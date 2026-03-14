Τέλος στα κρυπτογραφημένα μηνύματα στο Instagram! Τι αλλάζει τον Μάιο

Σύνοψη

Η Meta παύει την υποστήριξη της end-to-end κρυπτογράφησης (E2EE) στα Instagram Direct Messages από τις 8 Μαΐου 2026.

Οι υπάρχουσες κρυπτογραφημένες συνομιλίες θα παραμείνουν προσβάσιμες, αλλά τα νέα μηνύματα θα προστατεύονται αποκλειστικά από την τυπική κρυπτογράφηση επιπέδου διακομιστή (server-side). Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ψηφιακών Αγορών (DMA), ο οποίος επηρεάζει καθολικά την ελληνική αγορά.

Η Meta κατευθύνει τους χρήστες που απαιτούν απόλυτη ιδιωτικότητα στο WhatsApp, το οποίο διατηρεί την αρχιτεκτονική E2EE ως βασικό πυλώνα λειτουργίας του.

Τι ακριβώς αλλάζει στα Instagram DMs στις 8 Μαΐου 2026;

Η Meta προχωρά σε μια σημαντική τεχνική αναδιάρθρωση της πλατφόρμας του Instagram, ανακοινώνοντας την επίσημη απόσυρση της λειτουργίας end-to-end κρυπτογράφησης (E2EE) για τα Direct Messages. Μετά τις 8 Μαΐου 2026, οι χρήστες δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκκινούν νέες κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ενώ τα μηνύματα που θα αποστέλλονται σε υφιστάμενα κρυπτογραφημένα νήματα θα μεταπέσουν σε τυπική κρυπτογράφηση μεταφοράς και αποθήκευσης στους servers της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την απομάκρυνση του Instagram από το όραμα της καθολικής ιδιωτικότητας που είχε εξαγγείλει η εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια.

Η τεχνική διαφορά: Server-Side έναντι End-to-End

Για την πλήρη κατανόηση του τεχνικού αντικτύπου, είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Μέχρι σήμερα, η προαιρετική E2EE λειτουργία διασφάλιζε ότι τα κρυπτογραφικά κλειδιά παραμένουν αποκλειστικά στις συσκευές του αποστολέα και του παραλήπτη. Αυτό πρακτικά απέτρεπε οποιονδήποτε τρίτο –συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Meta, των παρόχων δικτύου ή των κρατικών αρχών– από το να αναγνώσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Από τις 8 Μαΐου, το Instagram επιστρέφει αποκλειστικά στην τυπική κρυπτογράφηση. Αυτό σημαίνει πως:

Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά τους από τη συσκευή σας στους servers της Meta (μέσω πρωτοκόλλων TLS/SSL).

Αποθηκεύονται στους servers με κρυπτογράφηση at-rest.

Η Meta διαθέτει τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης στους servers της. Συνεπώς, θεωρητικά, τα μηνύματα μπορούν να σαρωθούν από αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου περιεχομένου ή να παραδοθούν σε νομικές αρχές κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Το ιστορικό συνομιλιών και τα δεδομένα των χρηστών

Μία από τις βασικές ανησυχίες των χρηστών αφορά το ιστορικό των ήδη κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Σύμφωνα με την τεχνική τεκμηρίωση της πλατφόρμας, τα προηγούμενα μηνύματα δεν θα διαγραφούν ούτε θα αποκρυπτογραφηθούν αναδρομικά. Το κλειδί συσκευής που τα ξεκλειδώνει παραμένει στο hardware του χρήστη. Ωστόσο, η διεπαφή της εφαρμογής (UI) θα καταργήσει τη σήμανση του "λουκέτου" και θα ενοποιήσει τα νήματα επικοινωνίας.

Οι χρήστες στην Ελλάδα και παγκοσμίως καλούνται να διασφαλίσουν τη δημιουργία τοπικών αντιγράφων ασφαλείας εάν διαθέτουν εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα στα συγκεκριμένα νήματα, καθώς η αλλαγή του backend ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες συγχρονισμού σε συσκευές που προστίθενται εκ νέου στο λογαριασμό.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (DMA) και η ελληνική πραγματικότητα

Η συγκεκριμένη τεχνική υπαναχώρηση δεν προέκυψε ξαφνικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Digital Markets Act (DMA), έχει επιβάλει στις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες (gatekeepers) την υποχρέωση της διαλειτουργικότητας. Αυτό σημαίνει ότι το Instagram και το Messenger πρέπει να προσφέρουν τεχνικές γέφυρες (APIs) ώστε χρήστες μικρότερων εφαρμογών μηνυμάτων να μπορούν να επικοινωνούν με χρήστες της Meta.

