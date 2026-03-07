Σύνοψη

Η OpenAI αναβάλλει για δεύτερη φορά την κυκλοφορία του Adult Mode, μεταθέτοντας την ημερομηνία από το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε άγνωστο, μελλοντικό χρόνο.

Η επίσημη αιτιολόγηση αφορά την ανακατεύθυνση των πόρων σε πιο επείγουσες αναβαθμίσεις: ενίσχυση της βασικής νοημοσύνης (Core AI), βελτίωση της εξατομίκευσης και προορατικές (proactive) λειτουργίες.

Στο παρασκήνιο, η εταιρεία αδυνατεί να εφαρμόσει αξιόπιστους μηχανισμούς ηλικιακής επαλήθευσης (Age-Gating) χωρίς να παραβιάσει κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) ή να ρισκάρει δικαστικές διαμάχες.

Για την ελληνική αγορά, οι χρήστες της συνδρομής Plus θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά άρνησης (refusal rates) σε εξειδικευμένα prompts, αναζητώντας πλέον λύσεις σε τοπικά εκτελούμενα, ανοιχτά μοντέλα.

Η OpenAI επιβεβαίωσε την εκ νέου αναβολή του περίφημου Adult Mode για το ChatGPT, θέτοντας ουσιαστικά το εγχείρημα σε επ' αόριστον παύση. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποδεικνύει την τεράστια τεχνική δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ της ελευθερίας του τελικού χρήστη και των ασφυκτικών κανόνων ασφαλείας. Η αμερικανική εταιρεία δηλώνει πως η προσοχή της στρέφεται πλέον στη βελτίωση του κεντρικού νευρωνικού δικτύου.

Τι οδήγησε στη νέα αναβολή της OpenAI

Η OpenAI αναβάλλει επ' αόριστον τη λειτουργία Adult Mode του ChatGPT, ανακατευθύνοντας τους υπολογιστικούς και ανθρώπινους πόρους της στη βελτίωση της βασικής νοημοσύνης, της εξατομίκευσης και των προορατικών ικανοτήτων του μοντέλου. Τα τεχνικά εμπόδια στην ανάπτυξη αξιόπιστων εργαλείων ηλικιακής επαλήθευσης και η πίεση συμμόρφωσης με τους διεθνείς ρυθμιστικούς κανονισμούς κατέστησαν το αρχικό χρονοδιάγραμμα ανέφικτο.

Η αρχική εξαγγελία, η οποία έγινε από τον CEO Sam Altman τον Οκτώβριο του 2025, έθετε ως στόχο την κυκλοφορία της λειτουργίας μέχρι τον Δεκέμβριο. Αργότερα, το ορόσημο μεταφέρθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σήμερα, οι εκπρόσωποι της OpenAI καθιστούν σαφές ότι η προτεραιότητα δίνεται στην απόδοση του κεντρικού προϊόντος. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην αρχή της αντιμετώπισης των ενηλίκων ως ενηλίκων, αλλά η σωστή υλοποίηση αυτής της εμπειρίας θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο».

Η μετατόπιση αυτής της προτεραιότητας υποδεικνύει ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει ισχυρές εσωτερικές και νομικές πιέσεις. Ήδη εκκρεμούν αγωγές από οικογένειες, ενώ σχετικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal αποκάλυψε πως κορυφαίο στέλεχος της OpenAI που εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις για το Adult Mode απολύθηκε, αναδεικνύοντας τις σοβαρές διαφωνίες σχετικά με την ηθική κατεύθυνση του αλγορίθμου.

Τι σημαίνει τεχνικά το Adult Mode για τα LLMs

Το Adult Mode αποτελεί πρακτικά την απενεργοποίηση συγκεκριμένων βαθμίδων λογοκρισίας (safety filters και system prompts) στο μοντέλο. Αυτό επιτρέπει στους πιστοποιημένους χρήστες την παραγωγή υλικού που κανονικά αποκλείεται, προσφέροντας ελευθερία σε ιατρικές αναλύσεις, ακατέργαστη δημιουργική γραφή, ανεμπόδιστη φιλοσοφική έρευνα και παραγωγή NSFW περιεχομένου.

Αρχικός Στόχος: Ελεγχόμενη άρση των ορίων αποκλεισμού παραγωγικού κειμένου.

Ελεγχόμενη άρση των ορίων αποκλεισμού παραγωγικού κειμένου. Μηχανισμός: Παράκαμψη της υπερβολικής ευθυγράμμισης του δικτύου.

Παράκαμψη της υπερβολικής ευθυγράμμισης του δικτύου. Βασικά Εμπόδια: Έλλειψη ισχυρού Age-Gating, κίνδυνος απένταξης από παρόχους πληρωμών (π.χ. Stripe).

Έλλειψη ισχυρού Age-Gating, κίνδυνος απένταξης από παρόχους πληρωμών (π.χ. Stripe). Νέες Προτεραιότητες: Proactive Experience και αύξηση της κλίμακας νοημοσύνης (Core AI).

Στο καθαρά υπολογιστικό πεδίο, όταν ένα Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM) αναγκάζεται να αφιερώσει σημαντικό μέρος της επεξεργαστικής του ισχύος για να αναλύσει το εισερχόμενο prompt, αναζητώντας πιθανές παραβιάσεις πολιτικής, μειώνεται αισθητά η ικανότητα του να εστιάσει στη δημιουργικότητα. Η αρχιτεκτονική της ασφάλειας ενσωματώνεται στα βάρη του δικτύου μέσω της τεχνικής RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback). Το ξεμπλέξιμο αυτής της "καλωδίωσης" για τη δημιουργία μιας αφιλτράριστης ροής, χωρίς το μοντέλο να αρχίσει να παράγει εντελώς επικίνδυνο ή ασυνάρτητο περιεχόμενο, αποτελεί τεράστια πρόκληση μηχανικής μάθησης.

Το αγκάθι της επαλήθευσης ηλικίας και η νομοθεσία

Η υλοποίηση του Adult Mode απαιτεί αδιάβλητη υποδομή επαλήθευσης ηλικίας. Η χρήση μεταδεδομένων και προτύπων συμπεριφοράς για την πρόβλεψη της ηλικίας δεν πληροί τα αυστηρά νομικά πρότυπα, ενώ η απαίτηση κρατικών εγγράφων ταυτοποίησης συγκρούεται ευθέως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα εργαλεία πρόβλεψης ηλικίας που τεστάρει η OpenAI βασίζονταν στην ανάλυση προτύπων χρήσης και στο ιστορικό των λογαριασμών. Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε επισφαλής. Η απουσία μιας μεθόδου ταυτοποίησης υψηλής ακρίβειας —όπως η χρήση βιομετρικών δεδομένων (π.χ. μέσω πλατφορμών τύπου Yoti)— καθιστά την εταιρεία έκθετη. Παράλληλα, οι πάροχοι ηλεκτρονικών πληρωμών διατηρούν αυστηρούς όρους λειτουργίας. Εάν η OpenAI ανοίξει την πόρτα στο ερωτικό ή βίαιο περιεχόμενο, το ChatGPT κινδυνεύει με άμεσο αποκλεισμό από τα κεντρικά δίκτυα πιστωτικών καρτών.