The 7th Guest Remake: Το θρυλικό adventure επιστρέφει ανανεωμένο το καλοκαίρι!

Ο κόσμος του gaming έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι τα ορόσημα του παρελθόντος δεν ξεχνιούνται, ειδικά όταν επαναπροσδιορίζονται με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Το 1993, το The 7th Guest της Trilobyte αποτέλεσε μαζί με το Myst τον βασικό πυλώνα για την καθιέρωση των CD-ROM στα PCs. Τώρα, η Vertigo Games ανακοίνωσε επίσημα τη μεταφορά της εξαιρετικής VR εμπειρίας του 2023 σε παραδοσιακές οθόνες. Το The 7th Guest Remake εγκαταλείπει την αποκλειστικότητα της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) και έρχεται να δοκιμάσει τις αντοχές του στις σύγχρονες κονσόλες.

Η μετάβαση από το VR στο "flat" gaming δεν είναι μια απλή διαδικασία αντιγραφής κώδικα. Η Vertigo Games προχώρησε σε εκτεταμένο επανασχεδιασμό των περιβαλλόντων της στοιχειωμένης έπαυλης του Henry Stauf, προκειμένου η πλοήγηση να λειτουργεί άρτια με αναλογικούς μοχλούς και ποντίκι, διατηρώντας ταυτόχρονα τη μακάβρια, κλειστοφοβική ατμόσφαιρα. Οι παίκτες θα κληθούν να εξερευνήσουν λεπτομερή τρισδιάστατα δωμάτια, να λύσουν περίπλοκους γρίφους χωρικής λογικής και να ξεκλειδώσουν σταδιακά τα μυστικά της ιστορίας.

Το εντυπωσιακότερο τεχνικό επίτευγμα του remake εντοπίζεται στη χρήση του Volumetric Video. Στην αρχική κυκλοφορία του 1993, η χρήση FMV (Full Motion Video) με πραγματικούς ηθοποιούς πάνω σε pre-rendered 3D backgrounds ήταν επαναστατική. Σήμερα, η Vertigo Games επαναλαμβάνει αυτό το οπτικό σοκ χρησιμοποιώντας ογκομετρική βιντεοσκόπηση. Οι ηθοποιοί έχουν καταγραφεί σε πλήρες 3D, επιτρέποντας στον παίκτη να κινείται γύρω τους καθώς εκείνοι εκτελούν τις σκηνές τους μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει το φαινόμενο των "επίπεδων" sprites, προσδίδοντας όγκο, ρεαλιστικό φωτισμό και σωστή προοπτική στους χαρακτήρες, ενσωματώνοντάς τους οργανικά στον χώρο.

Η δυναμική γεωμετρία της έπαυλης αποτελεί ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό. Το περιβάλλον αλλοιώνεται, οι πόρτες εξαφανίζονται και οπτικές ψευδαισθήσεις χρησιμοποιούνται για να αποπροσανατολίσουν τον παίκτη, αξιοποιώντας την υπολογιστική ισχύ των PS5 και Xbox Series X/S για ταχύτατο rendering χωρίς καθυστερήσεις φόρτωσης (zero loading times) μεταξύ των μεταβάσεων. Το Level Design έχει δεχθεί μικροδιορθώσεις ώστε οι γρίφοι να μην απαιτούν την κιναισθητική αλληλεπίδραση των VR controllers, αλλά να παραμένουν εξίσου απαιτητικοί νοητικά.

Όσοι χρήστες κατέχουν ήδη την έκδοση The 7th Guest VR (σε PlayStation VR2 ή Steam) θα λάβουν την "flat" έκδοση εντελώς δωρεάν στις 4 Ιουνίου. Αντίστοιχα, οι νέοι αγοραστές του τίτλου στο PS5 θα εξασφαλίσουν αυτόματα και την άδεια χρήσης για το PSVR2, ένα σημαντικό κίνητρο για όσους σκοπεύουν να αποκτήσουν VR headset στο μέλλον.

Το The 7th Guest Remake κυκλοφορεί επίσημα στις 4 Ιουνίου 2026 για PlayStation 5, Xbox Series X/S και PC (μέσω Steam και Epic Games Store). Η τιμή του ορίζεται στα 19,99€, προσφέροντας ταυτόχρονα το πλεονέκτημα του δωρεάν cross-buy με την αντίστοιχη VR έκδοση. Η κυκλοφορία για την οικογένεια κονσολών Nintendo Switch μετατίθεται για αργότερα μέσα στο έτος.