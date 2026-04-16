Τέλος στο ατέρμονο scrolling: Πώς να απενεργοποιήσετε τα YouTube Shorts

Σύνοψη

Το YouTube εισήγαγε τη δυνατότητα ορισμού ορίου παρακολούθησης «μηδέν λεπτών» για τη ροή των Shorts, απενεργοποιώντας ουσιαστικά το endless scrolling.

Η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη για όλους τους ενήλικους λογαριασμούς, επεκτείνοντας τους περιορισμούς που αρχικά προορίζονταν μόνο για τα Family Link προφίλ των ανηλίκων.

Η αλλαγή έρχεται μετά από μεγάλες δικαστικές ήττες των tech κολοσσών (συμπεριλαμβανομένης της Google) στις ΗΠΑ, με κατηγορίες για εσκεμμένο εθισμό των χρηστών.

Η ενεργοποίηση γίνεται εύκολα μέσω της εφαρμογής (Android/iOS) στη διαδρομή: Ρυθμίσεις > Διαχείριση Χρόνου > Όριο ροής Shorts.

Το ατέρμονο σκρολάρισμα σύντομων βίντεο αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης ψηφιακής κατανάλωσης, ωστόσο η Google προχωρά σε μια θεαματική αλλαγή στρατηγικής. Η πλατφόρμα του YouTube αναβαθμίζει τα εργαλεία Διαχείρισης Χρόνου, προσφέροντας για πρώτη φορά στους χρήστες το απόλυτο «φρένο»: τη δυνατότητα να μηδενίσουν πλήρως τον χρόνο που καταναλώνουν στην καρτέλα των Shorts.

Η νέα ενημέρωση, η οποία γίνεται σταδιακά διαθέσιμη μέσω των πιο πρόσφατων εκδόσεων της εφαρμογής για Android και iOS, δεν αποτελεί απλώς μια παραίνεση για ψηφιακή αποτοξίνωση. Είναι ένα σκληρό όριο που μπλοκάρει τη μηχανική της ατέρμονης ροής, επιστρέφοντας τον έλεγχο στον τελικό χρήστη.

Πώς λειτουργεί το νέο όριο μηδέν λεπτών στα YouTube Shorts;

Το νέο όριο μηδέν λεπτών στο YouTube επιτρέπει στους χρήστες να απενεργοποιήσουν πλήρως την ατέρμονη ροή των Shorts. Η λειτουργία βρίσκεται στο μενού της Διαχείρισης Χρόνου και όταν ενεργοποιηθεί, κρύβει άμεσα την καρτέλα των σύντομων βίντεο από την αρχική οθόνη του κινητού, σταματώντας το doomscrolling χωρίς την ανάγκη τρίτων εφαρμογών.

Η πλατφόρμα είχε εισαγάγει αρχικά τον χρονοδιακόπτη των Shorts τον Οκτώβριο του 2025. Τότε, η ελάχιστη δυνατή ρύθμιση ήταν κλειδωμένη στα 15 λεπτά. Όταν ο χρήστης έφτανε αυτό το όριο, η εφαρμογή εμφάνιζε μια προειδοποίηση η οποία συχνά αγνοούνταν εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Η τρέχουσα αναβάθμιση καταργεί αυτή την ελαστικότητα. Επιλέγοντας τα μηδέν λεπτά, η πρόσβαση κόβεται από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αξίζει να σημειωθεί πως με αυτή την επιλογή, τα μεμονωμένα Shorts δεν εξαφανίζονται εντελώς από την πλατφόρμα –μπορείτε ακόμα να τα βρείτε μέσα από συγκεκριμένες αναζητήσεις ή στο feed των καναλιών που ακολουθείτε– όμως ο αλγόριθμος παύει να σας τα σερβίρει το ένα μετά το άλλο.

Οδηγός: Πώς να κλείσετε τα Shorts στο κινητό σας

Η διαδικασία για να απενεργοποιήσετε την ατέρμονη ροή είναι εξαιρετικά απλή και απαιτεί λιγότερο από ένα λεπτό.

Ανοίξτε την εφαρμογή του YouTube στο Android ή iOS smartphone σας. Πατήστε στο εικονίδιο του προφίλ σας (κάτω δεξιά στην οθόνη) και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (Settings - εικονίδιο γραναζιού). Επιλέξτε την κατηγορία Διαχείριση Χρόνου (Time management). Εντοπίστε την επιλογή Όριο ροής Shorts (Shorts feed limit) και ρυθμίστε τον χρόνο στα 0 λεπτά. Ενδέχεται να χρειαστεί μια απλή ανανέωση (pull-to-refresh) στην αρχική οθόνη για να εξαφανιστεί εντελώς η σχετική καρτέλα.

Το νομικό παρασκήνιο και οι πιέσεις των ρυθμιστικών αρχών

Η απόφαση της Google να προσφέρει ένα πραγματικό «kill switch» για το πιο εθιστικό προϊόν της δεν προέκυψε τυχαία. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες επέβαλε τεράστια πρόστιμα σε Meta και Google, κρίνοντας ότι οι πλατφόρμες τους σχεδιάστηκαν σκόπιμα με μηχανισμούς που προκαλούν εθισμό, βλάπτοντας κυρίως το ανήλικο κοινό.

Οι ενάγοντες απέδειξαν μέσω εσωτερικών εγγράφων ότι η πρακτική του infinite scroll λειτουργεί στον ανθρώπινο εγκέφαλο όπως ακριβώς οι κουλοχέρηδες στα καζίνο, προσφέροντας συνεχείς αλλά απρόβλεπτες εκκρίσεις ντοπαμίνης. Η πίεση προς τις εταιρείες τεχνολογίας αυξάνεται ραγδαία παγκοσμίως, με την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Digital Services Act) και τη βρετανική κυβέρνηση να ετοιμάζουν αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια. Η Google, έχοντας ήδη ενσωματώσει αυστηρούς περιορισμούς στους λογαριασμούς των εφήβων από τον Ιανουάριο, επέλεξε την προληπτική οδό: προσφέρει τη λειτουργία εθελοντικού αποκλεισμού σε όλη τη βάση χρηστών της, επιχειρώντας να αποφύγει νέες νομικές περιπέτειες.

Η διαφοροποίηση απέναντι σε TikTok και Instagram

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς η ίδια η φύση των εταιρειών υπαγορεύει τις αντιδράσεις τους. Για το TikTok (ByteDance), η ατέρμονη κάθετη ροή των σύντομων βίντεο δεν είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό – είναι ολόκληρο το προϊόν. Ομοίως, για τη Meta, τα Reels αποτελούν την κύρια μηχανή ανάπτυξης που κρατά τους χρήστες εγκλωβισμένους στα οικοσυστήματα του Instagram και του Facebook. Μια λειτουργία «μηδέν λεπτών» στις δικές τους εφαρμογές θα ισοδυναμούσε με εταιρική αυτοκτονία.

Το YouTube, αντίθετα, διαθέτει έναν τεράστιο κατάλογο long-form περιεχομένου. Η αρχική του ταυτότητα βασίζεται στα παραδοσιακά οριζόντια βίντεο, τα ντοκιμαντέρ, τα podcasts και τις αναλύσεις. Συνεπώς, η Google μπορεί να αντέξει οικονομικά τη μείωση του engagement στα Shorts, εφόσον ο χρήστης παραμένει στην πλατφόρμα καταναλώνοντας μεγαλύτερης διάρκειας περιεχόμενο.