Τέλος τα σφραγισμένα διαβατήρια: Έτσι λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα εισόδου της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των συνόρων της, καταργώντας σταδιακά τη γνωστή σφραγίδα στα διαβατήρια. Από χθες, το νέο ευρωπαϊκό Entry/Exit System (EES) βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία σε ορισμένα συνοριακά περάσματα των 29 κρατών-μελών, ενώ αναμένεται να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή στις 10 Απριλίου 2026. Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο έρχεται να εκσυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι είσοδοι και οι έξοδοι πολιτών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία.

Από τη σφραγίδα στο ψηφιακό αποτύπωμα

Το EES αντικαθιστά τη σφραγίδα στο διαβατήριο με ηλεκτρονική καταγραφή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες που δεν είναι πολίτες της ΕΕ θα δείχνουν το διαβατήριό τους μόνο την πρώτη φορά που περνούν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Από εκεί και πέρα, κάθε επόμενη είσοδος ή έξοδος θα επαληθεύεται πολύ πιο γρήγορα, καθώς τα στοιχεία τους θα έχουν ήδη αποθηκευτεί στο σύστημα.

Η αλλαγή αυτή επιτρέπει την «αποκέντρωση» των ελέγχων: οι διαδικασίες δεν θα χρειάζονται πλέον φυσική σφράγιση ή επανειλημμένη επεξεργασία των ίδιων εγγράφων. Το αποτέλεσμα θα είναι μικρότερη αναμονή στα σύνορα και πιο ομαλή ροή ταξιδιωτών, ειδικά σε περιόδους αυξημένης κίνησης.

Ενίσχυση της ασφάλειας και πρόληψη παραβάσεων

Η νέα πλατφόρμα υπόσχεται να βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα των ταξιδιωτών που εισέρχονται ή εξέρχονται θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στις αρχές να εντοπίζουν γρήγορα περιπτώσεις υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου παραμονής, αλλά και πιθανές απάτες εγγράφων ή ταυτότητας.

Παράλληλα, το EES συνδέεται με το Biometric Matching Service, μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια τα προσωπικά και βιομετρικά στοιχεία κάθε ταξιδιώτη. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται για τρία χρόνια και μία ημέρα πριν διαγραφούν αυτόματα, χωρίς να κοινοποιούνται σε τρίτους, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ.

Ποιους αφορά και πώς λειτουργεί

Το νέο σύστημα απευθύνεται αποκλειστικά σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που ταξιδεύουν προς ή από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν ισχύει για πολίτες της Ένωσης ούτε για ταξιδιώτες από χώρες που συμμετέχουν στη ζώνη Schengen, όπως η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία.

Το EES εφαρμόζεται για σύντομες διαμονές διάρκειας έως 90 ημερών μέσα σε περίοδο 180 ημερών. Κατά την πρώτη είσοδο ή έξοδο, καταγράφονται τα βασικά προσωπικά στοιχεία, η ημερομηνία και το σημείο διέλευσης, τα βιομετρικά δεδομένα (δακτυλικά αποτυπώματα και αναγνώριση προσώπου), καθώς και τυχόν προηγούμενες αρνήσεις εισόδου. Για παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συλλέγονται δακτυλικά αποτυπώματα.

Τα οφέλη του ψηφιακού συνόρου

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EES θα μεταμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας των συνόρων, καθιστώντας τους ελέγχους ταχύτερους και αποτελεσματικότερους. Οι πολίτες τρίτων χωρών θα απολαμβάνουν μια πιο απλή διαδικασία εισόδου, η οποία μπορεί να γίνει ακόμη και μέσω αυτοματοποιημένων σταθμών ελέγχου ή με προ-καταχώριση των στοιχείων τους πριν το ταξίδι.

Η ΕΕ εκτιμά ότι η νέα ψηφιακή υποδομή θα βοηθήσει στην αποτροπή παράτυπης μετανάστευσης, θα ενισχύσει την ασφάλεια στη ζώνη Schengen και θα επιτρέψει καλύτερη διαχείριση των ροών στα σύνορα. Για τις εθνικές αρχές, το σύστημα θα προσφέρει αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις κινήσεις ταξιδιωτών, μειώνοντας τα γραφειοκρατικά βάρη και βελτιώνοντας τον συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών.

Το app Travel To Europe: έλεγχος από το κινητό

Μία από τις πιο καινοτόμες πτυχές του νέου συστήματος είναι η εφαρμογή Travel To Europe, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Μέσω αυτής, οι ταξιδιώτες εκτός ΕΕ μπορούν να προεγγράψουν τα στοιχεία του διαβατηρίου τους και τη φωτογραφία προσώπου τους έως και 72 ώρες πριν το ταξίδι, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο κατά τον έλεγχο στα σύνορα.

Η διαδικασία είναι απλή: ο χρήστης δημιουργεί μια «νέα διαδρομή», επιλέγει τη χώρα προορισμού, το συνοριακό πέρασμα και την ώρα άφιξης. Στη συνέχεια, σαρώνει τα προσωπικά του δεδομένα και το chip του διαβατηρίου, τραβάει μια selfie για επιβεβαίωση ταυτότητας, απαντά σε βασικές ερωτήσεις για το ταξίδι και μπορεί να προσθέσει και άλλους ταξιδιώτες. Μετά την αποστολή των στοιχείων, λαμβάνει επιβεβαίωση ότι η καταχώριση εγκρίθηκε.

Travel To Europe - [Google Play Store Link]

Travel To Europe - [App Store Link]