Η ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου E2EE –ειδικά του πρωτοκόλλου Signal στο οποίο βασίζεται η Meta– σε ανοιχτά APIs για τρίτες εφαρμογές, αποτελεί έναν εφιάλτη για τους μηχανικούς λογισμικού. Η διαχείριση κλειδιών, η επαλήθευση ταυτότητας και η αποτροπή επιθέσεων man-in-the-middle γίνονται εκθετικά πιο πολύπλοκα όταν στην αλυσίδα επικοινωνίας προστίθενται εξωτερικοί servers.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία εγκαίρως και να αποφύγει εξοντωτικά πρόστιμα, η Meta επιλέγει τον δρόμο της τεχνικής απλοποίησης: αφαιρεί την end-to-end κρυπτογράφηση από το Instagram, καθιστώντας το αποκλειστικά ένα εργαλείο social networking και ελαφριάς επικοινωνίας, ανοίγοντας το δρόμο για τη νόμιμη διαλειτουργικότητα εντός της Ε.Ε.

Στρατηγικός διαχωρισμός εφαρμογών από τη Meta

Η κατάργηση του E2EE στο Instagram αναδεικνύει την ευρύτερη αρχιτεκτονική στρατηγική της Meta για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία διαχωρίζει πλέον σαφώς τους ρόλους του οικοσυστήματός της:

WhatsApp: Παραμένει το απόλυτο εργαλείο ιδιωτικής επικοινωνίας. Η end-to-end κρυπτογράφηση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δεν πρόκειται να αφαιρεθεί. Αποτελεί τη βασική πρόταση της Meta για ασφαλή επικοινωνία.

Messenger: Βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ E2EE και διαλειτουργικότητας, όντας ο κεντρικός πυρήνας του οικοσυστήματος επικοινωνίας του Facebook.

Βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ E2EE και διαλειτουργικότητας, όντας ο κεντρικός πυρήνας του οικοσυστήματος επικοινωνίας του Facebook. Instagram: Αποσυνδέεται από τις βαριές υποδομές απορρήτου. Τα DMs του Instagram αντιμετωπίζονται πλέον ξεκάθαρα ως συμπληρωματικά της δημόσιας κατανάλωσης περιεχομένου (Reels, Stories, Posts), διευκολύνοντας την ανταλλαγή memes, την αλληλεπίδραση με creators και το γρήγορο networking, παρά τις βαθιά προσωπικές συζητήσεις.

Για την ελληνική αγορά, όπου το Instagram αποτελεί το κυρίαρχο δίκτυο κυρίως στις ηλικίες 18-34, η αλλαγή αυτή περνάει ένα σαφές μήνυμα: ό,τι γράφεται στα DMs του Instagram υπόκειται στους γενικούς όρους χρήσης και ελέγχου της πλατφόρμας.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση της Meta να αποσύρει την end-to-end κρυπτογράφηση από το Instagram είναι απόλυτα ρεαλιστική από τεχνική άποψη, αλλά συνιστά οπισθοδρόμηση στο μέτωπο των ψηφιακών δικαιωμάτων. Η πίεση των ευρωπαϊκών κανονισμών (DMA) λειτουργεί εδώ ως δίκοπο μαχαίρι. Αν και η Ε.Ε. στοχεύει στην αποτροπή του μονοπωλίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της διαλειτουργικότητας, το πρακτικό αποτέλεσμα είναι η υποβάθμιση της ασφάλειας των δεδομένων των χρηστών.

Η εφαρμογή κρυπτογράφησης E2EE μεταξύ διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών είναι ένα άλυτο μαθηματικό και αρχιτεκτονικό πρόβλημα. Η Meta επέλεξε την ευκολότερη διαδρομή, θυσιάζοντας την ιδιωτικότητα του Instagram για να πετύχει τη συμμόρφωση.

Για τον μέσο Έλληνα χρήστη, η οδηγία είναι πλέον ξεκάθαρη: Το Instagram αφορά την κοινωνική δικτύωση και τη δημόσια εικόνα. Για επικοινωνία που απαιτεί πραγματική εχεμύθεια, επαγγελματικά δεδομένα ή ευαίσθητες προσωπικές συζητήσεις, η αποκλειστική χρήση εφαρμογών όπως το Signal ή το WhatsApp δεν αποτελεί απλώς πρόταση, αλλά αναγκαιότητα.