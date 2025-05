Τέσσερα θρυλικά παιχνίδια εισέρχονται στο World Video Game Hall of Fame

Σε μια εορταστική τελετή στο The Strong National Museum of Play στη Νέα Υόρκη, τέσσερις εμβληματικοί τίτλοι video games, τα Defender, GoldenEye 007, Quake και Tamagotchi, εντάχθηκαν στο World Video Game Hall of Fame, τιμώντας την επίδρασή τους στη βιομηχανία του gaming αλλά και την pop κουλτούρα.

Οι νέες προσθήκες ξεχώρισαν από μια εντυπωσιακή λίστα φιναλίστ, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων τα Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, Frogger και NBA 2K, επιβεβαιώνοντας το διαχρονικό αποτύπωμα που άφησαν στον κόσμο του gaming.

Defender (1981)

Το Defender, που κυκλοφόρησε το 1981 από την Williams Electronics, θεωρείται σημείο αναφοράς για την arcade σκηνή. Με την περίπλοκη μηχανική και το απαιτητικό gameplay του, το παιχνίδι έθεσε νέα πρότυπα ανταγωνιστικότητας, αποσπώντας την αφοσίωση των πιο φανατικών παικτών. Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 55.000 αντίτυπα, αποτέλεσε εμπορική επιτυχία και ενέπνευσε τη δημιουργία πιο περίπλοκων τίτλων.

Ο Jeremy Saucier, υπεύθυνος του μουσείου για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, δήλωσε: «Το Defender αμφισβήτησε την ιδέα ότι οι παίκτες αποφεύγουν τα δύσκολα παιχνίδια, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες καινοτομίες».

GoldenEye 007 (1997)

Το GoldenEye 007 για το Nintendo 64, βασισμένο στον ήρωα του Ian Fleming, έφερε την επανάσταση στα first-person shooters για κονσόλες. Ξεχώρισε για την πλούσια ιστορία του και κυρίως για το θρυλικό τετραπλό multiplayer mode, που έθεσε τις βάσεις για το μέλλον των shooting games σε κονσόλες.

Ο Andrew Borman, επικεφαλής ψηφιακής διατήρησης του μουσείου, σημείωσε: «Το GoldenEye ήταν το πρώτο FPS που κατάφερε να θριαμβεύσει εκτός PC, επηρεάζοντας σειρές-ορόσημα όπως το Halo».

Tamagotchi (1996)

Το Tamagotchi της Bandai Namco, με την κυκλοφορία του το 1996, καθιέρωσε το είδος των παιχνιδιών εξομοίωσης κατοικίδιων. Ο μικρός φορητός ηλεκτρονικός φίλος ζητούσε φροντίδα και προσοχή, καλλιεργώντας μια νέα εμπειρία παιχνιδιού βασισμένη στη συναισθηματική σύνδεση και όχι στον ανταγωνισμό.

Η Kristy Hisert, υπεύθυνη συλλογών του μουσείου, δήλωσε: «Το Tamagotchi προσέφερε έναν μοναδικό τρόπο αλληλεπίδρασης, διαφορετικό από τα συνηθισμένα παιχνίδια δράσης της εποχής»

Quake (1996)

Το Quake από την id Software τάραξε τα νερά το 1996. Ήταν από τα πρώτα FPS που βασίστηκαν σε 3D μηχανή γραφικών, θέτοντας νέα τεχνικά στάνταρ. Παράλληλα, η υποστήριξή του για multiplayer online gameplay βοήθησε στην εδραίωση των esports και της κουλτούρας του modding.

Η Lindsey Kurano, επιμελήτρια του μουσείου, δήλωσε: «Το Quake δεν άλλαξε μόνο το πώς παίζονται τα online παιχνίδια, άλλαξε και το DNA της βιομηχανίας. Η μηχανή του ακόμα επηρεάζει σύγχρονους τίτλους σχεδόν 30 χρόνια μετά».

World Video Game Hall of Fame

Το World Video Game Hall of Fame ιδρύθηκε το 2015 με στόχο την αναγνώριση παιχνιδιών που επηρέασαν βαθιά τη βιομηχανία και την κοινωνία. Η φετινή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2025 στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, επιβεβαίωσε τη σημασία του θεσμού, ο οποίος δέχεται υποψηφιότητες από το κοινό, ενώ η τελική επιλογή γίνεται από ειδικούς, δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς.

