Τεράστια διαρροή από ακυκλοφόρητα επεισόδια σειρών του Netflix

Η Netflix βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της λόγω διαρροών, αφού μια τεράστια παραβίαση δεδομένων είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν στο Διαδίκτυο πολυάριθμες μη κυκλοφορημένες εκπομπές και ταινίες.

Όπως αναφέρθηκε από το What's on Netflix και το IGN, ο γίγαντας του streaming πέρασε τις δύο τελευταίες ημέρες (7 και 8 Αυγούστου) προσπαθώντας να αντιδράσει στην τεράστια παραβίαση ασφαλείας που είδε πολλά αναμενόμενα έργα να διαρρέουν στο Διαδίκτυο. Ανάμεσα στις παραγωγές που επηρεάστηκαν είναι αναγνωρισμένες από κριτικούς σειρές όπως το Arcane και το Heartstopper, ενώ υπάρχουν αβάσιμες αναφορές ότι επηρεάστηκε και το Stranger Things.

Δεν είναι γνωστό πόσες νέες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές του Netflix έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση, αλλά η Netflix κινείται γρήγορα για να κυνηγήσει τις πηγές που φιλοξενούν το υλικό που διέρρευσε και να τις απομακρύνει από το Διαδίκτυο.

Σε μια δήλωση που εξέδωσε στο The Wrap, η Netflix αποκάλυψε ότι η παραβίαση ήταν το αποτέλεσμα της στοχοποίησης ενός από τους συνεργάτες της στο post-production. Η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming στον κόσμο δεν μάσησε τα λόγια της ούτε για το πόσο "επιθετικά" θα καταδιώξει τους υπεύθυνους για την ψηφιακή επίθεση.

"Ένας από τους συνεργάτες μας στο post-production παραβιάστηκε και υλικό από αρκετούς τίτλους μας δυστυχώς διέρρευσε στο Διαδίκτυο", δήλωσε εκπρόσωπος του Netflix στο The Wrap χθες το βράδυ (8 Αυγούστου). "Η ομάδα μας λαμβάνει επιθετικά μέτρα για να το κατεβάσει".

Τα πιο αξιοσημείωτα έργα που έχουν σίγουρα επηρεαστεί είναι δύο από τις καλύτερες σειρές του Netflix το Arcane και το Heartstopper. Οι επόμενες δόσεις της κάθε σειράς, η 3η σεζόν του Heartstopper και η 2η σεζόν του Arcane, δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο Netflix πριν από τις 3 Οκτωβρίου και κάποια στιγμή τον Νοέμβριο, αλλά κάποιοι θεατές έχουν ήδη λάβει μια καλή γεύση για το τι θα περιλαμβάνουν οι ιστορίες μετά τη διαρροή των δεδομένων.

Σύμφωνα με το IGN και το What's on Netflix, κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο πλήρη (αν και ημιτελή) επεισόδια των επερχόμενων σεζόν των Arcane και Heartstopper. Τα επεισόδια πιστεύεται ότι φέρουν σφραγίδες με υδατογραφήματα "για εσωτερική χρήση" και "ιδιοκτησία της Netflix" και δεν συνοδεύονται από ολοκληρωμένα οπτικά και ηχητικά εφέ. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα όχι μόνο για το Netflix, αλλά και για το καστ και το συνεργείο κάθε σειράς που έχουν εργαστεί τόσο σκληρά για να μας προσφέρουν περισσότερο κορυφαίο τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Ωστόσο, τα παραπάνω δεν είναι τα μόνα projects που διέρρευσαν τις τελευταίες 48 ώρες. Το Spellbound, μια νέα ταινία animation που πρόκειται να κυκλοφορήσει στο Netflix στα τέλη Νοεμβρίου, φέρεται επίσης να έχει αναρτηθεί σε διάφορα message boards, forums και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.



Στην πραγματικότητα, πέρα από τη σεζόν 3 του Heartstopper (και ενδεχομένως τη σεζόν 5 του Stranger Things), είναι το τμήμα animation του Netflix και όχι το τμήμα live-action που έχει επηρεαστεί περισσότερο. Το spinoff Plankton του SpongeBob SquarePants: The Movie, έχει επίσης διαρρεύσει, όπως και πολλές σειρές κινουμένων σχεδίων, όπως Terminator Zero, Ranma 1/2, Dan Da Dan, Fairy Odd Parents: A New Wish, Re:Zero - Starting Life in Another World, και Jentry Chau vs the Underworld.

