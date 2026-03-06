Μετά το Πεντάγωνο, τα μοντέλα της OpenAI ετοιμάζονται για το ΝΑΤΟ

Σύνοψη

Η OpenAI βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της στα «μη απόρρητα» (unclassified) δίκτυα του ΝΑΤΟ.

Η κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη συμφωνία της εταιρείας με το αμερικανικό Πεντάγωνο, έπειτα από την απόφαση Τραμπ να διακόψει τη συνεργασία με την ανταγωνίστρια Anthropic.

Ο CEO της εταιρείας, Sam Altman, διευκρίνισε ότι το συμβόλαιο αφορά αποκλειστικά διοικητικές χρήσεις, μετάφραση και ανάλυση δεδομένων, αποκλείοντας τη συμμετοχή σε συστήματα στόχευσης ή διοίκησης πεδίου μάχης.

Η OpenAI δεσμεύεται νομικά πως η τεχνολογία της δεν θα χρησιμοποιηθεί για μαζική παρακολούθηση πολιτών ούτε από μυστικές υπηρεσίες (π.χ. NSA).

Η πιθανή ενσωμάτωση επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα ως κράτος-μέλος, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρήση προηγμένων γλωσσικών μοντέλων στη διοικητική μέριμνα και την εφοδιαστική αλυσίδα των εθνικών ενόπλων δυνάμεων.

Τι ροβλέπει η πιθανή συμφωνία OpenAI και ΝΑΤΟ;

Η OpenAI βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανάπτυξη των μοντέλων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά στα μη απόρρητα (unclassified) δίκτυα του ΝΑΤΟ. Η συμφωνία επιτρέπει τη χρήση AI εργαλείων για διοικητική μέριμνα, μετάφραση και ανάλυση μη-ευαίσθητων δεδομένων από τα 32 κράτη-μέλη, χωρίς καμία απολύτως πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες πεδίου μάχης, απόρρητα δίκτυα κατασκοπείας ή συστήματα αυτόματης στόχευσης.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας

Επίπεδο Ασφαλείας Δικτύων: NATO-UNCLASSIFIED. Τα δεδομένα δεν είναι δημόσια, αλλά δεν φέρουν διαβάθμιση Secret/Top Secret.

NATO-UNCLASSIFIED. Τα δεδομένα δεν είναι δημόσια, αλλά δεν φέρουν διαβάθμιση Secret/Top Secret. Αρχιτεκτονική Υλοποίησης: Αναμένεται χρήση υβριδικού μοντέλου Cloud (Hybrid Cloud), όπου οι κόμβοι συμπερασμού (inference nodes) ενδέχεται να φιλοξενούνται σε πιστοποιημένα κέντρα δεδομένων εντός συμμαχικών κρατών.

Αναμένεται χρήση υβριδικού μοντέλου Cloud (Hybrid Cloud), όπου οι κόμβοι συμπερασμού (inference nodes) ενδέχεται να φιλοξενούνται σε πιστοποιημένα κέντρα δεδομένων εντός συμμαχικών κρατών. Περιορισμοί Χρήσης: Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση των μοντέλων με αυτόνομα οπλικά συστήματα (lethal autonomous weapons) και δίκτυα μαζικής παρακολούθησης (mass surveillance).

Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση των μοντέλων με αυτόνομα οπλικά συστήματα (lethal autonomous weapons) και δίκτυα μαζικής παρακολούθησης (mass surveillance). Ελεγξιμότητα: Η ανάπτυξη σε μη απόρρητα περιβάλλοντα επιτρέπει την πλήρη καταγραφή των ενεργειών (logging) και τον ανεξάρτητο έλεγχο από τρίτους auditors, μειώνοντας το ρίσκο παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η σύμβαση με το Πεντάγωνο και ο αποκλεισμός της Anthropic

Το ενδιαφέρον της OpenAI για τις υποδομές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έρχεται αμέσως μετά την υπογραφή μιας ιστορικής και εξαιρετικά αμφιλεγόμενης συμφωνίας με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (Πεντάγωνο). Η διαφορά μεταξύ των δύο συμβολαίων είναι θεμελιώδης: η συμφωνία με το Πεντάγωνο αφορά την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στα διαβαθμισμένα δίκτυα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, παρέχοντας πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα.

Η ριζική αλλαγή των ισορροπιών στο οικοσύστημα της αμερικανικής αμυντικής τεχνολογίας πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε τη διακοπή κάθε συνεργασίας με την Anthropic, ακυρώνοντας ομοσπονδιακά συμβόλαια που άγγιζαν τα 200 εκατομμύρια δολάρια ανά έργο. Η Anthropic, δημιουργός του μοντέλου Claude, διατηρούσε μια κάθετα αρνητική στάση απέναντι στη στρατιωτική χρήση της τεχνολογίας της, γεγονός που οδήγησε το Πεντάγωνο να τη χαρακτηρίσει «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Το κενό κάλυψε σχεδόν ακαριαία η OpenAI. Παρά τις έντονες εσωτερικές αντιδράσεις και την ακύρωση χιλιάδων συνδρομών από απλούς χρήστες, ο CEO της εταιρείας, Sam Altman, υπερασπίστηκε την επιλογή του κατά τη διάρκεια εσωτερικής τηλεδιάσκεψης, χαρακτηρίζοντάς την ως μια απόφαση με «πολύπλοκες, αλλά ορθές προεκτάσεις, παρά το εξαιρετικά αρνητικό βραχυπρόθεσμο PR». Ο ίδιος τόνισε πως η OpenAI έπρεπε να έχει θέση στο τραπέζι των αποφάσεων για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί στις παγκόσμιες αμυντικές δομές.

