημοσύνη χαρακτηρίσει εσφαλμένα έναν ενήλικα ως ανήλικο, περιορίζοντας την πρόσβασή του;

Η OpenAI έχει προβλέψει μια διαδικασία επαλήθευσης, η οποία όμως απαιτεί την παραχώρηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Οι χρήστες που θα «κοπούν» από το σύστημα, θα πρέπει να αποδείξουν την ενηλικίωσή τους ανεβάζοντας μια φωτογραφία ταυτότητας ή βγάζοντας μια selfie, η οποία θα σαρωθεί από την εξωτερική υπηρεσία πιστοποίησης «Persona». Μόνο εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτή η διαδικασία, θα αίρονται οι περιορισμοί.

Προετοιμάζοντας το έδαφος για το «Adult Mode»

Η χρονική συγκυρία αυτής της απόφασης δεν είναι τυχαία. Η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης δέχεται ισχυρές πιέσεις από ρυθμιστικές αρχές σε Ευρώπη και Αμερική για την προστασία των παιδιών, ειδικά μετά από περιστατικά όπου νεαροί χρήστες εκτέθηκαν σε επιβλαβές περιεχόμενο.

Ωστόσο, υπάρχει και μια εμπορική διάσταση. Η OpenAI έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εντός του 2026 σκοπεύει να λανσάρει μια «λειτουργία ενηλίκων» (Adult Mode), η οποία θα επιτρέπει τη δημιουργία περιεχομένου που μέχρι σήμερα απαγορευόταν (π.χ. ερωτική λογοτεχνία ή πιο «αιχμηρές» συζητήσεις). Για να μπορέσει να διαθέσει ένα τέτοιο προϊόν χωρίς να κινδυνεύσει με νομικές κυρώσεις, η εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει έναν αδιάβλητο μηχανισμό διαχωρισμού των χρηστών.