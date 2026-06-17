Τέλος στην κυριαρχία του ChatGPT: Το μερίδιο του έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το 50%

Σύνοψη

Για πρώτη φορά, το μερίδιο αγοράς του ChatGPT έπεσε κάτω από το 50%, αγγίζοντας το ιστορικό χαμηλό του 46,4% τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με δεδομένα της Sensor Tower.

Το Google Gemini εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 27,7%, ενώ το Claude της Anthropic κατέχει το 10,3%, καταγράφοντας εντυπωσιακή ετήσια αύξηση ενεργών χρηστών (MAUs) της τάξης του 640%.

Η πρόσφατη αμφιλεγόμενη συμφωνία της OpenAI με το αμερικανικό Πεντάγωνο πυροδότησε το κίνημα "QuitGPT", το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει 4 εκατομμύρια συμμετέχοντες που αποχωρούν από την πλατφόρμα.

Η προβολή διαφημίσεων εντός του ChatGPT και η αιφνίδια ακύρωση του εργαλείου παραγωγής βίντεο Sora έχουν αλλοιώσει την εικόνα της εταιρείας, στρέφοντας τους χρήστες σε εναλλακτικές λύσεις.

Η αγορά των ψηφιακών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης διανύει την πιο καθοριστική της φάση. Ενώ το 2023 το όνομα της OpenAI έδειχνε ικανό να ταυτιστεί πλήρως με την ίδια την έννοια της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα του 2026 υποδεικνύουν μια ριζικά διαφορετική πραγματικότητα. Ο ανταγωνισμός έχει πλέον ωριμάσει, οι απαιτήσεις των χρηστών έχουν αυξηθεί, και οι εταιρικές αποφάσεις κρίνονται πιο αυστηρά από ποτέ.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Sensor Tower για τον Μάιο του 2026, το ChatGPT ελέγχει πλέον μόλις το 46,4% της αγοράς των AI assistants. Η πτώση κάτω από το ψυχολογικό όριο του 50% οφείλεται κυρίως στην ραγδαία άνοδο του Google Gemini (27,7%) και του Claude (10,3%), καθώς και σε μαζικές αντιδράσεις χρηστών για εταιρικές αποφάσεις της OpenAI.

Η απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας δεν συνέβη εν μία νυκτί. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η OpenAI διατηρούσε με άνεση μερίδιο άνω του 50%. Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς αναδιαμορφώθηκε ταχύτατα. Αξίζει να εστιάσουμε στα βασικά στατιστικά της τρέχουσας κατανομής:

ChatGPT (OpenAI): 46,4% (Πτωτική τάση, ιστορικό χαμηλό).

46,4% (Πτωτική τάση, ιστορικό χαμηλό). Gemini (Google): 27,7% (Σταθερή εδραίωση μέσω του οικοσυστήματος Android και Workspace).

27,7% (Σταθερή εδραίωση μέσω του οικοσυστήματος Android και Workspace). Claude (Anthropic): 10,3% (Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πλατφόρμα).

10,3% (Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πλατφόρμα). Εναλλακτικοί Παίκτες: Οντότητες όπως το Perplexity, το MetaAI, το DeepSeek και το Grok (της SpaceX/xAI) συγκεντρώνουν αθροιστικά περίπου το 5% της αγοράς, αποτελώντας niche επιλογές για εξειδικευμένα κοινά.

Ο πιο κρίσιμος δείκτης, ωστόσο, δεν είναι το συνολικό μερίδιο, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης. Η ανάλυση των μηνιαίων ενεργών χρηστών (MAU) αποκαλύπτει ότι το Claude της Anthropic κατέγραψε ετήσια αύξηση της τάξης του 640%, αφήνοντας το ChatGPT στο πενιχρό, για τα δεδομένα του κλάδου, 62%.

Η συμφωνία με το Πεντάγωνο και η γέννηση του QuitGPT

Η τεχνολογική υπεροχή δεν αρκεί πλέον για τη διατήρηση της κορυφής, καθώς η εταιρική ηθική και η διαχείριση της δημόσιας εικόνας παίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο. Τον Μάρτιο του 2026, η OpenAI προχώρησε σε επίσημη συμφωνία με το αμερικανικό Πεντάγωνο, μια απόφαση που προκάλεσε έντονους κλυδωνισμούς, ειδικά όταν συγκρίθηκε με τη στάση της Anthropic, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με αυτόνομα οπλικά συστήματα και τεχνολογίες μαζικής παρακολούθησης, αποκτώντας τη φήμη του "ηθικού αντίβαρου" στη Σίλικον Βάλεϊ.