Η επικοινωνιακή αστοχία και οι δεσμεύσεις ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ενημέρωσης του προσωπικού, ο Altman προκάλεσε προσωρινό πανικό όταν ανέφερε εσφαλμένα πως η εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της σε «όλα τα διαβαθμισμένα δίκτυα του ΝΑΤΟ». Η δήλωση διέρρευσε στη Wall Street Journal, αναγκάζοντας την OpenAI να προχωρήσει σε άμεση διάψευση. Εκπρόσωπος της εταιρείας ξεκαθάρισε πως ο Altman εκφράστηκε λανθασμένα και πως οι συζητήσεις αφορούν αποκλειστικά το επίπεδο «Unclassified».

Η τεχνική διαφοροποίηση των δύο βαθμίδων είναι το κλειδί για την κατανόηση της συμφωνίας. Τα μη απόρρητα συστήματα φιλοξενούν δεδομένα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Εκεί, ένα μοντέλο επιπέδου GPT-4 (ή μεταγενέστερο) μπορεί να μεταφράζει ακαριαία εγχειρίδια συντήρησης οπλικών συστημάτων από τα αγγλικά στα πολωνικά ή τα ελληνικά, να συντάσσει αναφορές και να βελτιστοποιεί τα χρονοδιαγράμματα προμηθειών. Αντιθέτως, η λειτουργία εντός διαβαθμισμένων περιβαλλόντων απαιτεί αυστηρό φυσικό διαχωρισμό των servers, κρυπτογραφική απομόνωση και καθιστά τη διαδικασία συντήρησης του αλγορίθμου από πολιτικό προσωπικό σχεδόν αδύνατη.

Για να κατευνάσει τις ανησυχίες οργανώσεων ψηφιακών δικαιωμάτων, η OpenAI προχώρησε σε επίσημη ανανέωση των όρων της. Η εταιρεία δεσμεύεται νομικά πως τα AI συστήματά της δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μαζικής εγχώριας παρακολούθησης πολιτών. Παράλληλα, υπάρχει ρητή διαβεβαίωση από πλευράς του Πενταγώνου ότι οι υπηρεσίες της OpenAI δεν θα παραχωρηθούν σε υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών, όπως η NSA (National Security Agency).

Με τη ματιά του Techgear

Η μετάβαση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από τα καταναλωτικά προϊόντα στους πυρήνες εθνικών και διακρατικών αμυντικών οργανισμών αλλάζει τα τεχνολογικά και γεωπολιτικά δεδομένα με καταιγιστικούς ρυθμούς. Για την Ελλάδα, η πιθανή ευόδωση της συμφωνίας μεταξύ OpenAI και ΝΑΤΟ μεταφράζεται σε άμεσες τεχνολογικές εξελίξεις εντός του ΓΕΕΘΑ και των εθνικών στρατιωτικών δομών.

Ως κράτος-μέλος, η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη στα δίκτυα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η έλευση πανίσχυρων γλωσσικών μοντέλων στο μη απόρρητο σκέλος αυτών των δικτύων σημαίνει ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να αξιοποιήσουν προηγμένα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας (logistics), τον προγραμματισμό πόρων για τις μονάδες στον Έβρο και το Αιγαίο, καθώς και την ακαριαία ανάλυση ογκωδών εγγράφων διοικητικής μέριμνας. Ο χρόνος εκπαίδευσης προσωπικού πάνω σε νέα συστήματα επικοινωνιών μπορεί να μειωθεί δραματικά, καθώς τα AI εργαλεία θα λειτουργούν ως εξατομικευμένοι, ψηφιακοί εκπαιδευτές.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση ιδιωτικών αμερικανικών πλατφορμών στην αμυντική ραχοκοκαλιά ευρωπαϊκών κρατών εγείρει σοβαρά ζητήματα ψηφιακής κυριαρχίας. Η εξάρτηση από μία και μόνο εταιρεία, η οποία μάλιστα καλείται να διαχειριστεί την υπολογιστική ισχύ και την ασφάλεια των δεδομένων, κρύβει σημαντικά ρίσκα. Το φαινόμενο του "vendor lock-in", η δυσκολία δηλαδή μετάβασης σε ευρωπαϊκές εναλλακτικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (όπως το Mistral) στο μέλλον, αποτελεί μια τεχνική πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Επιπρόσθετα, η άμεση εμπλοκή της OpenAI σε συμβόλαια του ΝΑΤΟ και του Πενταγώνου τη μετατρέπει αυτόματα σε στόχο υψίστης προτεραιότητας για κρατικά επιδοτούμενες επιθέσεις κυβερνοασφάλειας. Το Techgear τονίζει ότι η ενσωμάτωση τέτοιων εργαλείων στο ελληνικό στράτευμα πρέπει να συνοδεύεται από παράλληλη, τεράστια επένδυση σε εθνικά συστήματα κυβερνοάμυνας, καθώς η γραμμή μεταξύ «μη απόρρητων» δεδομένων και πληροφοριών που μπορούν να συνθέσουν μια κρίσιμη στρατηγική εικόνα στα χέρια ενός κακόβουλου αλγορίθμου, είναι πλέον εξαιρετικά λεπτή.