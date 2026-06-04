Nintendo Switch 2: Έρχεται ειδική έκδοση με αποσπώμενη μπαταρία στην Ευρώπη

Σύνοψη

Η Nintendo επιβεβαίωσε την κυκλοφορία μιας αναθεωρημένης έκδοσης του Switch 2 στην Ευρώπη το 2027, η οποία θα ενσωματώνει εύκολα αφαιρούμενη μπαταρία από τον χρήστη.

Ο επανασχεδιασμός αποτελεί άμεση συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία "Right to Repair", η οποία τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή στις 18 Φεβρουαρίου 2027.

Τα νέα ευρωπαϊκά μοντέλα θα φέρουν τον ειδικό κωδικό "OSM" στη συσκευασία τους, προκειμένου να διαχωρίζονται από τα αρχικά μοντέλα που χρησιμοποιούν το πρόθεμα "BEE".

Το αρχικό μοντέλο του Switch 2 (2025) απαιτεί αποσυναρμολόγηση για την αντικατάσταση της μπαταρίας, μια πρακτική που η ΕΕ θέτει πλέον εκτός νομικού πλαισίου.

Η Nintendo θα κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του Switch 2 αποκλειστικά για την Ευρώπη το 2027, ενσωματώνοντας μπαταρία που αντικαθίσταται εύκολα από τον χρήστη. Ο επανασχεδιασμός αυτός επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία «Right to Repair», η οποία απαιτεί από τις 18 Φεβρουαρίου 2027 όλες οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές να διαθέτουν μπαταρίες που αφαιρούνται χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση στον βιομηχανικό σχεδιασμό ηλεκτρονικών συσκευών της τελευταίας δεκαετίας. Το σκεπτικό του νομοθέτη εστιάζει στη μείωση του ηλεκτρονικού αποβλήτου (e-waste) και στην επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Μέχρι σήμερα, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) αποτελούσαν την «ημερομηνία λήξης» των περισσότερων φορητών κονσολών. Μετά από περίπου 500 έως 800 κύκλους φόρτισης, η χωρητικότητά τους μειώνεται δραματικά. Στο αρχικό μοντέλο του Switch 2 που είδαμε το 2025, η πρόσβαση στη μπαταρία απαιτεί την αφαίρεση πολλαπλών βιδών και την προσεκτική αποκόλληση της μπαταρίας από το σασί, διαδικασία που ενέχει τον κίνδυνο διάτρησης του στοιχείου και αυτανάφλεξης αν πραγματοποιηθεί από μη εξειδικευμένο άτομο.

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία επιβάλλει στους κατασκευαστές τη δημιουργία μηχανισμών όπου ο μέσος καταναλωτής θα μπορεί να ανοίξει ένα πορτάκι ή ένα καπάκι και να αντικαταστήσει τη μπαταρία με γυμνά χέρια, ακριβώς όπως συνέβαινε στα κινητά τηλέφωνα παλαιότερων δεκαετιών.

Η τεχνική πρόκληση του επανασχεδιασμού και τα νέα μοντέλα "OSM"

Η απόφαση της Nintendo να επιβεβαιώσει και επίσημα την ανάπτυξη ενός "EU-compliant" μοντέλου αποκαλύπτει τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές hardware. Η ιαπωνική εταιρεία ανέφερε πως τα νέα προϊόντα θα φέρουν τον κωδικό "OSM" ορατό στη συσκευασία. Αυτή η λεπτομέρεια είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά. Οι τρέχουσες εκδόσεις της κονσόλας φέρουν το πρόθεμα "BEE" (όπως καταγράφεται και στις καταχωρήσεις της FCC).

Ο διαχωρισμός των κωδικών (SKUs) υποδηλώνει ότι η Nintendo πιθανότατα δεν σκοπεύει να διαθέσει την έκδοση με την αποσπώμενη μπαταρία στις αγορές της Αμερικής ή της Ασίας. Αντ' αυτού, θα διατηρήσει διπλή γραμμή παραγωγής, κατασκευάζοντας το "OSM" αποκλειστικά για να μην αποκλειστεί από την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο μηχανικός επανασχεδιασμός μιας φορητής κονσόλας μεσαίου κύκλου ζωής δεν είναι απλή υπόθεση. Το Switch 2 διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη και αισθητά ισχυρότερο hardware από τον προκάτοχο του, κάτι που σημαίνει ότι ο εσωτερικός του χώρος είναι αυστηρά οριοθετημένος για την ψύξη του SoC (System on Chip). Η ενσωμάτωση ενός μηχανισμού αποσπώμενης μπαταρίας συχνά απαιτεί ένα προστατευτικό κέλυφος γύρω από την ίδια τη μπαταρία (για την αποφυγή φθορών κατά την αφαίρεση από τον χρήστη) και ένα ανεξάρτητο καπάκι στο πίσω μέρος της συσκευής. Αυτά τα δύο στοιχεία προσθέτουν χιλιοστά στο συνολικό πάχος και ενδέχεται να αλλάξουν την κατανομή βάρους της κονσόλας.

Επιπλέον, παλαιότερες αναφορές του ασιατικού δικτύου Nikkei τόνιζαν πως η νομοθεσία "Right to Repair" ενδέχεται να επηρεάσει ακόμα και τον σχεδιασμό των αποσπώμενων χειριστηρίων (Joy-Cons). Αν και η Nintendo δεν αναφέρθηκε άμεσα στα χειριστήρια στην τελευταία της ανακοίνωση, η οδηγία της ΕΕ αφορά κάθε φορητή συσκευή, άρα θεωρητικά καλύπτει και τα περιφερειακά.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η Nintendo προχώρησε σε ανατίμηση του τρέχοντος Switch 2 στην Ευρώπη επικαλούμενη την αύξηση του κόστους στις μνήμες NAND και ευρύτερες «αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς». Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν το νέο "OSM" μοντέλο του 2027 θα έρθει με επιπλέον «καπέλο» στην τιμή, προκειμένου να αποσβεστεί το κόστος του R&D και της αποκλειστικής ευρωπαϊκής γραμμής παραγωγής.

Για τον Έλληνα καταναλωτή, η διαφοροποίηση των κωδικών σημαίνει ότι κατά τις αγορές από καταστήματα (κυρίως αυτά που πραγματοποιούν παραεισαγωγές/grey market), θα πρέπει να ελέγχει αυστηρά τη συσκευασία. Όσο πλησιάζουμε προς το 2027, είναι αρκετά πιθανό ότι το στοκ των "BEE" μοντέλων θα αρχίσει να πωλείται σε χαμηλότερες τιμές, ενώ τα νέα "OSM" μοντέλα θα φέρουν το πλεονέκτημα της επισκευασιμότητας. Το πρακτικό όφελος είναι ξεκάθαρο: η αγορά μιας νέας γνήσιας μπαταρίας θα κοστίζει σημαντικά λιγότερο από το να αποσταλεί η κονσόλα στο επίσημο service της CD Media (επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα) ή σε τρίτα επισκευαστικά κέντρα.