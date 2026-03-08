Pro-Human AI Declaration: Ο νέος οδικός χάρτης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και η ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Σύνοψη

Η πρωτοβουλία "Pro-Human AI Declaration" (humanstatement.org) θέτει τις βάσεις για τον αυστηρό έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον άνθρωπο, απορρίπτοντας κάθε έννοια νομικής οντότητας για τους αλγορίθμους.

Ο ερευνητής του MIT, Max Tegmark , τονίζει τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου των συστημάτων AGI, με φόντο τις γεωπολιτικές πιέσεις και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σε εταιρείες όπως η Anthropic.

Η Open Source κοινότητα ασκεί σκληρή κριτική στο κείμενο, επισημαίνοντας τη σκόπιμη παράλειψη του δικαιώματος στην τοπική εκτέλεση και τροποποίηση ανοιχτών μοντέλων.

Οι εξελίξεις ταυτίζονται με την εφαρμογή του EU AI Act στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη νομική θωράκιση των τοπικών δημιουργών και τον έλεγχο των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs).

Τι είναι η διακήρυξη Pro-Human AI Declaration;

Η διακήρυξη Pro-Human AI αποτελεί ένα διεθνές μανιφέστο που συντάχθηκε από ακαδημαϊκούς, οργανισμούς και ερευνητές, με σκοπό την επιβολή αυστηρών νομικών και ηθικών ορίων στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Βασικοί πυλώνες του κειμένου είναι η αποτροπή απόδοσης νομικής υπόστασης στα AI συστήματα, η προστασία της ανθρώπινης αυτονομίας και η αποφυγή συγκέντρωσης τεχνολογικής εξουσίας σε ελάχιστες εταιρείες.

Η πρωτοβουλία (humanstatement.org) δημοσιεύτηκε εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ των μεγάλων παικτών της βιομηχανίας (Big Tech) και των κυβερνητικών ρυθμιστικών αρχών. Το κείμενο δεν αρκείται σε αόριστες ευχές, αλλά καταγράφει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ανθρώπινης κυριαρχίας πάνω στα αλγοριθμικά συστήματα.

Τα βασικά σημεία της διακήρυξης περιλαμβάνουν

Διατήρηση του ανθρώπινου ελέγχου: Οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούν την απόλυτη εξουσία να κατανοούν, να καθοδηγούν και να απενεργοποιούν τα συστήματα AI.

Καμία αναγνώριση νομικού προσώπου: Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να αποκτήσουν νομικά δικαιώματα, ούτε να σχεδιάζονται με τρόπο που να προσομοιάζει συνειδητότητα.

Αποτροπή μονοπωλίων: Απαιτείται η αποκέντρωση της ισχύος για να αποφευχθεί η συγκέντρωση της τεχνολογίας σε μια μικρή ομάδα πολυεθνικών κολοσσών.

Λογοδοσία των εταιρειών: Οι κατασκευαστές των μοντέλων AI φέρουν την τελική νομική και ηθική ευθύνη για τις επιπτώσεις των προϊόντων τους στην κοινωνία.

Ο Max Tegmark και η σύγκρουση για τον έλεγχο της Υπερνοημοσύνης

Ο ερευνητής του MIT και ιδρυτής του Future of Life Institute, Max Tegmark, υπήρξε κεντρικός εκφραστής αυτής της νέας προσπάθειας για ρύθμιση. Μέσα από συνεντεύξεις του σε κορυφαία τεχνολογικά μέσα, αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσα, δεσμευτικά πρότυπα ασφαλείας.

Ο Tegmark επισημαίνει ότι ο πραγματικός κίνδυνος δεν πηγάζει αποκλειστικά από τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό, αλλά από την ίδια την ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας, η οποία ξεπερνά την ικανότητα της ανθρωπότητας να τη διαχειριστεί. Η πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Anthropic επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για το ποιος τελικά θα ελέγχει τα ολοένα και πιο ισχυρά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι αποφάσεις κρατικών φορέων να περιορίσουν ή να ελέγξουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες τεχνολογίες δείχνουν ότι η βιομηχανία προσεγγίζει ένα σημείο καμπής. Για τον Tegmark, η λύση βρίσκεται στην αντιμετώπιση της βιομηχανίας του AI με τους ίδιους αυστηρούς κανόνες που διέπουν άλλους τομείς υψηλού ρίσκου, όπως η αεροδιαστημική ή η πυρηνική ενέργεια.