Η αντίδραση της κοινότητας ήταν άμεση και οργανωμένη. Δημιουργήθηκε η καμπάνια "QuitGPT", μια κίνηση με κεντρικό μήνυμα τη μαζική αποχώρηση από το οικοσύστημα της OpenAI. Η ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας υποστηρίζει ότι 4 εκατομμύρια χρήστες έχουν ήδη συμμετάσχει στο μποϊκοτάζ. Ο CEO της OpenAI, Sam Altman, αναγκάστηκε να προβεί σε δηλώσεις ελέγχου ζημιών, παραδεχόμενος δημοσίως ότι η συμφωνία έδωσε την εντύπωση μιας «ευκαιριακής και πρόχειρης» κίνησης.

Αλλαγή στρατηγικής, διαφημίσεις και η ακύρωση του Sora

Παράλληλα με το πλήγμα στην εικόνα της εταιρείας, η OpenAI προχώρησε σε δομικές αλλαγές στον πυρήνα των υπηρεσιών της. Ήδη από τα τέλη του 2025, η κατακόρυφη αύξηση των εταιρικών εσόδων της Anthropic ενεργοποίησε "κόκκινο συναγερμό" στα κεντρικά της OpenAI. Η διοίκηση αποφάσισε τη στροφή του οργανισμού προς παραγωγικές λύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τον αρχικό, πιο πειραματικό και δημιουργικό της χαρακτήρα.

Αυτή η αλλαγή πλεύσης είχε άμεσο αντίκτυπο στα προϊόντα. Στα μέσα Μαρτίου του 2026, η OpenAI προχώρησε στην αιφνιδιαστική ακύρωση του Sora, του πανίσχυρου εργαλείου παραγωγής βίντεο, απογοητεύοντας τους δημιουργούς περιεχομένου. Ταυτόχρονα, τους προηγούμενους μήνες, το ChatGPT άρχισε να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες του.

Η προσθήκη διαφημίσεων σε ένα εργαλείο που βασίζεται στην απρόσκοπτη ροή κειμένου αποτέλεσε το ιδανικό πάτημα για τους ανταγωνιστές. Η Anthropic εκμεταλλεύτηκε το γεγονός δημιουργώντας ένα σατιρικό τηλεοπτικό σποτ που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αμερικανικού Super Bowl, στοχεύοντας απευθείας στο νέο διαφημιστικό μοντέλο της OpenAI. Η αντίδραση του Sam Altman στα κοινωνικά δίκτυα κρίθηκε από αναλυτές ως σπασμωδική, επιβαρύνοντας περαιτέρω το επικοινωνιακό προφίλ της εταιρείας. Το μοναδικό θετικό ορόσημο της χρονιάς για την OpenAI παραμένει η νίκη της στη νομική διαμάχη απέναντι στον Elon Musk.

Το οικοσύστημα του Google Gemini και η ευρωπαϊκή αγορά

Ενώ η OpenAI και η Anthropic συγκρούονται σε επίπεδο δημόσιας εικόνας (PR), η Google κεφαλαιοποιεί τη σιωπηλή αλλά απολύτως λειτουργική στρατηγική της ενσωμάτωσης. Το ποσοστό του 27,7% που καταγράφει το Gemini δεν προκύπτει αποκλειστικά από χρήστες που αναζητούν την πλατφόρμα μέσω browser, αλλά από τη βαθιά ενσωμάτωση του μοντέλου στο οικοσύστημα του Android και στις εφαρμογές του Google Workspace (Docs, Gmail, Drive).

Η δυνατότητα του Gemini να ανασύρει πραγματικά δεδομένα από τα προσωπικά αρχεία του χρήστη και να προσφέρει άμεσες απαντήσεις απευθείας από την αρχική οθόνη του smartphone, του προσδίδει ένα δομικό πλεονέκτημα διανομής που κανένας ανταγωνιστής δεν μπορεί να αντιγράψει.