Το Xenoblade Genesis έρχεται στο Switch 2 το 2027 μαζί με 4K εκδόσεις της αρχικής τριλογίας

Η πρόσφατη παρουσίαση Nintendo Direct ξεκαθάρισε το τοπίο για το μέλλον μιας εκ των σημαντικότερων σειρών RPG της σύγχρονης βιομηχανίας. Η Monolith Soft και η Nintendo επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη του Xenoblade Genesis, του επόμενου βασικού τίτλου του franchise, ο οποίος σχεδιάζεται αποκλειστικά για το Nintendo Switch 2. Η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για το 2027, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της σειράς σε νέο τεχνολογικό υπόβαθρο, ενώ το κενό μέχρι τότε θα καλυφθεί με τις ριζικά αναβαθμισμένες εκδόσεις των προηγούμενων τίτλων για το νέο υλικό (hardware).

Το Xenoblade Genesis εισάγει ένα νέο σεναριακό υπόβαθρο όπου ο πρωταγωνιστής φοιτά σε μια ακαδημία μαγείας, απομακρυνόμενο από το σύμπαν της αρχικής τριλογίας. Τα πρώτα πλάνα επιβεβαιώνουν την ενσωμάτωση ιπτάμενων δράκων για την εξερεύνηση του χάρτη.

Η σειρά Xenoblade φημίζεται για τα τεράστια, πολύπλοκα περιβάλλοντα ανοιχτού κόσμου και την πυκνή μυθολογία. Με το Xenoblade Genesis, η Monolith Soft φαίνεται να κάνει μια συνειδητή απομάκρυνση από το Saga του Klaus που συνέδεε τα Xenoblade Chronicles 1, 2 και 3. Το πρώτο gameplay trailer δείχνει μια θεματική μετατόπιση προς ένα περιβάλλον σχολής μαγείας, θυμίζοντας δομικά προσεγγίσεις όπως αυτή του Final Fantasy VIII. Ο κεντρικός πρωταγωνιστής παρουσιάζεται εντός αυτού του ακαδημαϊκού πλαισίου, ενώ η μηχανική της εξερεύνησης εξελίσσεται με την προσθήκη μεγάλων λευκών δράκων ως ιπτάμενων mounts.

Αυτή η προσθήκη πτήσης σε πραγματικό χρόνο υποδηλώνει μια σημαντική εξέλιξη στον σχεδιασμό του ανοιχτού κόσμου. Στο παρελθόν, τα περιβάλλοντα περιορίζονταν από την αρχιτεκτονική του Wii και μετέπειτα του Switch, ωστόσο, η αξιοποίηση του Switch 2 επιτρέπει υψηλότερο draw distance και ταχύτερη φόρτωση, στοιχεία απαραίτητα για την απρόσκοπτη εναέρια περιήγηση χωρίς οθόνες φόρτωσης. Η εταιρεία υποσχέθηκε περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημα μάχης και τους μηχανισμούς εξέλιξης των χαρακτήρων καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο κυκλοφορίας.

Εξάλλου, η Nintendo κυκλοφορεί άμεσα το Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, το οποίο προσφέρει ανάλυση 4K σε docked mode, 1080p σε handheld, προσθήκη νέων οχημάτων, βελτιωμένο εξοπλισμό και νέες ηχογραφήσεις. Το Xenoblade 2 ακολουθεί στις 30 Ιουλίου και το Xenoblade 3 στις 3 Δεκεμβρίου.