Η συμμαχία με τα εργατικά συνδικάτα και το AFL-CIO

Η ενσωμάτωση του εργατικού κινήματος στη συζήτηση για το AI αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο της νέας διακήρυξης. Το αμερικανικό συνδικάτο AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) προσυπογράφει το Pro-Human AI Declaration, φέρνοντας στο προσκήνιο τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η υποστήριξη του AFL-CIO δεν αφορά αφηρημένες έννοιες υπαρξιακού κινδύνου, αλλά απτές οικονομικές συνέπειες. Το συνδικάτο απαιτεί την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, και τη θεσμοθέτηση της φωνής των εργαζομένων μέσα στα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) των εταιρειών τεχνολογίας. Ο στόχος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας και όχι ως μηχανισμός συμπίεσης των μισθών ή μαζικών απολύσεων.

Η ηχηρή απουσία του Open Source και οι αντιδράσεις

Παρά τις θετικές προθέσεις του κειμένου, η πλήρης απουσία αναφορών στο οικοσύστημα του Ανοιχτού Κώδικα (Open Source) προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από ερευνητές και προγραμματιστές. Η κοινότητα του Open Source κατηγορεί τους συντάκτες για σκόπιμη παράλειψη θεμελιωδών ελευθεριών.

Οργανισμοί και δημιουργοί, όπως η Adafruit, επισημαίνουν ότι το κείμενο δεν περιέχει καμία αναφορά στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στα "βάρη" των μοντέλων ή στο δικαίωμα τοπικής εκτέλεσης ενός LLM χωρίς την εξάρτηση από cloud υπηρεσίες. Η κριτική εστιάζει στο γεγονός ότι, στο όνομα της "ασφάλειας", η διακήρυξη ενδέχεται να ευνοεί τον ασφυκτικό έλεγχο της τεχνολογίας από λίγους, κρατικούς ή εταιρικούς, φορείς. Η απουσία του Open Source ερμηνεύεται από πολλούς ως προσπάθεια περιορισμού του εκδημοκρατισμού της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετατρέποντας την "ασφάλεια" σε εργαλείο μονοπωλιακής επιβολής.

Εφαρμογή και συνέπειες για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συζήτηση που ανοίγει το Pro-Human AI Declaration έχει άμεσο αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό και ελληνικό τεχνολογικό τοπίο. Οι αρχές του μανιφέστου εναρμονίζονται πλήρως με τη φιλοσοφία του EU AI Act.

Για την ελληνική αγορά, αυτό μεταφράζεται σε συγκεκριμένες ρυθμιστικές απαιτήσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που ενσωματώνουν συστήματα AI οφείλουν να διασφαλίζουν τη διαφάνεια των δεδομένων και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, οι θέσεις του AFL-CIO βρίσκουν άμεση αντιστοιχία στις διεκδικήσεις των ευρωπαϊκών συνδικάτων για την προστασία των εργαζομένων από την αυτοματοποίηση. Το τοπικό πλαίσιο απαιτεί από τους developers και τις εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους, διασφαλίζοντας ότι ο τελικός χρήστης διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη των αποφάσεων, αποφεύγοντας νομικές περιπλοκές με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Με τη ματιά του Techgear

Το Pro-Human AI Declaration αποτελεί μια απαραίτητη, αλλά εξαιρετικά ελλιπή προσπάθεια οριοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πρόθεση να παραμείνει ο άνθρωπος στο επίκεντρο των αποφάσεων είναι αδιαπραγμάτευτη. Ωστόσο, το κείμενο πάσχει από μια σοβαρή αντίφαση: ενώ μιλάει για την αποφυγή συγκέντρωσης ισχύος, αγνοεί επιδεικτικά τον μοναδικό μηχανισμό που αποδεδειγμένα προωθεί την τεχνολογική αποκέντρωση – το Open Source.

Δεν γίνεται να απαιτείς λογοδοσία και ταυτόχρονα να κλείνεις τα μάτια στο δικαίωμα των ερευνητών και των ανεξάρτητων προγραμματιστών να ελέγχουν, να τροποποιούν και να εκτελούν μοντέλα τοπικά, στους δικούς τους servers. Στην ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα, όπου το EU AI Act επιβάλλει ήδη αυστηρούς κανόνες, χρειαζόμαστε εργαλεία που προστατεύουν τους εργαζόμενους χωρίς να στραγγαλίζουν την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το μέλλον του AI δεν πρέπει να αποφασιστεί αποκλειστικά πίσω από τις κλειστές πόρτες των ρυθμιστικών αρχών και των πολυεθνικών, αλλά να παραμείνει προσβάσιμο και διαφανές σε επίπεδο κώδικα.